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Уголовную ответственность для нарушителей самоизоляции применят в Израиле
Уголовную ответственность для нарушителей самоизоляции применят в Израиле
Постановление о том, чтобы нарушающих режим самоизоляции привлекать к уголовной ответственности, вынес премьер Израиля. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T11:30+0300
2021-07-19T11:30+0300
2021-07-21T11:14+0300
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КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет принял решение привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию больных коронавирусом, сознательно нарушающих режим самоизоляции, передает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы правительства.Привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию планируется "лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают условия самоизоляции и тем самым ставят под угрозу общественное здоровье"."Наша цель состоит в том, чтобы установить разумные принципы контроля наряду с решительным и действенным пресечением нарушений. Тот, кто нарушает ограничения, подвергает опасности свое здоровье и здоровье граждан Израиля. Мы не допустим этого", - сказал премьер-министр.Кроме того, решено оптимизировать процесс контроля, обратив особое внимание на сокращение времени между наложением на нарушителей штрафа и его фактическим взысканием.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Уголовную ответственность для нарушителей самоизоляции применят в Израиле
11:30 19.07.2021 (обновлено: 11:14 21.07.2021)
Постановление о том, чтобы нарушающих режим самоизоляции привлекать к уголовной ответственности, вынес премьер Израиля.
КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет принял решение привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию больных коронавирусом, сознательно нарушающих режим самоизоляции, передает РИА Новости
со ссылкой на канцелярию главы правительства.
"Премьер-министр Нафтали Беннет провел совещание по вопросу усиления контроля за соблюдением правил во время борьбы с коронавирусом с участием министров здравоохранения, внутренней безопасности, генерального инспектора полиции, юридического советника правительства и других специалистов", - говорится в сообщении.
Привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию планируется "лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают условия самоизоляции и тем самым ставят под угрозу общественное здоровье".
"Наша цель состоит в том, чтобы установить разумные принципы контроля наряду с решительным и действенным пресечением нарушений. Тот, кто нарушает ограничения, подвергает опасности свое здоровье и здоровье граждан Израиля. Мы не допустим этого", - сказал премьер-министр.
Кроме того, решено оптимизировать процесс контроля, обратив особое внимание на сокращение времени между наложением на нарушителей штрафа и его фактическим взысканием.
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