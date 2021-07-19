Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210719/gyrbu-pochemu-pas-ne-sdelaet-zhizn-v-moldove-luchshe-35551147.html
Гырбу: почему PAS не сделает жизнь в Молдове лучше
Гырбу: почему PAS не сделает жизнь в Молдове лучше
Экономический эксперт со скепсисом отозвался о возможностях PAS, напомнив о плачевных успехах развитых стран в борьбе с коррупцией. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T18:00+0300
2021-07-21T14:16+0300
молдова
майя санду
общество
общество
новости
в мире
в молдове
радио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/15/42763001_0:190:1825:1216_1920x0_80_0_0_f1e07f55d96f2803fa0dd6b2b2f7f418.jpg
Гырбу: почему PAS не сделает жизнь в Молдове лучше
Гырбу: почему PAS не сделает жизнь в Молдове лучше
Говоря о будущих изменениях в Республике Молдова после парламентских выборов, не стоит спешить. Здесь надо понимать, что возможности партии PAS ограничены. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Виорел Гырбу."Если PAS будет честно воплощать свою политическую программу, то за четыре года они не изменят в Молдове все и сразу. Мне кажется, что PAS сконцентрируется на реформе (юстиции – прим. ред.) и борьбе с коррупцией, поэтому ближайшие два года все, что с этим связано, будет стоять на первом месте", - считает эксперт.Остальные сферы деятельности, убежден Гырбу, отойдут на второй план, поскольку на проведение реформ в других сферах партии не хватит.Стоит также помнить о том, что в Республике Молдова есть много групп, которые, лоббируя собственные интересы, постоянно пытаются улучшить контекст для увеличения доходов.В заключение Гырбу заметил, что к обещанной PAS борьбе с коррупцией есть много вопросов. Мелкую коррупцию - на уровне тысячи или десяти тысяч леев - искоренить, наверное, можно. Но, если иметь в виду миллионные и миллиардные обороты, то в борьбе с такой коррупцией развитым странам хвастать нечем.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MO
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/15/42763001_68:0:1689:1216_1920x0_80_0_0_358af9f5437b2dffcd760279eabb86e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
аудио, молдова, майя санду, общество, новости, в мире, в молдове, экспертиза

Гырбу: почему PAS не сделает жизнь в Молдове лучше

18:00 19.07.2021 (обновлено: 14:16 21.07.2021)
582
Общество
Гырбу: почему PAS не сделает жизнь в Молдове лучше
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Экономический эксперт со скепсисом отозвался о возможностях PAS, напомнив о плачевных успехах развитых стран в борьбе с коррупцией.
Говоря о будущих изменениях в Республике Молдова после парламентских выборов, не стоит спешить. Здесь надо понимать, что возможности партии PAS ограничены. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Виорел Гырбу.
"Если PAS будет честно воплощать свою политическую программу, то за четыре года они не изменят в Молдове все и сразу. Мне кажется, что PAS сконцентрируется на реформе (юстиции – прим. ред.) и борьбе с коррупцией, поэтому ближайшие два года все, что с этим связано, будет стоять на первом месте", - считает эксперт.
Остальные сферы деятельности, убежден Гырбу, отойдут на второй план, поскольку на проведение реформ в других сферах партии не хватит.
Стоит также помнить о том, что в Республике Молдова есть много групп, которые, лоббируя собственные интересы, постоянно пытаются улучшить контекст для увеличения доходов.
"Все эти группы - в экономической и других сферах деятельности - будут проводить нововведения для получения экономических дивидендов, но главным пунктом в плане действий PAS станет борьба с коррупцией", - предположил аналитик.
В заключение Гырбу заметил, что к обещанной PAS борьбе с коррупцией есть много вопросов. Мелкую коррупцию - на уровне тысячи или десяти тысяч леев - искоренить, наверное, можно. Но, если иметь в виду миллионные и миллиардные обороты, то в борьбе с такой коррупцией развитым странам хвастать нечем.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:03Украине пора помолчать. Байден и Меркель договорились о "Северном потоке"
14:40Стресс для водителей: на заправках в Молдове снова дефицит дизтоплива
14:25Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио
14:00Как не стать совой от COVID-19 – рекомендации невролога
13:30Недолго радовались: топливо снова подорожало
13:00МИД России: РФ ожидает от ЕСПЧ неполитизированного отношения к жалобе на Украину
12:41Пары, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет, получат помощь властей Кишинева
12:14Россия впервые в истории обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой
11:37Потоп в Одессе: поваленные деревья, затопленные дома и реки на улицах
11:10Байден признал невозможность остановки "Северного потока – 2"
10:37Не спас малыша: в Комрате вынесли приговор медику за врачебную ошибку
10:05Где в Кишиневе 22 июля находятся мобильные пункты вакцинации
09:42Бригада SMURD перевезла из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП женщину
09:00Мэрджиняну: нарушает ли обязательная вакцинация права человека в Молдове
08:46Мир за сутки: Байден – о сатане, Зеленский подписал закон и COVID-19 из лаборатории
08:30Синий кит вернулся? Ждет ли Молдову эпидемия самоубийств
08:00Киркэ: какие проблемы ждут правительство PAS
07:30Эксперт: сколько времени у PAS, чтобы не разочаровать свой электорат
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдову вернется засушливая жара
00:01Погодные рекорды Молдовы 22 июля