https://ru.sputnik.md/20210719/Ugolovnuyu-otvetstvennost-dlya-narushiteley-samoizolyatsii-primenyat-v-Izraile-35574491.html

Уголовную ответственность для нарушителей самоизоляции применят в Израиле

Уголовную ответственность для нарушителей самоизоляции применят в Израиле

Постановление о том, чтобы нарушающих режим самоизоляции привлекать к уголовной ответственности, вынес премьер Израиля. 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T11:30+0300

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КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет принял решение привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию больных коронавирусом, сознательно нарушающих режим самоизоляции, передает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы правительства.Привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию планируется "лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают условия самоизоляции и тем самым ставят под угрозу общественное здоровье"."Наша цель состоит в том, чтобы установить разумные принципы контроля наряду с решительным и действенным пресечением нарушений. Тот, кто нарушает ограничения, подвергает опасности свое здоровье и здоровье граждан Израиля. Мы не допустим этого", - сказал премьер-министр.Кроме того, решено оптимизировать процесс контроля, обратив особое внимание на сокращение времени между наложением на нарушителей штрафа и его фактическим взысканием.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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