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Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ - об отношениях с Молдовой после выборов
Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ - об отношениях с Молдовой после выборов
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" беседуем с известным российским политиком, а также выясняем некоторые странности в распространении... 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T08:30+0300
2021-07-19T11:08+0300
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Как именно будут складываться отношения с Молдовой "проевропейской" и РФ? Ждать ли ухудшения ситуации в Приднестровье? Почему в Молдове всегда голосуют по геополитическому принципу и почему в Приднестровье больше случаев заражения коронавирусом, чем в Молдове? Обо всем этом - в беседе с Леонидом Калашниковым — российским политиком, депутатом Государственной думы Российской Федерации V, VI и VII созывов, председателем комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, кандидатом исторических наук, политологом Михаилом Смолиным и экспертом в области общественного здоровья Аллой Токарчук.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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live, новости, утро на sputnik’e

Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ - об отношениях с Молдовой после выборов

08:30 19.07.2021 (обновлено: 11:08 19.07.2021)
313
© Sputnik
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" беседуем с известным российским политиком, а также выясняем некоторые странности в распространении коронавируса в Молдове.
Как именно будут складываться отношения с Молдовой "проевропейской" и РФ? Ждать ли ухудшения ситуации в Приднестровье? Почему в Молдове всегда голосуют по геополитическому принципу и почему в Приднестровье больше случаев заражения коронавирусом, чем в Молдове? Обо всем этом - в беседе с Леонидом Калашниковым — российским политиком, депутатом Государственной думы Российской Федерации V, VI и VII созывов, председателем комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, кандидатом исторических наук, политологом Михаилом Смолиным и экспертом в области общественного здоровья Аллой Токарчук.
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