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Кузнецов: победит ли PAS Санду коррупцию в Молдове
Кузнецов: победит ли PAS Санду коррупцию в Молдове
Аналитик вспомнил ненависть Петра I к казнокрадам и предложил полезное дополнение к работе Счетной палаты. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T17:00+0300
2021-07-20T17:57+0300
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Кузнецов: победит ли PAS Санду коррупцию в Молдове
Кузнецов: победит ли PAS Санду коррупцию в Молдове
Вопрос коррупции – это серьезная проблема не только для Республики Молдова, но и для всего человечества, поскольку в разных формах она существовала и продолжает существовать. В средние века коррупция в виде щедрых вознаграждений называлась "бакшиш". Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик, политолог и профессор Александр Кузнецов."Первым серьезным человеком, начавшим борьбу с коррупцией, стал Петр I. Он даже был готов подписать указ, по которому человек, укравший или получивший сумму, эквивалентную стоимости веревки, на ней должен быть и повешен. Но его остановили, сказав, что так можно половину России перевешать", - рассказал эксперт.Поэтому, считает Кузнецов, битва с коррупцией должна происходить иначе. Стоит перестать бороться с призраками и начать борьбу с самой системой, которая коррупцию и формирует.Сегодня, к примеру, большая часть денег, которая поступает в Республику Молдову, – это гранты и кредиты. Счетная палата является единственным органом, который контролирует траты денег государством.В заключение Кузнецов отметил, что за границей коррупции почти нет. Чтобы ускорить тот или иной вопрос в Республике Молдова, часто прибегают к финансовой благодарности. Вот это нужно проанализировать, не меняя людей, но систему.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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майя санду, молдова, общество, новости, в мире, в молдове, экспертиза

Кузнецов: победит ли PAS Санду коррупцию в Молдове

17:00 19.07.2021 (обновлено: 17:57 20.07.2021)
454
© Sputnik / Victor IovvaАлександр Кузнецов
Александр Кузнецов - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
© Sputnik / Victor Iovva
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Аналитик вспомнил ненависть Петра I к казнокрадам и предложил полезное дополнение к работе Счетной палаты.
Кузнецов: победит ли PAS Санду коррупцию в Молдове
Вопрос коррупции – это серьезная проблема не только для Республики Молдова, но и для всего человечества, поскольку в разных формах она существовала и продолжает существовать. В средние века коррупция в виде щедрых вознаграждений называлась "бакшиш". Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик, политолог и профессор Александр Кузнецов.
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"Первым серьезным человеком, начавшим борьбу с коррупцией, стал Петр I. Он даже был готов подписать указ, по которому человек, укравший или получивший сумму, эквивалентную стоимости веревки, на ней должен быть и повешен. Но его остановили, сказав, что так можно половину России перевешать", - рассказал эксперт.
Поэтому, считает Кузнецов, битва с коррупцией должна происходить иначе. Стоит перестать бороться с призраками и начать борьбу с самой системой, которая коррупцию и формирует.
Сегодня, к примеру, большая часть денег, которая поступает в Республику Молдову, – это гранты и кредиты. Счетная палата является единственным органом, который контролирует траты денег государством.
"Счетная палата имеет право рассматривать только те деньги из бюджета, которые Республика Молдова заработала самостоятельно. К иностранным деньгам у нее доступа нет. Необходимо это изменить: Счетная палата должна отслеживать траты денежных поступлений не только из бюджета, но и извне", - считает профессор.
В заключение Кузнецов отметил, что за границей коррупции почти нет. Чтобы ускорить тот или иной вопрос в Республике Молдова, часто прибегают к финансовой благодарности. Вот это нужно проанализировать, не меняя людей, но систему.
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