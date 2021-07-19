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Видео: взрыв прогремел в детском центре в Казахстане
Видео: взрыв прогремел в детском центре в Казахстане
По сообщениям прессы, взрыв произошел утром в понедельник в двухэтажном здании, расположенном в городе Кызылорде. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T14:50+0300
2021-07-20T17:58+0300
газ
взрыв
пожар
происшествия
в мире
новости
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КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Взрыв газа произошел в детском игровом развлекательном центре города Кызылорда в Казахстане, передает Sputnik Казахстан. Как сообщает городской департамент по ЧС, инцидент случился в понедельник в 7.20 по местному времени.Первый этаж здания выгорел полностью. Огнеборцам удалось локализовать пожар через 20 минут, огонь был полностью потушен в 08.15.Взрывной волной повредило окна соседнего дома, жертв нет.На месте происшествия работали пожарные и спасатели, а также спецтехника.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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газ, взрыв, пожар, происшествия, в мире, новости

Видео: взрыв прогремел в детском центре в Казахстане

14:50 19.07.2021 (обновлено: 17:58 20.07.2021)
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© Pixabay / blickpixel Пожарные за работой
Пожарные за работой - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
© Pixabay / blickpixel
По сообщениям прессы, взрыв произошел утром в понедельник в двухэтажном здании, расположенном в городе Кызылорде.
КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Взрыв газа произошел в детском игровом развлекательном центре города Кызылорда в Казахстане, передает Sputnik Казахстан.
Как сообщает городской департамент по ЧС, инцидент случился в понедельник в 7.20 по местному времени.
"В здании детского центра "Пумба" произошел хлопок газовоздушной смеси без разрушения", - пишет источник.
Первый этаж здания выгорел полностью. Огнеборцам удалось локализовать пожар через 20 минут, огонь был полностью потушен в 08.15.
Взрывной волной повредило окна соседнего дома, жертв нет.
"Жертв и пострадавших нет. Причина пожара – утечка природного газа", - уточнили в ДЧС.
На месте происшествия работали пожарные и спасатели, а также спецтехника.
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