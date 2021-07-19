https://ru.sputnik.md/20210719/Na-volosok-ot-gibeli-spasateli-vytaschili-iz-vody-utopayuschego--35573562.html

На волосок от гибели: спасатели вытащили из воды утопающего

На волосок от гибели: спасатели вытащили из воды утопающего

Трагедия едва не разыгралась на одном из озер кишиневского парка "Долина роз", однако слаженные действия спасателей предотвратили несчастье. 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T10:45+0300

2021-07-19T10:45+0300

2021-07-22T12:27+0300

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КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Сотрудники станции №5, расположенной в парке "Долина роз" в Кишиневе, спасли мужчину от утопления, сообщает пресс-служба Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).По информации пресс-службы, инцидент произошел ​​18 июля в 16.45. Увидев тонущего человека, отдыхавшие поблизости люди немедленно вызвали спасателей. Дежурившие на месте сотрудники станции №5 обнаружили утопающего в 10 метрах от берега водоема, команда провела реанимационные мероприятия, чтобы вернуть его к жизни. На берегу пострадавшего передали бригаде медиков. ГИЧС сообщает, что жизни спасенного в настоящее время ничто не угрожает.ГИЧС призывает граждан соблюдать основы безопасности жизни, не заходить в водоемы после употребления алкоголя. В случае возникновения рискованных ситуаций необходимо звонить в экстренную службу 112.По данным ведомства, с начала года в водоемах страны погибло 59 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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кишинев, утопающий, спасатели, в молдове, новости