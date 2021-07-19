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Филиппенко: чего ждать от нового посла США в Молдове

Филиппенко: чего ждать от нового посла США в Молдове

Американский президент Джо Байден намерен назначить Кента Дойла Логсдона новым чрезвычайным и уполномоченным послом США в Молдове, сообщили 14 июля на сайте... 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T08:00+0300

2021-07-19T08:00+0300

2021-07-22T11:36+0300

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Филиппенко: чего ждать от нового посла США в Молдове Филиппенко: чего ждать от нового посла США в Молдове

Давать прогнозы на будущее довольно сложно, но можно проанализировать то, кем новый посол является. В первую очередь это карьерный дипломат. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра внутриполитических исследований Института США и Канады РАН Александра Филиппенко."Это профессиональный дипломат, который, в отличие от своего предшественника и многих представителей Госдепартамента времен Дональда Трампа, является профессионалом в международных отношениях. Кент Дойл Логсдон долгие годы работал в Госдепартаменте. Был советником министра, работал в посольствах США в Грузии, на Украине, в Казахстане", – рассказала эксперт.Помимо этого, продолжила Филиппенко, он также работал в Таиланде, Пакистане и Германии. Этот дипломат серьезно погружен в систему деятельности Госдепартамента, поэтому прекрасно знает, как все работает.Естественно, в первую очередь он будет вести политику Вашингтона, и тут сюрпризов ожидать не стоит.Филиппенко напомнила о случаях, когда дипломатов США назначали в Европу как на почетную пенсию. Вероятно, речь может идти о тех, кто вкладывался в предвыборную кампанию американского президента."В данном случае это профессиональный карьерный дипломат, который едет в Молдову работать, а не просто быть лицом США. В первую очередь он едет сюда, чтобы проводить политику Госдепартамента", – заключила собеседник.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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