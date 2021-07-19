https://ru.sputnik.md/20210719/Na-volosok-ot-gibeli-spasateli-vytaschili-iz-vody-utopayuschego--35573562.html
На волосок от гибели: спасатели вытащили из воды утопающего
На волосок от гибели: спасатели вытащили из воды утопающего
Трагедия едва не разыгралась на одном из озер кишиневского парка "Долина роз", однако слаженные действия спасателей предотвратили несчастье. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T10:45+0300
2021-07-19T10:45+0300
2021-07-22T12:27+0300
новости кишинева
кишинев
утопающий
спасатели
общество
в молдове
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/1e/35311562_0:310:3072:2048_1920x0_80_0_0_6571eaa796af1bdd7694321889b2ea34.jpg
КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Сотрудники станции №5, расположенной в парке "Долина роз" в Кишиневе, спасли мужчину от утопления, сообщает пресс-служба Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).По информации пресс-службы, инцидент произошел 18 июля в 16.45. Увидев тонущего человека, отдыхавшие поблизости люди немедленно вызвали спасателей. Дежурившие на месте сотрудники станции №5 обнаружили утопающего в 10 метрах от берега водоема, команда провела реанимационные мероприятия, чтобы вернуть его к жизни. На берегу пострадавшего передали бригаде медиков. ГИЧС сообщает, что жизни спасенного в настоящее время ничто не угрожает.ГИЧС призывает граждан соблюдать основы безопасности жизни, не заходить в водоемы после употребления алкоголя. В случае возникновения рискованных ситуаций необходимо звонить в экстренную службу 112.По данным ведомства, с начала года в водоемах страны погибло 59 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
https://ru.sputnik.md/20210630/Spasenie-utopayuschikh--v-samodistsipline-i-informirovannosti-35316059.html
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Новости
ru_MO
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/1e/35311562_0:118:3072:2048_1920x0_80_0_0_57d000a1e07e09e0f9e004069182d44c.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
кишинев, утопающий, спасатели, в молдове, новости
На волосок от гибели: спасатели вытащили из воды утопающего
10:45 19.07.2021 (обновлено: 12:27 22.07.2021)
Трагедия едва не разыгралась на одном из озер кишиневского парка "Долина роз", однако слаженные действия спасателей предотвратили несчастье.
КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Сотрудники станции №5, расположенной в парке "Долина роз" в Кишиневе, спасли мужчину от утопления, сообщает пресс-служба Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).
По информации пресс-службы, инцидент произошел 18 июля в 16.45. Увидев тонущего человека, отдыхавшие поблизости люди немедленно вызвали спасателей.
Дежурившие на месте сотрудники станции №5 обнаружили утопающего в 10 метрах от берега водоема, команда провела реанимационные мероприятия, чтобы вернуть его к жизни. На берегу пострадавшего передали бригаде медиков. ГИЧС сообщает, что жизни спасенного в настоящее время ничто не угрожает.
ГИЧС призывает граждан соблюдать основы безопасности жизни, не заходить в водоемы после употребления алкоголя. В случае возникновения рискованных ситуаций необходимо звонить в экстренную службу 112.
По данным ведомства, с начала года в водоемах страны погибло 59 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>> Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova