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Гырбу: почему PAS не сделает жизнь в Молдове лучше

Гырбу: почему PAS не сделает жизнь в Молдове лучше

Экономический эксперт со скепсисом отозвался о возможностях PAS, напомнив о плачевных успехах развитых стран в борьбе с коррупцией. 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T18:00+0300

2021-07-19T18:00+0300

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Гырбу: почему PAS не сделает жизнь в Молдове лучше Гырбу: почему PAS не сделает жизнь в Молдове лучше

Говоря о будущих изменениях в Республике Молдова после парламентских выборов, не стоит спешить. Здесь надо понимать, что возможности партии PAS ограничены. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Виорел Гырбу."Если PAS будет честно воплощать свою политическую программу, то за четыре года они не изменят в Молдове все и сразу. Мне кажется, что PAS сконцентрируется на реформе (юстиции – прим. ред.) и борьбе с коррупцией, поэтому ближайшие два года все, что с этим связано, будет стоять на первом месте", - считает эксперт.Остальные сферы деятельности, убежден Гырбу, отойдут на второй план, поскольку на проведение реформ в других сферах партии не хватит.Стоит также помнить о том, что в Республике Молдова есть много групп, которые, лоббируя собственные интересы, постоянно пытаются улучшить контекст для увеличения доходов.В заключение Гырбу заметил, что к обещанной PAS борьбе с коррупцией есть много вопросов. Мелкую коррупцию - на уровне тысячи или десяти тысяч леев - искоренить, наверное, можно. Но, если иметь в виду миллионные и миллиардные обороты, то в борьбе с такой коррупцией развитым странам хвастать нечем.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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