Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Первый троллейбус в аэропорт - Sputnik Молдова
Новости Кишинева
Все о событиях и изменениях в Кишиневе – читайте в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210719/Na-volosok-ot-gibeli-spasateli-vytaschili-iz-vody-utopayuschego--35573562.html
На волосок от гибели: спасатели вытащили из воды утопающего
На волосок от гибели: спасатели вытащили из воды утопающего
Трагедия едва не разыгралась на одном из озер кишиневского парка "Долина роз", однако слаженные действия спасателей предотвратили несчастье. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T10:45+0300
2021-07-22T12:27+0300
новости кишинева
кишинев
утопающий
спасатели
общество
в молдове
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/1e/35311562_0:310:3072:2048_1920x0_80_0_0_6571eaa796af1bdd7694321889b2ea34.jpg
КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Сотрудники станции №5, расположенной в парке "Долина роз" в Кишиневе, спасли мужчину от утопления, сообщает пресс-служба Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).По информации пресс-службы, инцидент произошел ​​18 июля в 16.45. Увидев тонущего человека, отдыхавшие поблизости люди немедленно вызвали спасателей. Дежурившие на месте сотрудники станции №5 обнаружили утопающего в 10 метрах от берега водоема, команда провела реанимационные мероприятия, чтобы вернуть его к жизни. На берегу пострадавшего передали бригаде медиков. ГИЧС сообщает, что жизни спасенного в настоящее время ничто не угрожает.ГИЧС призывает граждан соблюдать основы безопасности жизни, не заходить в водоемы после употребления алкоголя. В случае возникновения рискованных ситуаций необходимо звонить в экстренную службу 112.По данным ведомства, с начала года в водоемах страны погибло 59 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
https://ru.sputnik.md/20210630/Spasenie-utopayuschikh--v-samodistsipline-i-informirovannosti-35316059.html
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Новости
ru_MO
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/1e/35311562_0:118:3072:2048_1920x0_80_0_0_57d000a1e07e09e0f9e004069182d44c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кишинев, утопающий, спасатели, в молдове, новости

На волосок от гибели: спасатели вытащили из воды утопающего

10:45 19.07.2021 (обновлено: 12:27 22.07.2021)
169
© Sputnik / Mihai CarausСотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продемонстрировали методы спасения на водах
Сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продемонстрировали методы спасения на водах - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Трагедия едва не разыгралась на одном из озер кишиневского парка "Долина роз", однако слаженные действия спасателей предотвратили несчастье.
КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Сотрудники станции №5, расположенной в парке "Долина роз" в Кишиневе, спасли мужчину от утопления, сообщает пресс-служба Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).
Сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продемонстрировали методы спасения на водах - Sputnik Молдова, 1920, 30.06.2021
Общество
Спасение утопающих – в самодисциплине и информированности
30 июня, 19:45
49
По информации пресс-службы, инцидент произошел ​​18 июля в 16.45. Увидев тонущего человека, отдыхавшие поблизости люди немедленно вызвали спасателей. 
Дежурившие на месте сотрудники станции №5 обнаружили утопающего в 10 метрах от берега водоема, команда провела реанимационные мероприятия, чтобы вернуть его к жизни. На берегу пострадавшего передали бригаде медиков. ГИЧС сообщает, что жизни спасенного в настоящее время ничто не угрожает.
ГИЧС призывает граждан соблюдать основы безопасности жизни, не заходить в водоемы после употребления алкоголя. В случае возникновения рискованных ситуаций необходимо звонить в экстренную службу 112.
По данным ведомства, с начала года в водоемах страны погибло 59 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:03Украине пора помолчать. Байден и Меркель договорились о "Северном потоке"
14:40Стресс для водителей: на заправках в Молдове снова дефицит дизтоплива
14:25Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио
14:00Как не стать совой от COVID-19 – рекомендации невролога
13:30Недолго радовались: топливо снова подорожало
13:00МИД России: РФ ожидает от ЕСПЧ неполитизированного отношения к жалобе на Украину
12:41Пары, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет, получат помощь властей Кишинева
12:14Россия впервые в истории обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой
11:37Потоп в Одессе: поваленные деревья, затопленные дома и реки на улицах
11:10Байден признал невозможность остановки "Северного потока – 2"
10:37Не спас малыша: в Комрате вынесли приговор медику за врачебную ошибку
10:05Где в Кишиневе 22 июля находятся мобильные пункты вакцинации
09:42Бригада SMURD перевезла из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП женщину
09:00Мэрджиняну: нарушает ли обязательная вакцинация права человека в Молдове
08:46Мир за сутки: Байден – о сатане, Зеленский подписал закон и COVID-19 из лаборатории
08:30Синий кит вернулся? Ждет ли Молдову эпидемия самоубийств
08:00Киркэ: какие проблемы ждут правительство PAS
07:30Эксперт: сколько времени у PAS, чтобы не разочаровать свой электорат
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдову вернется засушливая жара
00:01Погодные рекорды Молдовы 22 июля