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Филиппенко: чего ждать от нового посла США в Молдове
Филиппенко: чего ждать от нового посла США в Молдове
Американский президент Джо Байден намерен назначить Кента Дойла Логсдона новым чрезвычайным и уполномоченным послом США в Молдове, сообщили 14 июля на сайте... 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T08:00+0300
2021-07-22T11:36+0300
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Филиппенко: чего ждать от нового посла США в Молдове
Филиппенко: чего ждать от нового посла США в Молдове
Давать прогнозы на будущее довольно сложно, но можно проанализировать то, кем новый посол является. В первую очередь это карьерный дипломат. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра внутриполитических исследований Института США и Канады РАН Александра Филиппенко."Это профессиональный дипломат, который, в отличие от своего предшественника и многих представителей Госдепартамента времен Дональда Трампа, является профессионалом в международных отношениях. Кент Дойл Логсдон долгие годы работал в Госдепартаменте. Был советником министра, работал в посольствах США в Грузии, на Украине, в Казахстане", – рассказала эксперт.Помимо этого, продолжила Филиппенко, он также работал в Таиланде, Пакистане и Германии. Этот дипломат серьезно погружен в систему деятельности Госдепартамента, поэтому прекрасно знает, как все работает.Естественно, в первую очередь он будет вести политику Вашингтона, и тут сюрпризов ожидать не стоит.Филиппенко напомнила о случаях, когда дипломатов США назначали в Европу как на почетную пенсию. Вероятно, речь может идти о тех, кто вкладывался в предвыборную кампанию американского президента."В данном случае это профессиональный карьерный дипломат, который едет в Молдову работать, а не просто быть лицом США. В первую очередь он едет сюда, чтобы проводить политику Госдепартамента", – заключила собеседник.
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Филиппенко: чего ждать от нового посла США в Молдове

08:00 19.07.2021 (обновлено: 11:36 22.07.2021)
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© Photo : Facebook / Maia SanduМайя Санду вручила государственную награду послу США Дереку Хогану
Майя Санду вручила государственную награду послу США Дереку Хогану - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
© Photo : Facebook / Maia Sandu
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Американский президент Джо Байден намерен назначить Кента Дойла Логсдона новым чрезвычайным и уполномоченным послом США в Молдове, сообщили 14 июля на сайте Белого дома.
Филиппенко: чего ждать от нового посла США в Молдове
Давать прогнозы на будущее довольно сложно, но можно проанализировать то, кем новый посол является. В первую очередь это карьерный дипломат. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра внутриполитических исследований Института США и Канады РАН Александра Филиппенко.
"Это профессиональный дипломат, который, в отличие от своего предшественника и многих представителей Госдепартамента времен Дональда Трампа, является профессионалом в международных отношениях. Кент Дойл Логсдон долгие годы работал в Госдепартаменте. Был советником министра, работал в посольствах США в Грузии, на Украине, в Казахстане", – рассказала эксперт.
Помимо этого, продолжила Филиппенко, он также работал в Таиланде, Пакистане и Германии. Этот дипломат серьезно погружен в систему деятельности Госдепартамента, поэтому прекрасно знает, как все работает.
Естественно, в первую очередь он будет вести политику Вашингтона, и тут сюрпризов ожидать не стоит.
"Этот человек серьезно погружен в европейскую и восточно-европейскую политику. Он хорошо знает, что происходит на этой территории, а значит, данное направление для Госдепартамента является важным", – считает эксперт.
Филиппенко напомнила о случаях, когда дипломатов США назначали в Европу как на почетную пенсию. Вероятно, речь может идти о тех, кто вкладывался в предвыборную кампанию американского президента.
"В данном случае это профессиональный карьерный дипломат, который едет в Молдову работать, а не просто быть лицом США. В первую очередь он едет сюда, чтобы проводить политику Госдепартамента", – заключила собеседник.
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