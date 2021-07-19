https://ru.sputnik.md/20210719/kishinevets-pogib-posle-razborok-s-gruppoy-molodezhi-v-drokievskom-rayone-35580259.html

Кишиневец погиб после разборок с группой молодежи в Дрокиевском районе

Кишиневец погиб после разборок с группой молодежи в Дрокиевском районе

Молодой житель столицы отправился к бабушке и дедушке в село, но там ввязался в конфликт, который закончился трагически. 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T16:13+0300

2021-07-19T16:13+0300

2021-07-20T17:57+0300

дрокиевский район

драка

происшествия

общество

в молдове

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/04/31553041_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_67bee1b30dca317760a8574844f09cdd.jpg

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Молодой человек из Кишинева погиб в Дрокиевском районе, после того как вышел на улицу на разборки с группой молодежи, сообщили в пресс-службе Генинспектората полиции (ГИП). По данным следствия, звонок в 112 поступил в ночь на понедельник, в 03.27, сообщалось, что в селе Никорень вспыхнул конфликт между группой молодых людей.Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что примерно в 02.30 два брата из Кишинева 17 и 21 года повздорили с четырьмя местными жителями в возрасте 20-25 лет. Известно, что братья прибыли в район в гости к бабушке и дедушке, а конфликт произошел на улице после употребления алкоголя.Как говорится в сообщении ГИП, в 3.37 молодого человека без сознания нашла на земле его мать, которая вызвала скорую помощь. По прибытии медики констатировали смерть пострадавшего. Связали, избили, ограбили: не кого-нибудь, а односельчанина>>>"После осмотра судмедэкспертом на теле погибшего нашли повреждения, которые не были причиной смерти. Предстоит экспертиза, которая точно установит причину смерти", - пояснили в полиции.Открыто уголовное дело по факту хулиганства. Задержаны на 72 часа два жителя села Никорень в возрасте 21 и 22 лет.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

https://ru.sputnik.md/20210709/vstal-na-zaschitu-syna-v-Brichanskom-rayone-do-smerti-izbili-muzhchinu-35425122.html

дрокиевский район

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

дрокиевский район, драка, происшествия, в молдове, новости