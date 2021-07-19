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Пора худеть: как быстро сбросить лишний вес – видеорецепт
Пора худеть: как быстро сбросить лишний вес – видеорецепт
Лежа в кровати, как советуют некоторые авторы "методик", это сделать никак и ни у кого не получится. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T06:00+0300
2021-07-19T06:00+0300
2021-07-21T14:13+0300
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Движение – вот старое и испытанное средство. Плюс техническое оснащение – в качестве дополнения к завету предков. Джамперы, они же "прыгающие ботинки", помогают бороться с лишним весом и улучшить осанку.С помощью такой продвинутой обувки можно сбросить значительное количество килограммов и подтянуть фигуру без изнурительных тренировок, а самое главное – весело, увлекательно и задорно.Пройдет не каждый: так в китайском ресторане борются с лишним весом >>>Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Тренер по фитнесу рассказала Sputnik, как "прыгающие" ботинки помогают бороться с лишним весом и улучшить осанку
Тренер по фитнесу рассказала Sputnik, как "прыгающие" ботинки помогают бороться с лишним весом и улучшить осанку
2021-07-19T06:00+0300
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PT2M01S
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видео, лучшее видео из сети, утро с нами!, улетное похудание, похудание, как похудеть, как сбросить лишний вес, мультимедиа
Пора худеть: как быстро сбросить лишний вес – видеорецепт
06:00 19.07.2021 (обновлено: 14:13 21.07.2021)
Лежа в кровати, как советуют некоторые авторы "методик", это сделать никак и ни у кого не получится.
Движение – вот старое и испытанное средство. Плюс техническое оснащение – в качестве дополнения к завету предков.
Джамперы, они же "прыгающие ботинки", помогают бороться с лишним весом и улучшить осанку.
С помощью такой продвинутой обувки можно сбросить значительное количество килограммов и подтянуть фигуру без изнурительных тренировок, а самое главное – весело, увлекательно и задорно.
Смотрите на видео, подготовленном Sputnik Грузия
, как выглядит такое занятие. Кстати, в нашем архиве есть и другие ролики на тему похудения.
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