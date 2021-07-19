https://ru.sputnik.md/20210719/konstitutsionnyy-sud-poluchil-otchet-cec-o-vyborakh-kogda-utverdyat-rezultaty-35582911.html
Конституционный суд получил отчет ЦИК о выборах: когда утвердят результаты
Конституционный суд получил отчет ЦИК о выборах: когда утвердят результаты
В Конституционном суде подтвердили получение отчета о выборах от Центризбиркома. Теперь у КС есть пять дней для его рассмотрения. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T17:41+0300
2021-07-19T17:41+0300
2021-07-20T17:56+0300
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КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. В понедельник Центральная избирательная комиссия направила в Конституционный суд (КС) отчет об итогах досрочных парламентских выборов, прошедших 11 июля 2021 года. Как сообщили в КС, также были получены решение и протокол о подведении итогов выборов и другие избирательные документы для подтверждения мандатов депутатов в парламенте Молдовы и утверждения списка дополнительных кандидатов. Признание результатов выборов в КС должно состояться в пятидневный срок, если закончено рассмотрение всех апелляций.Выборы в МолдовеВ воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов.В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%. Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Конституционный суд получил отчет ЦИК о выборах: когда утвердят результаты
17:41 19.07.2021 (обновлено: 17:56 20.07.2021)
В Конституционном суде подтвердили получение отчета о выборах от Центризбиркома. Теперь у КС есть пять дней для его рассмотрения.
КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. В понедельник Центральная избирательная комиссия направила в Конституционный суд (КС) отчет об итогах досрочных парламентских выборов, прошедших 11 июля 2021 года.
Как сообщили в КС, также были получены решение и протокол о подведении итогов выборов и другие избирательные документы для подтверждения мандатов депутатов в парламенте Молдовы и утверждения списка дополнительных кандидатов.
Признание результатов выборов в КС должно состояться в пятидневный срок, если закончено рассмотрение всех апелляций.
Выборы в Молдове
В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).
После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов.
В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%. Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.
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