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Самый точный прогноз погоды: ждем дождей с грозами

Самый точный прогноз погоды: ждем дождей с грозами

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T07:00+0300

2021-07-19T07:00+0300

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КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, днем местами грозовой дождь. Ветер северо-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы составит от +28 до +33 градусов по Цельсию.Точный прогноз погоды в Кишиневе на 19 июля: ночью от +18 до +23, днем от +28 до +33.Синоптики прогнозируют, что во вторник температура воздуха снизится до +30, в этот день метеорологи прогнозируют грозы. Позднее, 21 июля, жара пойдет на спад, ожидается до +28 градусов и грозы.Далее, 22 и 23 июля, будут теплые дни без дождей. В связи с жарой синоптики объявили на этот период "желтый код" погодной опасности.Праздники и народные приметыПравославная церковь отмечает 19 июля Собор Радонежских святых.Люди верили, что если в этот день пройтись утром босиком по росе, то весь год будешь здоровым. Считалось также, что если месяц на небе хорошо просматривается, то будет хороший урожай.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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