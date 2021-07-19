Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210719/kishinevets-pogib-posle-razborok-s-gruppoy-molodezhi-v-drokievskom-rayone-35580259.html
Кишиневец погиб после разборок с группой молодежи в Дрокиевском районе
Кишиневец погиб после разборок с группой молодежи в Дрокиевском районе
Молодой житель столицы отправился к бабушке и дедушке в село, но там ввязался в конфликт, который закончился трагически. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T16:13+0300
2021-07-20T17:57+0300
дрокиевский район
драка
происшествия
общество
в молдове
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/04/31553041_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_67bee1b30dca317760a8574844f09cdd.jpg
КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Молодой человек из Кишинева погиб в Дрокиевском районе, после того как вышел на улицу на разборки с группой молодежи, сообщили в пресс-службе Генинспектората полиции (ГИП).&nbsp;По данным следствия, звонок в 112 поступил в ночь на понедельник, в 03.27, сообщалось, что в селе Никорень вспыхнул конфликт между группой молодых людей.Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что примерно в 02.30 два брата из Кишинева 17 и 21 года повздорили с четырьмя местными жителями в возрасте 20-25 лет. Известно, что братья прибыли в район в гости к бабушке и дедушке, а конфликт произошел на улице после употребления алкоголя.Как говорится в сообщении ГИП, в 3.37 молодого человека без сознания нашла на земле его мать, которая вызвала скорую помощь. По прибытии медики констатировали смерть пострадавшего.&nbsp;Связали, избили, ограбили: не кого-нибудь, а односельчанина&gt;&gt;&gt;"После осмотра судмедэкспертом на теле погибшего нашли повреждения, которые не были причиной смерти. Предстоит экспертиза, которая точно установит причину смерти", - пояснили в полиции.Открыто уголовное дело по факту хулиганства. Задержаны на 72 часа два жителя села Никорень в возрасте 21 и 22 лет.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
https://ru.sputnik.md/20210709/vstal-na-zaschitu-syna-v-Brichanskom-rayone-do-smerti-izbili-muzhchinu-35425122.html
дрокиевский район
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MO
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/04/31553041_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_702d0533bea8c45f2f1efbba248ca9fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
дрокиевский район, драка, происшествия, в молдове, новости

Кишиневец погиб после разборок с группой молодежи в Дрокиевском районе

16:13 19.07.2021 (обновлено: 17:57 20.07.2021)
331
© Sputnik / Mihai CarausAcces interzis Politia
Acces interzis Politia - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молодой житель столицы отправился к бабушке и дедушке в село, но там ввязался в конфликт, который закончился трагически.
КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Молодой человек из Кишинева погиб в Дрокиевском районе, после того как вышел на улицу на разборки с группой молодежи, сообщили в пресс-службе Генинспектората полиции (ГИП). 
Кулак - Sputnik Молдова, 1920, 09.07.2021
Встал на защиту сына: в Бричанском районе до смерти избили мужчину
9 июля, 13:00
325
По данным следствия, звонок в 112 поступил в ночь на понедельник, в 03.27, сообщалось, что в селе Никорень вспыхнул конфликт между группой молодых людей.
Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что примерно в 02.30 два брата из Кишинева 17 и 21 года повздорили с четырьмя местными жителями в возрасте 20-25 лет. Известно, что братья прибыли в район в гости к бабушке и дедушке, а конфликт произошел на улице после употребления алкоголя.
"Во время ссоры 21-летний молодой человек ударил кулаком в лицо одного из других четырех человек, а затем ушел в дом бабушки. Позднее, в 3.15, к дому этого парня пришла уже компания из пяти молодых людей, жителей села Никорень. Они позвали обидчика на улицу, чтобы разобраться в ситуации", - уточнили в полиции. 
Как говорится в сообщении ГИП, в 3.37 молодого человека без сознания нашла на земле его мать, которая вызвала скорую помощь. По прибытии медики констатировали смерть пострадавшего. 
Связали, избили, ограбили: не кого-нибудь, а односельчанина>>>
"После осмотра судмедэкспертом на теле погибшего нашли повреждения, которые не были причиной смерти. Предстоит экспертиза, которая точно установит причину смерти", - пояснили в полиции.
Открыто уголовное дело по факту хулиганства. Задержаны на 72 часа два жителя села Никорень в возрасте 21 и 22 лет.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:32Штамм "дельта" - уже на Украине: сколько заболели в Киеве
15:03Украине пора помолчать. Байден и Меркель договорились о "Северном потоке"
14:40Стресс для водителей: на заправках в Молдове снова дефицит дизтоплива
14:25Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио
14:00Как не стать совой от COVID-19 – рекомендации невролога
13:30Недолго радовались: топливо снова подорожало
13:00МИД России: РФ ожидает от ЕСПЧ неполитизированного отношения к жалобе на Украину
12:41Пары, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет, получат помощь властей Кишинева
12:14Россия впервые в истории обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой
11:37Потоп в Одессе: поваленные деревья, затопленные дома и реки на улицах
11:10Байден признал невозможность остановки "Северного потока – 2"
10:37Не спас малыша: в Комрате вынесли приговор медику за врачебную ошибку
10:05Где в Кишиневе 22 июля находятся мобильные пункты вакцинации
09:42Бригада SMURD перевезла из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП женщину
09:00Мэрджиняну: нарушает ли обязательная вакцинация права человека в Молдове
08:46Мир за сутки: Байден – о сатане, Зеленский подписал закон и COVID-19 из лаборатории
08:30Синий кит вернулся? Ждет ли Молдову эпидемия самоубийств
08:00Киркэ: какие проблемы ждут правительство PAS
07:30Эксперт: сколько времени у PAS, чтобы не разочаровать свой электорат
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдову вернется засушливая жара