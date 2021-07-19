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Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ - об отношениях с Молдовой после выборов

Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ - об отношениях с Молдовой после выборов

В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" беседуем с известным российским политиком, а также выясняем некоторые странности в распространении... 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T08:30+0300

2021-07-19T08:30+0300

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Как именно будут складываться отношения с Молдовой "проевропейской" и РФ? Ждать ли ухудшения ситуации в Приднестровье? Почему в Молдове всегда голосуют по геополитическому принципу и почему в Приднестровье больше случаев заражения коронавирусом, чем в Молдове? Обо всем этом - в беседе с Леонидом Калашниковым — российским политиком, депутатом Государственной думы Российской Федерации V, VI и VII созывов, председателем комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, кандидатом исторических наук, политологом Михаилом Смолиным и экспертом в области общественного здоровья Аллой Токарчук.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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2021

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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live, новости, утро на sputnik’e