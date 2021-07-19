https://ru.sputnik.md/20210719/Video-vzryv-progremel-v-detskom-tsentre-v-Kazakhstane-35576512.html

Видео: взрыв прогремел в детском центре в Казахстане

Видео: взрыв прогремел в детском центре в Казахстане

По сообщениям прессы, взрыв произошел утром в понедельник в двухэтажном здании, расположенном в городе Кызылорде. 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T14:50+0300

2021-07-19T14:50+0300

2021-07-20T17:58+0300

газ

взрыв

пожар

происшествия

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/09/31981615_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_9fdcb10c962054cb3eac13bf8357506f.jpg

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Взрыв газа произошел в детском игровом развлекательном центре города Кызылорда в Казахстане, передает Sputnik Казахстан. Как сообщает городской департамент по ЧС, инцидент случился в понедельник в 7.20 по местному времени.Первый этаж здания выгорел полностью. Огнеборцам удалось локализовать пожар через 20 минут, огонь был полностью потушен в 08.15.Взрывной волной повредило окна соседнего дома, жертв нет.На месте происшествия работали пожарные и спасатели, а также спецтехника.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

газ, взрыв, пожар, происшествия, в мире, новости