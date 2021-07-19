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Поисковики из четырех государств ищут в Молдове останки погибших воинов

Поисковики из четырех государств ищут в Молдове останки погибших воинов

В Новоаненском районе стартовала X международная поисковая экспедиция "Вахта Памяти". В этом году в нее входят поисковики из Молдовы, Украины, России и... 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T16:41+0300

2021-07-19T16:41+0300

2021-07-20T17:57+0300

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КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Июль на Шерпенском плацдарме традиционно самый жаркий месяц. И дело не только в температурах, которые иногда перешагивают отметку в 40 градусов. На полях стартовала уборочная страда, комбайны собирают урожай озимой пшеницы. Следом за сельскохозяйственной техникой идут люди в камуфляже, вооруженные стальными щупами, лопатами, приборами металлодетекции. Они ищут на бывших полях сражений тех, кто не вернулся с самой страшной войны в истории человечества. Вместе с уборочной на Шерпенском плацдарме идет поисковая страда.X летний международный поисковый лагерь "Вахта Памяти", организованный поисковым движением Молдовы, собрал более 40 человек из четырех республик Содружества Независимых Государств. Принимающая сторона представлена поисковиками отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба, на подмогу им прибыли коллеги из Российской Федерации и Украины. И впервые в нашу страну приехали поисковики из далекого Казахстана.Активисты отряда "Майдан жолы" во главе с командиром Александром Шитовым прибыли на места боевой славы своих земляков, сражавшихся и сложивших головы на молдавской земле. Давнюю задумку удалось реализовать после нескольких успешно проведенных совместных проектов по увековечению памяти, воплощенных в жизнь поисковиками Молдовы и Казахстана.Так, в 2019 году в рамках торжественной церемонии на международном форуме "Великая Победа, добытая единством" казахстанские поисковики передали капсулу с землей, взятой с родины Героя Советского Союза Канаша Камзина, погибшего в бою на Варницком плацдарме в апреле 1944 года. Капсула была заложена в основание восстановленного памятника на братской могиле советских воинов в селе Гура Быкулуй Новоаненского района, где увековечено имя героя-казахстанца.В нынешнем году поисковики Молдовы при содействии коллег из Казахстана смогли отыскать родственников и вернуть на родину останки младшего сержанта Ивана Чередника, геройски погибшего в самый разгар Ясско-Кишиневской операции в августе 1944 года. В рамках своего первого визита в Молдову поисковики отряда "Майдан жолы" намерены не только принять участие в поисковых работах, но и открыть памятный знак в честь храбрых сынов Казахстана, павших на молдавской земле.В течение ближайших 10 дней международная поисковая экспедиция будет работать на освобождаемых от урожая полей. Здесь, на боевых позициях, лежат герои-освободители. Ценою своих жизней они удерживали пядь земли на берегу Днестра, приближая долгожданный день освобождения.Вернуть из небытия имена героев, достойно и с почестями предать земле прах воинов-освободителей, напомнить живым, какой ценой завоевано счастье на нашей земле, – такие задачи ставят перед собой участники международного поискового лагеря.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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Алексей Петрович https://cdn1.img.sputnik.md/img/2580/87/25808795_190:0:1233:1043_100x100_80_0_0_a0272ed6b8ec2c1e2b48df3b3a5dca38.jpg

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казахстан, россия, украина, молдова, в молдове, общество, в мире, новости