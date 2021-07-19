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Видео: испытания ракетного комплекса "Циркон" - мощь, точность и сила

Видео: испытания ракетного комплекса "Циркон" - мощь, точность и сила

"Циркон" - первая в мире гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования. Максимальная дальность полета ракеты составляет 1000 километров, а ее... 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T20:21+0300

2021-07-19T20:21+0300

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Очередной испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" был произведен с фрегата "Адмирал Горшков" в акватории Белого моря. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.По информации ведомства, стрельба осуществлялась по наземной цели, расположенной на побережье Баренцева моря на полигоне Чижа в Архангельской области. В ходе испытаний были подтверждены тактико-технические характеристики ракеты.Сообщается, что ракета успешно поразила цель на дальности свыше 350 километров, при этом скорость полета "Циркона" составила около семи махов.Ранее три успешных испытательных пуска ракеты были осуществлены в конце 2020 года."Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования. Максимальная дальность полета ракеты составляет 1000 километров, а ее максимальная скорость достигает восьми-девяти махов.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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