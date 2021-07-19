Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210719/Ot-chego-zavisit-uroven-antitel-posle-COVID-19-35579766.html
От чего зависит уровень антител после COVID-19
От чего зависит уровень антител после COVID-19
Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие все жители небольшого итальянского города. Наблюдались люди, перенесшие коронавирус как в тяжелой форме... 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T22:14+0300
2021-07-21T11:14+0300
ученые
италия
коронавирус
общество
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/14/31366618_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_f9a692e126a0a5c6f05b936d04b3ab16.jpg
КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik.&nbsp;Группа итальянских и британских ученых протестировала на антитела к COVID-19 все население небольшого города в&nbsp;Италии. Оказалось, что в течение девяти месяцев антитела сохранялись на высоком уровне как у переболевших в тяжелой форме, так и у тех, кто перенес COVID-19 бесcимптомно, но абсолютные значения очень сильно зависели от типа теста, передает РИА Новости.Исследователи из Университета&nbsp;Падуи&nbsp;и Имперского колледжа&nbsp;Лондона&nbsp;трижды в течение 2020 года — в феврале-марте, мае и ноябре — проверили на заражение вирусом SARS-CoV-2 и антитела к нему 86 процентов жителей итальянского городка&nbsp;Во с населением около трех тысяч человек.Авторы исследования обнаружили, что у 98,8 процентов людей, инфицированных в феврале-марте, до ноября сохранялся высокий уровень антител, независимо от того, перенесли они болезнь в тяжелой, легкой или бессимптомной форме.COVID-19: нужно ли прививаться от него каждые полгода – ответ иммунолога&gt;&gt;&gt;"Мы не нашли доказательств того, что уровни антител при симптоматических и бессимптомных инфекциях различаются значительно, поэтому мы предполагаем, что сила иммунного ответа не зависит от симптомов и тяжести инфекции, — приводятся в пресс-релизе Имперского колледжа Лондона слова ведущего автора статьи доктора Иларии Доригатти (Ilaria Dorigatti) Центра глобального анализа инфекционных заболеваний и Института болезней и экстренной аналитики имени Абдулы Латифа Джамиля. — Однако наше исследование показывает, что уровни антител различаются, иногда заметно, в зависимости от используемого теста. Это означает, что необходимо соблюдать осторожность при сравнении оценок уровней инфекции в популяции, полученных в разных частях мира с помощью разных тестов и в разное время".У некоторых людей исследователи обнаружили отдельные случаи повышения со временем уровня антител, что, по мнению авторов, указывает на повторное заражение вирусом, способствующее усилению иммунного ответа."Тестирование в мае показало, что 3,5 процента населения Во были подвержены воздействию вируса, хотя не все из этих субъектов знали об этом воздействии, учитывая большую долю бессимптомных инфекции, — объясняет еще один автор исследования профессор Энрико Лавеццо (Enrico Lavezzo) из Университета Падуи. — Но в целом при последующем наблюдении, которое проводилось примерно через девять месяцев после вспышки, мы обнаружили, что антител стало меньше".Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
https://ru.sputnik.md/20210716/The-Lancet-predstavil-spisok-oslozhneniy-posle-koronavirusa-35538332.html
https://ru.sputnik.md/20210715/Kak-dolgo-sokhranyayutsya-antitela-posle-legkoy-formy-koronavirusa-35533183.html
италия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MO
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/14/31366618_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_ac5453493068e35fc9904869662f06e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ученые, италия, общество, в мире, новости

От чего зависит уровень антител после COVID-19

22:14 19.07.2021 (обновлено: 11:14 21.07.2021)
207
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19 в Москве
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19 в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк
Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие все жители небольшого итальянского города. Наблюдались люди, перенесшие коронавирус как в тяжелой форме, так и бессимптомно.
КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Группа итальянских и британских ученых протестировала на антитела к COVID-19 все население небольшого города в Италии. Оказалось, что в течение девяти месяцев антитела сохранялись на высоком уровне как у переболевших в тяжелой форме, так и у тех, кто перенес COVID-19 бесcимптомно, но абсолютные значения очень сильно зависели от типа теста, передает РИА Новости.
Госпитализация больного с коронавирусом - Sputnik Молдова, 1920, 16.07.2021
Коронавирус
The Lancet представил список осложнений после коронавируса
16 июля, 09:47
202
Исследователи из Университета Падуи и Имперского колледжа Лондона трижды в течение 2020 года — в феврале-марте, мае и ноябре — проверили на заражение вирусом SARS-CoV-2 и антитела к нему 86 процентов жителей итальянского городка Во с населением около трех тысяч человек.
Авторы исследования обнаружили, что у 98,8 процентов людей, инфицированных в феврале-марте, до ноября сохранялся высокий уровень антител, независимо от того, перенесли они болезнь в тяжелой, легкой или бессимптомной форме.
COVID-19: нужно ли прививаться от него каждые полгода – ответ иммунолога>>>
"Мы не нашли доказательств того, что уровни антител при симптоматических и бессимптомных инфекциях различаются значительно, поэтому мы предполагаем, что сила иммунного ответа не зависит от симптомов и тяжести инфекции, — приводятся в пресс-релизе Имперского колледжа Лондона слова ведущего автора статьи доктора Иларии Доригатти (Ilaria Dorigatti) Центра глобального анализа инфекционных заболеваний и Института болезней и экстренной аналитики имени Абдулы Латифа Джамиля. — Однако наше исследование показывает, что уровни антител различаются, иногда заметно, в зависимости от используемого теста. Это означает, что необходимо соблюдать осторожность при сравнении оценок уровней инфекции в популяции, полученных в разных частях мира с помощью разных тестов и в разное время".
Пробирка с кровью пациента, сдавшего тест на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - Sputnik Молдова, 1920, 15.07.2021
Коронавирус
Как долго сохраняются антитела после легкой формы коронавируса
15 июля, 23:15
310
У некоторых людей исследователи обнаружили отдельные случаи повышения со временем уровня антител, что, по мнению авторов, указывает на повторное заражение вирусом, способствующее усилению иммунного ответа.
"Тестирование в мае показало, что 3,5 процента населения Во были подвержены воздействию вируса, хотя не все из этих субъектов знали об этом воздействии, учитывая большую долю бессимптомных инфекции, — объясняет еще один автор исследования профессор Энрико Лавеццо (Enrico Lavezzo) из Университета Падуи. — Но в целом при последующем наблюдении, которое проводилось примерно через девять месяцев после вспышки, мы обнаружили, что антител стало меньше".
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:03Украине пора помолчать. Байден и Меркель договорились о "Северном потоке"
14:40Стресс для водителей: на заправках в Молдове снова дефицит дизтоплива
14:25Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио
14:00Как не стать совой от COVID-19 – рекомендации невролога
13:30Недолго радовались: топливо снова подорожало
13:00МИД России: РФ ожидает от ЕСПЧ неполитизированного отношения к жалобе на Украину
12:41Пары, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет, получат помощь властей Кишинева
12:14Россия впервые в истории обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой
11:37Потоп в Одессе: поваленные деревья, затопленные дома и реки на улицах
11:10Байден признал невозможность остановки "Северного потока – 2"
10:37Не спас малыша: в Комрате вынесли приговор медику за врачебную ошибку
10:05Где в Кишиневе 22 июля находятся мобильные пункты вакцинации
09:42Бригада SMURD перевезла из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП женщину
09:00Мэрджиняну: нарушает ли обязательная вакцинация права человека в Молдове
08:46Мир за сутки: Байден – о сатане, Зеленский подписал закон и COVID-19 из лаборатории
08:30Синий кит вернулся? Ждет ли Молдову эпидемия самоубийств
08:00Киркэ: какие проблемы ждут правительство PAS
07:30Эксперт: сколько времени у PAS, чтобы не разочаровать свой электорат
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдову вернется засушливая жара
00:01Погодные рекорды Молдовы 22 июля