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В России начали испытания новой вакцины от COVID-19
В России начали испытания новой вакцины от COVID-19
В июне 2021 года успешно завершились доклинические исследования вакцинного препарата, в результате которых были доказаны его безопасность, иммуногенность и... 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T20:50+0300
2021-07-21T11:28+0300
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КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Федеральное медико-биологическое агентство приступило к клиническим исследованиям профилактического препарата от COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Известно, что речь идет о I и II фазах проверки субъединичной рекомбинантной вакцины.В июне 2021 года успешно завершились доклинические исследования вакцинного препарата, в результате которых были доказаны его безопасность, иммуногенность и протективность, пояснили в пресс-службе.Разработчиком вакцины выступает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Ее разработали на новой технологической платформе. Препарат нацелен прежде всего на развитие клеточного иммунитета и действует против консервативных белков вируса, наименее подверженных мутациям.Минздрав&nbsp;России&nbsp;в августе 2020 года зарегистрировал "Спутник V" – первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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ученые, россия, общество, в мире, новости

В России начали испытания новой вакцины от COVID-19

20:50 19.07.2021 (обновлено: 11:28 21.07.2021)
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© Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 в центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 в центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
© Sputnik / Vladimir Pesnya
/
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В июне 2021 года успешно завершились доклинические исследования вакцинного препарата, в результате которых были доказаны его безопасность, иммуногенность и протективность.
КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Федеральное медико-биологическое агентство приступило к клиническим исследованиям профилактического препарата от COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 17.07.2021
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Аргентинские ученые рассказали о длительности иммунитета после "Спутника V"
17 июля, 20:07
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Известно, что речь идет о I и II фазах проверки субъединичной рекомбинантной вакцины.
В июне 2021 года успешно завершились доклинические исследования вакцинного препарата, в результате которых были доказаны его безопасность, иммуногенность и протективность, пояснили в пресс-службе.
Разработчиком вакцины выступает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Ее разработали на новой технологической платформе. Препарат нацелен прежде всего на развитие клеточного иммунитета и действует против консервативных белков вируса, наименее подверженных мутациям.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал "Спутник V" – первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.
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