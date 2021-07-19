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Самый точный прогноз погоды: ждем дождей с грозами
Самый точный прогноз погоды: ждем дождей с грозами
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T07:00+0300
2021-07-19T08:33+0300
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КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, днем местами грозовой дождь. Ветер северо-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы составит от +28 до +33 градусов по Цельсию.Точный прогноз погоды в Кишиневе на 19 июля: ночью от +18 до +23, днем от +28 до +33.Синоптики прогнозируют, что во вторник температура воздуха снизится до +30, в этот день метеорологи прогнозируют грозы. Позднее, 21 июля, жара пойдет на спад, ожидается до +28 градусов и грозы.Далее, 22 и 23 июля, будут теплые дни без дождей. В связи с жарой синоптики объявили на этот период "желтый код" погодной опасности.Праздники и народные приметыПравославная церковь отмечает 19 июля Собор Радонежских святых.Люди верили, что если в этот день пройтись утром босиком по росе, то весь год будешь здоровым. Считалось также, что если месяц на небе хорошо просматривается, то будет хороший урожай.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Самый точный прогноз погоды: ждем дождей с грозами

07:00 19.07.2021 (обновлено: 08:33 19.07.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausДождь
Дождь - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры. - Sputnik Молдова, 1920, 15.07.2021
Общество
Большегрузам нет проезда в Кишиневе: в жару их движение запрещено
15 июля, 19:15
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Переменная облачность, днем местами грозовой дождь. Ветер северо-восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы составит от +28 до +33 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 19 июля: ночью от +18 до +23, днем от +28 до +33.
Синоптики прогнозируют, что во вторник температура воздуха снизится до +30, в этот день метеорологи прогнозируют грозы. Позднее, 21 июля, жара пойдет на спад, ожидается до +28 градусов и грозы.
Далее, 22 и 23 июля, будут теплые дни без дождей. 
В связи с жарой синоптики объявили на этот период "желтый код" погодной опасности.

Праздники и народные приметы

Православная церковь отмечает 19 июля Собор Радонежских святых.
Люди верили, что если в этот день пройтись утром босиком по росе, то весь год будешь здоровым. Считалось также, что если месяц на небе хорошо просматривается, то будет хороший урожай.
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