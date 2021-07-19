https://ru.sputnik.md/20210719/ekspert-trio-ukrainy-gruzii-i-moldovy-eto-reinkarnaciya-gum-35583829.html

Эксперт: "трио" Украины, Грузии и Молдовы — это реинкарнация ГУМ

Эксперт: "трио" Украины, Грузии и Молдовы — это реинкарнация ГУМ

Три страны создали "Ассоциированное трио", чтобы вместе идти по пути евроинтеграции. Что это означает для Молдовы, рассказала российский эксперт в области... 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T19:38+0300

2021-07-19T19:38+0300

2021-07-20T17:56+0300

молдова

украина

россия

политика

в молдове

грузия

в мире

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0a/32837266_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_9a6ea8983730c2188662459d402c5596.jpg

Президент Молдовы Майя Санду отправилась с визитом в Грузию. В ходе визита глава государства примет участие в работе 17-й Международной конференции в Батуми, где выступит в дискуссии "Три государства – один выбор: Грузия, Молдова и Украина в действии".Ранее главы МИД Украины, Молдовы и Грузии подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио". Российский правовед, магистр внешней политики Ольга Сухаревская считает, что этот новый союз не более чем реинкарнация политического инструмента, созданного намного раньше."В качестве трио это действительно новоиспеченный союз. Но на самом деле мы этот союз уже видели, ранее это был ГУАМ, который в данный момент сократился до ГУМ. Это три страны, входящие в Восточное партнерство, и о их деятельности в новом объединении мы можем судить из всего опыта, который был продемонстрирован ГУАМ", — сказала Сухаревская в эфире радиостудии Sputnik Молдова.Бесконечные объединения ради бесконечного процессаПо мнению Сухаревской, такие "реинкарнации" происходят каждый раз, когда заканчивается неудачей очередная попытка объединения беднейших стран СНГ, которые ведут прозападную и так называемую "евроинтеграционную" политику."Поскольку экономической базы под этим сотрудничеством нет, любая такая инициатива со временем глохнет. И тогда, чтобы придать ей импульс, это трио собирается в новом составе", — заметила эксперт.Для неудач создания очередного евроинтеграционного объединения на пространстве бывшего СССР есть объективные причины, считает Сухаревская.В результате, когда за очередными громкими заявлениями об интеграции в Европейский союз ничего не следует, начинается волна разочарования, прозападные партии закономерно теряют популярность. После этого проект переформатируется, и заявляется о новом проевропейском объединении под новым названием и в другом формате."Так было на Украине и так же, безусловно, произойдет и с Майей Санду. Потому что невозможно идти в Европу, когда Европа не принимает", — считает Сухаревская.Путь евроинтеграции для трех стран — это путь деградацииЭксперт отметила, что страны бывшего СССР, которые не пошли по пути евроинтеграции, даже если они бедны и стартовали с низкой позиции, демонстрируют высокие показатели экономического роста. И, напротив, Грузию, Молдову и Украину отмечает наибольшая бедность, падение промышленного потенциала и торговли."Во всех трех странах нарастает торговля с ЕС, но за счет сырья и товаров самого низкого уровня. Происходит деградация и деиндустриализация экономики, происходит отток населения в эмиграцию. А для ЕС это интересно, потому что, в отличие от выходцев из арабских стран, приезжают люди близкие по менталитету, и они приезжают работать. Безусловно, путь евроинтеграции для этих стран — это путь деградации", — сказала Сухаревская.По мнению эксперта, теперь идея "единого пространства до Владивостока" умерла надолго. Глава МИД России Сергей Лавров уже констатировал, что ЕС полностью уничтожил отношения с Россией. На днях была принята новая стратегия национальной безопасности РФ, где развитие отношений сотрудничества с ЕС и США исключено из приоритетов внешней политики.По ее мнению, теперь отношения России с Молдовой станут аналогичными отношениям с Украиной и Грузией, и для Молдовы это, безусловно, негативный сценарий.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

https://ru.sputnik.md/20210719/kuznetsov-pobedit-li-pas-sandu-korruptsiyu-35541721.html

https://ru.sputnik.md/20210716/sandu-obsudila-s-rukovodstvom-midei-prioritety-vneshney-politiki-35547635.html

молдова

украина

грузия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

молдова, украина, в молдове, грузия, в мире, политика, новости