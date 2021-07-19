https://ru.sputnik.md/20210719/V-Rossii-nachali-ispytaniya-novoy-vaktsiny-ot-COVID-19-35584204.html

В России начали испытания новой вакцины от COVID-19

В России начали испытания новой вакцины от COVID-19

В июне 2021 года успешно завершились доклинические исследования вакцинного препарата, в результате которых были доказаны его безопасность, иммуногенность и... 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T20:50+0300

2021-07-19T20:50+0300

2021-07-21T11:28+0300

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КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Федеральное медико-биологическое агентство приступило к клиническим исследованиям профилактического препарата от COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Известно, что речь идет о I и II фазах проверки субъединичной рекомбинантной вакцины.В июне 2021 года успешно завершились доклинические исследования вакцинного препарата, в результате которых были доказаны его безопасность, иммуногенность и протективность, пояснили в пресс-службе.Разработчиком вакцины выступает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Ее разработали на новой технологической платформе. Препарат нацелен прежде всего на развитие клеточного иммунитета и действует против консервативных белков вируса, наименее подверженных мутациям.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал "Спутник V" – первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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