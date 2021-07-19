https://ru.sputnik.md/20210719/Zelenskiy-edet-v-Gruziyu-v-povestke--vstrecha-s-Sandu-35572452.html
Зеленский едет в Грузию: в повестке – встреча с Санду
Зеленский едет в Грузию: в повестке – встреча с Санду
Президент Украины примет участие в работе Батумской международной конференции вместе с президентами Молдовы и Грузии, а также главой Европейского совета. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T10:30+0300
2021-07-19T10:30+0300
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КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Рабочий визит на Украину совершает в понедельник президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости. Как сообщается, в повестке дня - встречи с президентами Молдовы, Грузии и главой Евросовета, отмечает агентство со ссылкой на пресс-службу офиса Владимира Зеленского."Зеленский 19 июля осуществит рабочий визит в Грузию с целью начала деятельности формата "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств. Лидеры трех стран подпишут декларацию саммита "Ассоциированного трио" и проведут совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в рамках визита Зеленский также примет участие в работе 17-й Международной конференции в Батуми "Три государства – один выбор: Грузия, Молдова и Украина в действии". Ранее пресс-служба президента Молдовы сообщила, что в ней запланировано участие и Майи Санду.Украина, Грузия и Молдова подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио" 17 мая 2021 года в Киеве. Документ подчеркивает европейские стремления трех ассоциированных партнеров ЕС и их амбиции стать членами Евросоюза. "Ассоциированное трио" - это трехсторонний формат, в котором Украина, Грузия и Молдавия координируют усилия по евроинтеграции.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Зеленский едет в Грузию: в повестке – встреча с Санду
Президент Украины примет участие в работе Батумской международной конференции вместе с президентами Молдовы и Грузии, а также главой Европейского совета.
КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Рабочий визит на Украину совершает в понедельник президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости. Как сообщается, в повестке дня - встречи с президентами Молдовы, Грузии и главой Евросовета, отмечает агентство со ссылкой на пресс-службу офиса Владимира Зеленского.
"Зеленский 19 июля осуществит рабочий визит в Грузию с целью начала деятельности формата "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств. Лидеры трех стран подпишут декларацию саммита "Ассоциированного трио" и проведут совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в рамках визита Зеленский также примет участие в работе 17-й Международной конференции в Батуми "Три государства – один выбор: Грузия, Молдова и Украина в действии". Ранее пресс-служба президента Молдовы сообщила
, что в ней запланировано участие и Майи Санду.
Украина, Грузия и Молдова подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио" 17 мая 2021 года в Киеве. Документ подчеркивает европейские стремления трех ассоциированных партнеров ЕС и их амбиции стать членами Евросоюза. "Ассоциированное трио" - это трехсторонний формат, в котором Украина, Грузия и Молдавия координируют усилия по евроинтеграции.
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