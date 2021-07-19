https://ru.sputnik.md/20210719/kishinevets-pogib-posle-razborok-s-gruppoy-molodezhi-v-drokievskom-rayone-35580259.html
Кишиневец погиб после разборок с группой молодежи в Дрокиевском районе
Кишиневец погиб после разборок с группой молодежи в Дрокиевском районе
Молодой житель столицы отправился к бабушке и дедушке в село, но там ввязался в конфликт, который закончился трагически. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T16:13+0300
2021-07-19T16:13+0300
2021-07-20T17:57+0300
дрокиевский район
драка
происшествия
общество
в молдове
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/04/31553041_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_67bee1b30dca317760a8574844f09cdd.jpg
КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Молодой человек из Кишинева погиб в Дрокиевском районе, после того как вышел на улицу на разборки с группой молодежи, сообщили в пресс-службе Генинспектората полиции (ГИП). По данным следствия, звонок в 112 поступил в ночь на понедельник, в 03.27, сообщалось, что в селе Никорень вспыхнул конфликт между группой молодых людей.Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что примерно в 02.30 два брата из Кишинева 17 и 21 года повздорили с четырьмя местными жителями в возрасте 20-25 лет. Известно, что братья прибыли в район в гости к бабушке и дедушке, а конфликт произошел на улице после употребления алкоголя.Как говорится в сообщении ГИП, в 3.37 молодого человека без сознания нашла на земле его мать, которая вызвала скорую помощь. По прибытии медики констатировали смерть пострадавшего. Связали, избили, ограбили: не кого-нибудь, а односельчанина>>>"После осмотра судмедэкспертом на теле погибшего нашли повреждения, которые не были причиной смерти. Предстоит экспертиза, которая точно установит причину смерти", - пояснили в полиции.Открыто уголовное дело по факту хулиганства. Задержаны на 72 часа два жителя села Никорень в возрасте 21 и 22 лет.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
https://ru.sputnik.md/20210709/vstal-na-zaschitu-syna-v-Brichanskom-rayone-do-smerti-izbili-muzhchinu-35425122.html
дрокиевский район
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MO
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/04/31553041_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_702d0533bea8c45f2f1efbba248ca9fa.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
дрокиевский район, драка, происшествия, в молдове, новости
Кишиневец погиб после разборок с группой молодежи в Дрокиевском районе
16:13 19.07.2021 (обновлено: 17:57 20.07.2021)
Молодой житель столицы отправился к бабушке и дедушке в село, но там ввязался в конфликт, который закончился трагически.
КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Молодой человек из Кишинева погиб в Дрокиевском районе, после того как вышел на улицу на разборки с группой молодежи, сообщили в пресс-службе Генинспектората полиции (ГИП).
По данным следствия, звонок в 112 поступил в ночь на понедельник, в 03.27, сообщалось, что в селе Никорень вспыхнул конфликт между группой молодых людей.
Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что примерно в 02.30 два брата из Кишинева 17 и 21 года повздорили с четырьмя местными жителями в возрасте 20-25 лет. Известно, что братья прибыли в район в гости к бабушке и дедушке, а конфликт произошел на улице после употребления алкоголя.
"Во время ссоры 21-летний молодой человек ударил кулаком в лицо одного из других четырех человек, а затем ушел в дом бабушки. Позднее, в 3.15, к дому этого парня пришла уже компания из пяти молодых людей, жителей села Никорень. Они позвали обидчика на улицу, чтобы разобраться в ситуации", - уточнили в полиции.
Как говорится в сообщении ГИП, в 3.37 молодого человека без сознания нашла на земле его мать, которая вызвала скорую помощь. По прибытии медики констатировали смерть пострадавшего.
"После осмотра судмедэкспертом на теле погибшего нашли повреждения, которые не были причиной смерти. Предстоит экспертиза, которая точно установит причину смерти", - пояснили в полиции.
Открыто уголовное дело по факту хулиганства. Задержаны на 72 часа два жителя села Никорень в возрасте 21 и 22 лет.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>> Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova