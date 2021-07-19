https://ru.sputnik.md/20210719/Video-samolety-amfibii-tushat-lesnye-pozhary-v-Yakutii-35579858.html

Видео: самолеты-амфибии тушат лесные пожары в Якутии

Видео: самолеты-амфибии тушат лесные пожары в Якутии

В Якутии было зарегистрировано 187 очагов природных пожаров. За последние сутки удалось ликвидировать 12 пожаров на площади около 87 тысяч гектаров. 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T18:40+0300

2021-07-19T18:40+0300

2021-07-21T14:48+0300

пожар

якутия

россия

происшествия

в мире

новости

мультимедиа

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/13/35575020_0:0:1182:665_1920x0_80_0_0_c2b99f29593ee114fc3eb13cd8a15e8d.jpg

Два самолета-амфибии Бе-200ЧС МЧС России были направлены в Якутию для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщили в ведомстве в воскресенье, отметив, что распоряжение было отдано министром по чрезвычайным ситуациям РФ Евгением Зиничевым.По данным МЧС, в тушении пожаров в Якутии на сегодняшний день задействовано 2276 человек и 286 единиц техники. Также работает авиация.Специалисты экстренных служб осуществляют непрерывный мониторинг воздуха. Помимо этого, круглосуточно проводится противопожарное опахивание земли, расширение минерализованных полос и тушение очагов возгорания.На территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Таттинского, Хангаласского и Сунтарского районов на сегодняшний день зарегистрировано 187 очагов природных пожаров. По словам главы Якутии Айсена Николаева, за последние сутки удалось ликвидировать 12 пожаров на площади около 87 тысяч гектаров. Кроме того, 12 пожаров на площади более 124 тысяч гектаров были локализованы.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

якутия

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, пожар, якутия, россия, происшествия, в мире, новости, мультимедиа