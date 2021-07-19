https://ru.sputnik.md/20210719/kurs-valyut-na-vtornik-dollar-otygryvaet-pozicii-evro-padaet-35585412.html

Курс валют на вторник — доллар отыгрывает позиции, евро падает

Курс валют на вторник — доллар отыгрывает позиции, евро падает

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T22:01+0300

2021-07-19T22:01+0300

2021-07-21T16:31+0300

валюта

деньги

курс валют

в молдове

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2854/34/28543415_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e0dc8e305635e601125284366f2c13d.jpg

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 20 июля. Американский доллар вновь вырастет по отношению к молдавскому лею, а европейская валюта продолжит терять в цене.Евро подешевеет еще на четыре бана и закрепится на уровне 21,1599 лея.Доллар США поднимется в цене менее чем на бан и будет стоить во вторник 17,9694 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов).Что касается остальных валют, то 20 июля немного потеряет российский рубль, который разместится на уровне 0,2407 лея. Украинская гривна останется на прежнем уровне и будет стоить 0,6598 лея. Румынский лей подешевеет до 4,2951 в пересчете на национальную валюту.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

https://ru.sputnik.md/20210611/top-osnovnykh-podorozhaniy-na-chto-v-moldove-vzvintili-tseny-35088366.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

валюта, деньги, курс валют, в молдове, новости