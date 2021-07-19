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Курс валют на вторник — доллар отыгрывает позиции, евро падает
Курс валют на вторник — доллар отыгрывает позиции, евро падает
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T22:01+0300
2021-07-21T16:31+0300
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КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 20 июля. Американский доллар вновь вырастет по отношению к молдавскому лею, а европейская валюта продолжит терять в цене.Евро подешевеет еще на четыре бана и закрепится на уровне 21,1599 лея.Доллар США поднимется в цене менее чем на бан и будет стоить во вторник 17,9694 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов).Что касается остальных валют, то 20 июля немного потеряет российский рубль, который разместится на уровне 0,2407 лея. Украинская гривна останется на прежнем уровне и будет стоить 0,6598 лея. Румынский лей подешевеет до 4,2951 в пересчете на национальную валюту.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Александр Исаев
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валюта, деньги, курс валют, в молдове, новости

Курс валют на вторник — доллар отыгрывает позиции, евро падает

22:01 19.07.2021 (обновлено: 16:31 21.07.2021)
123
© Sputnik / Miroslav RotariКурс валют
Курс валют - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 20 июля. Американский доллар вновь вырастет по отношению к молдавскому лею, а европейская валюта продолжит терять в цене.
Евро подешевеет еще на четыре бана и закрепится на уровне 21,1599 лея.
Доллар США поднимется в цене менее чем на бан и будет стоить во вторник 17,9694 лея.
Melkeproduksjon på supermarked i Moskva - Sputnik Молдова, 1920, 11.06.2021
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов).
Что касается остальных валют, то 20 июля немного потеряет российский рубль, который разместится на уровне 0,2407 лея. Украинская гривна останется на прежнем уровне и будет стоить 0,6598 лея. Румынский лей подешевеет до 4,2951 в пересчете на национальную валюту.
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