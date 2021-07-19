https://ru.sputnik.md/20210719/Viktor-Skvortsov-dlya-menya-Olimpiada-v-Tokio---kak-chempionat-Pridnestrovya-35577052.html

Виктор Скворцов: для меня Олимпиада в Токио как чемпионат Приднестровья

Виктор Скворцов: для меня Олимпиада в Токио как чемпионат Приднестровья

Дзюдоист из Бендер, выступающий за сборную Арабских Эмиратов, рассказал и показал корреспонденту Sputnik все тонкости олимпийского Востока. 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T13:50+0300

2021-07-19T13:50+0300

2021-07-21T17:20+0300

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ТИРАСПОЛЬ, 19 июля. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Токио два дня, полет нормальный. Приднестровец Виктор Скворцов, выступающий за сборную ОАЭ, готов к выступлению на Олимпиаде. Борец говорит: для полной адаптации нужно от трех до пяти дней. Впрочем, акклиматизационные вопросы явно не волнуют спортсмена."Да это простые соревнования, такие же, как и все, к которым ты ответственно готовишься. И тренировки все такие же перед стартом. Для меня Олимпиада в Токио как чемпионат Приднестровья", - заявляет Виктор Скворцов.Он подкрепляет смелость фактами: в мировом дзюдо принято проводить соревнования с олимпийским размахом. К примеру, Азиатские и Исламские игры как аналог. Виктор Скворцов на международной арене уже 8 лет и подобных турниров у него было достаточно. А вот Олимпиада в режиме чрезвычайной ситуации с ним случилась впервые.Скворцова удивили тесты, которые у олимпийцев берут не привычным способом - через нос или рот, а путем забора слюны. Причем подобные процедуры спортсменам нужно проделывать ежедневно в Олимпийской деревне.Спортсмен описывает обстановку в Олимпийской деревне с видом с 14-го этажа."Тут многоэтажки. На каждом этаже разные команды расположены. В нашем блоке - канадцы и мы живем. Рядом - чехи и итальянцы. Интересно, конечно, сколько бы ты ни ездил на подобные соревнования. Вокруг одни спортсмены. В окно выглядываешь, а там боксеры "тренят", кто-то бегает. В простом городе такого не увидишь", - вдается в детали обладатель черного пояса.До сих борец так и поддерживал форму в Токио. Сегодня "открылся ковер", и уже можно записаться на занятие на татами. В столице Японии просто так спортсменов не увидишь. Их маршрут ограничен: тренировка – Олимпийская деревня. По олимпийскому городку атлетов развозят специальные автобусы. Со стороны это выглядит вполне киношно: пустые улицы, идеальные строения и машины, как космические автомобили.Сборная Арабских Эмиратов в Токио приехала в составе пяти спортсменов. Это представители плавания, стрельбы, толкания ядра и дзюдо, в котором у Скворцова наметилось 36 конкурентов. Его категория - 73 килограмма - самая массовая. Бендерчанин гадает, откуда цифры."На Олимпиаде на наш вид единоборства выделяется определенное количество квот. И вот это число потом распределяют на семь весовых категорий – мужских и женских. Не знаю, почему так выходит, но моя весовая категория самая многочисленная – 36 человек", - говорит Виктор.Он рассказывает о своих основных конкурентах. Среди них - представители Монголии, Кореи и, конечно, хозяева соревнований."Все относительно равные соперники, но вот есть один японец Оно Шохей, который всегда у всех выигрывает. Вот ему я проиграл на прошлой Олимпиаде вторую свою встречу. Очень опасный", - оценивает визави олимпиец.Его первого олимпийского соперника определит жеребьевка. 23 июля Виктор Скворцов узнает, с кем сойдется в олимпийской схватке 26 июля. А пока – токийско-деревенская жизнь приднестровско-эмиратского спортсмена.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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