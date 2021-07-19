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Пора худеть: как быстро сбросить лишний вес – видеорецепт

Пора худеть: как быстро сбросить лишний вес – видеорецепт

Лежа в кровати, как советуют некоторые авторы "методик", это сделать никак и ни у кого не получится. 19.07.2021, Sputnik Молдова

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Движение – вот старое и испытанное средство. Плюс техническое оснащение – в качестве дополнения к завету предков. Джамперы, они же "прыгающие ботинки", помогают бороться с лишним весом и улучшить осанку.С помощью такой продвинутой обувки можно сбросить значительное количество килограммов и подтянуть фигуру без изнурительных тренировок, а самое главное – весело, увлекательно и задорно.Пройдет не каждый: так в китайском ресторане борются с лишним весом >>>Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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Тренер по фитнесу рассказала Sputnik, как "прыгающие" ботинки помогают бороться с лишним весом и улучшить осанку Тренер по фитнесу рассказала Sputnik, как "прыгающие" ботинки помогают бороться с лишним весом и улучшить осанку 2021-07-19T06:00+0300 true PT2M01S

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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