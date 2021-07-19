Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210719/Uragan-idet-na-Moldovu-kakikh-zhdat-posledstviy-35577413.html
Ураган идет на Молдову: каких последствий ждать
Ураган идет на Молдову: каких последствий ждать
Циклон приближается к Украине, уже в понедельник днем ожидается ураган и град. Sputnik выяснил у экспертов, затронет ли разгул стихии Молдову. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T14:20+0300
2021-07-20T17:58+0300
украина
молдова
ураган
погода
в молдове
новости
погода в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/08/31969045_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_ff47f9c10a5622b5b9af642389a1054f.jpg
КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Службы по ЧС Украины приведены в полную готовность в связи с объявленным в стране "желтого кода" погодной опасности. Синоптики соседнего государства предупреждают о надвигающемся урагане с ливнями и градом.&nbsp;"В понедельник, 19 июля, сильные дожди пройдут в Карпатах, на западе, а во второй половине дня - на севере, в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. В то же время в некоторых регионах ожидаются град и ураганный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду", - сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.Молдова с Украиной - соседи, однако отечественные синоптики утверждают, что надвигающийся на Украину циклон на нашу страну не повлияет. Тем не менее, по мнению экспертов, в ближайшие дни немного похолодает."Мы вступим в период атмосферной нестабильности, но циклон, который сейчас на Украине, нас не коснется. Дожди пройдут лишь местами и не исключено, что в некоторых местах они будут проливными. (...) Температура имеет тенденцию к снижению. В понедельник у нас будут достаточно высокие температуры, после чего жара немного спадет. У нас будет более комфортная температура", - отметил метеоролог Геннадий Рошка.Циклоны между тем несут ущерб не только Украине, но и Румынии. Так, в воскресенье там выпали обильные осадки, которые сопровождались шквалистым ветром и градом. Пострадал весь регион Клуж-Напоки, а также прилегающие территории.Синоптики предупреждают, что плохая погода продлится еще 2-3 дня и охватит значительную часть территории Румынии.&nbsp;&nbsp;Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
https://ru.sputnik.md/20210716/Video-opolzen-sel-kusok-trassy-Kiev-Odessa-35553763.html
https://ru.sputnik.md/20210719/novyy-zheltyy-kod-v-moldove-groschovye-35576776.html
украина
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александрина Киртоакэ
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
Александрина Киртоакэ
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
Новости
ru_MO
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/08/31969045_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cd0577fd426292d46f6bcddb39dbbefd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
украина, молдова, ураган, погода, в молдове, новости, погода в молдове

Ураган идет на Молдову: каких последствий ждать

14:20 19.07.2021 (обновлено: 17:58 20.07.2021)
1414
© Sputnik / Ciobanu VictorStrada Mihai Viteazu
Strada Mihai Viteazu - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
© Sputnik / Ciobanu Victor
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
Циклон приближается к Украине, уже в понедельник днем ожидается ураган и град. Sputnik выяснил у экспертов, затронет ли разгул стихии Молдову.
КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Службы по ЧС Украины приведены в полную готовность в связи с объявленным в стране "желтого кода" погодной опасности. Синоптики соседнего государства предупреждают о надвигающемся урагане с ливнями и градом. 
Грейдер на земляных работах - Sputnik Молдова, 1920, 16.07.2021
Видео: оползень "съел" кусок трассы Киев-Одесса
16 июля, 21:31
223
"В понедельник, 19 июля, сильные дожди пройдут в Карпатах, на западе, а во второй половине дня - на севере, в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. В то же время в некоторых регионах ожидаются град и ураганный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду", - сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Молдова с Украиной - соседи, однако отечественные синоптики утверждают, что надвигающийся на Украину циклон на нашу страну не повлияет. Тем не менее, по мнению экспертов, в ближайшие дни немного похолодает.
"Мы вступим в период атмосферной нестабильности, но циклон, который сейчас на Украине, нас не коснется. Дожди пройдут лишь местами и не исключено, что в некоторых местах они будут проливными. (...) Температура имеет тенденцию к снижению. В понедельник у нас будут достаточно высокие температуры, после чего жара немного спадет. У нас будет более комфортная температура", - отметил метеоролог Геннадий Рошка.
Гроза - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
Новый "желтый код" в Молдове: грозовые дожди и шквалистый ветер
19 июля, 12:38
504
Циклоны между тем несут ущерб не только Украине, но и Румынии. Так, в воскресенье там выпали обильные осадки, которые сопровождались шквалистым ветром и градом. Пострадал весь регион Клуж-Напоки, а также прилегающие территории.
Синоптики предупреждают, что плохая погода продлится еще 2-3 дня и охватит значительную часть территории Румынии.  
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
100100
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:32Штамм "дельта" - уже на Украине: сколько заболели в Киеве
15:03Украине пора помолчать. Байден и Меркель договорились о "Северном потоке"
14:40Стресс для водителей: на заправках в Молдове снова дефицит дизтоплива
14:25Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио
14:00Как не стать совой от COVID-19 – рекомендации невролога
13:30Недолго радовались: топливо снова подорожало
13:00МИД России: РФ ожидает от ЕСПЧ неполитизированного отношения к жалобе на Украину
12:41Пары, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет, получат помощь властей Кишинева
12:14Россия впервые в истории обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой
11:37Потоп в Одессе: поваленные деревья, затопленные дома и реки на улицах
11:10Байден признал невозможность остановки "Северного потока – 2"
10:37Не спас малыша: в Комрате вынесли приговор медику за врачебную ошибку
10:05Где в Кишиневе 22 июля находятся мобильные пункты вакцинации
09:42Бригада SMURD перевезла из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП женщину
09:00Мэрджиняну: нарушает ли обязательная вакцинация права человека в Молдове
08:46Мир за сутки: Байден – о сатане, Зеленский подписал закон и COVID-19 из лаборатории
08:30Синий кит вернулся? Ждет ли Молдову эпидемия самоубийств
08:00Киркэ: какие проблемы ждут правительство PAS
07:30Эксперт: сколько времени у PAS, чтобы не разочаровать свой электорат
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдову вернется засушливая жара