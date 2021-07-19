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ЦИК Молдовы распределил количество депутатских мандатов по итогам выборов
ЦИК Молдовы распределил количество депутатских мандатов по итогам выборов
Sputnik вел прямое включение из Центризбиркома, где проходило заседание по подведению итогов досрочных парламентских выборов в Республике Молдова. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T13:01+0300
2021-07-20T17:59+0300
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В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы, на них были зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендовал 1791 человек.После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также прошли Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%.Остальные конкуренты не преодолели порог, необходимый для попадания в парламент.В гонке участвовали следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova7
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парламентские выборы 2021, мультимедиа, в молдове, новости, парламентские выборы

ЦИК Молдовы распределил количество депутатских мандатов по итогам выборов

13:01 19.07.2021 (обновлено: 17:59 20.07.2021)
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© Sputnik / Evghenii Panasenco
Sputnik вел прямое включение из Центризбиркома, где проходило заседание по подведению итогов досрочных парламентских выборов в Республике Молдова.
В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы, на них были зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендовал 1791 человек.
Comisia Electorală Centrală a Republcii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 18.07.2021
Политика
ЦИК сообщил, сколько денег собрали на своих счетах партии на выборах
18 июля, 15:18
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После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также прошли Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%.
Остальные конкуренты не преодолели порог, необходимый для попадания в парламент.
В гонке участвовали следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).
В Молдове прошли досрочные парламентские выборы - Sputnik Молдова, 1920, 11.07.2021
Видео
Видео: в Молдове прошли досрочные парламентские выборы
11 июля, 22:38
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Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.
По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.
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