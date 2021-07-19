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Майя Санду в Батуми: подтверждаем желание присоединиться к Евросоюзу
Майя Санду в Батуми: подтверждаем желание присоединиться к Евросоюзу
Президент Молдовы вместе с президентами Украины и Грузии выступила на Международной конференции в Грузии. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T19:59+0300
2021-07-20T17:55+0300
политика
в молдове
восточное партнерство
грузия
украина
саломе зурабишвили
владимир зеленский
майя санду
в мире
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КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Майя Санду выступила с речью после подписания президентами Украины, Молдовы и Грузии совместной декларации на 17-й Международной конференции в Батуми. Конференция носит название "Сила притяжения ЕС и трансформация региона".Глава молдавского государства подчеркнула важность политики, которая проводится для укрепления отношений между Евросоюзом и странами Восточного партнерства. "Восточное партнерство - это&nbsp;большой&nbsp;успех&nbsp;для наших стран", — заявила Майя Санду.Президент Молдовы отметила, что зона свободной торговли с ЕС (DCFTA) "открыла новые возможности для более интенсивной торговли, которые предприятия в нашей стране все еще изучают". Она отметила, что в этом году 52% молдавского агропродовольственного экспорта и 78% несельскохозяйственного экспорта идет в ЕС.Санду совершит рабочий визит в Грузию: что в повестке&gt;&gt;&gt;Майя Санду отметила, что Молдова намерена и далее идти по пути "укрепления политической ассоциации и дальнейшего углубления экономической интеграции с Европейским союзом". По заявлению главы государства, подписанная тремя президентами декларация подтверждает общее желание присоединиться к Европейскому союзу.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Майя Санду в Батуми: подтверждаем желание присоединиться к Евросоюзу

19:59 19.07.2021 (обновлено: 17:55 20.07.2021)
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© Photo : Facebook / Maia SanduMaia Sandu, vizită în Georgia
Maia Sandu, vizită în Georgia - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
© Photo : Facebook / Maia Sandu
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Президент Молдовы вместе с президентами Украины и Грузии выступила на Международной конференции в Грузии.
КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Майя Санду выступила с речью после подписания президентами Украины, Молдовы и Грузии совместной декларации на 17-й Международной конференции в Батуми. Конференция носит название "Сила притяжения ЕС и трансформация региона".
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Глава молдавского государства подчеркнула важность политики, которая проводится для укрепления отношений между Евросоюзом и странами Восточного партнерства. "Восточное партнерство - это большой успех для наших стран", — заявила Майя Санду.
Президент Молдовы отметила, что зона свободной торговли с ЕС (DCFTA) "открыла новые возможности для более интенсивной торговли, которые предприятия в нашей стране все еще изучают". Она отметила, что в этом году 52% молдавского агропродовольственного экспорта и 78% несельскохозяйственного экспорта идет в ЕС.
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Майя Санду отметила, что Молдова намерена и далее идти по пути "укрепления политической ассоциации и дальнейшего углубления экономической интеграции с Европейским союзом". По заявлению главы государства, подписанная тремя президентами декларация подтверждает общее желание присоединиться к Европейскому союзу.
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