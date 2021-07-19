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Гырбу: почему PAS не сделает жизнь в Молдове лучше
Гырбу: почему PAS не сделает жизнь в Молдове лучше
Экономический эксперт со скепсисом отозвался о возможностях PAS, напомнив о плачевных успехах развитых стран в борьбе с коррупцией. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T18:00+0300
2021-07-19T18:00+0300
2021-07-21T14:16+0300
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Гырбу: почему PAS не сделает жизнь в Молдове лучше
Гырбу: почему PAS не сделает жизнь в Молдове лучше
Говоря о будущих изменениях в Республике Молдова после парламентских выборов, не стоит спешить. Здесь надо понимать, что возможности партии PAS ограничены. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Виорел Гырбу."Если PAS будет честно воплощать свою политическую программу, то за четыре года они не изменят в Молдове все и сразу. Мне кажется, что PAS сконцентрируется на реформе (юстиции – прим. ред.) и борьбе с коррупцией, поэтому ближайшие два года все, что с этим связано, будет стоять на первом месте", - считает эксперт.Остальные сферы деятельности, убежден Гырбу, отойдут на второй план, поскольку на проведение реформ в других сферах партии не хватит.Стоит также помнить о том, что в Республике Молдова есть много групп, которые, лоббируя собственные интересы, постоянно пытаются улучшить контекст для увеличения доходов.В заключение Гырбу заметил, что к обещанной PAS борьбе с коррупцией есть много вопросов. Мелкую коррупцию - на уровне тысячи или десяти тысяч леев - искоренить, наверное, можно. Но, если иметь в виду миллионные и миллиардные обороты, то в борьбе с такой коррупцией развитым странам хвастать нечем.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Гырбу: почему PAS не сделает жизнь в Молдове лучше
18:00 19.07.2021 (обновлено: 14:16 21.07.2021)
Экономический эксперт со скепсисом отозвался о возможностях PAS, напомнив о плачевных успехах развитых стран в борьбе с коррупцией.
Говоря о будущих изменениях в Республике Молдова после парламентских выборов, не стоит спешить. Здесь надо понимать, что возможности партии PAS ограничены. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал экономический эксперт Виорел Гырбу.
"Если PAS будет честно воплощать свою политическую программу, то за четыре года они не изменят в Молдове все и сразу. Мне кажется, что PAS сконцентрируется на реформе (юстиции – прим. ред.) и борьбе с коррупцией, поэтому ближайшие два года все, что с этим связано, будет стоять на первом месте", - считает эксперт.
Остальные сферы деятельности, убежден Гырбу, отойдут на второй план, поскольку на проведение реформ в других сферах партии не хватит.
Стоит также помнить о том, что в Республике Молдова есть много групп, которые, лоббируя собственные интересы, постоянно пытаются улучшить контекст для увеличения доходов.
"Все эти группы - в экономической и других сферах деятельности - будут проводить нововведения для получения экономических дивидендов, но главным пунктом в плане действий PAS станет борьба с коррупцией", - предположил аналитик.
В заключение Гырбу заметил, что к обещанной PAS борьбе с коррупцией есть много вопросов. Мелкую коррупцию - на уровне тысячи или десяти тысяч леев - искоренить, наверное, можно. Но, если иметь в виду миллионные и миллиардные обороты, то в борьбе с такой коррупцией развитым странам хвастать нечем.
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