https://ru.sputnik.md/20210719/majya-sandu-v-batumi-podtverzhdaem-zhelanie-prisoedinitsya-k-evrosoyuzu-35584572.html

Майя Санду в Батуми: подтверждаем желание присоединиться к Евросоюзу

Майя Санду в Батуми: подтверждаем желание присоединиться к Евросоюзу

Президент Молдовы вместе с президентами Украины и Грузии выступила на Международной конференции в Грузии. 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T19:59+0300

2021-07-19T19:59+0300

2021-07-20T17:55+0300

политика

в молдове

восточное партнерство

грузия

украина

саломе зурабишвили

владимир зеленский

майя санду

в мире

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КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Майя Санду выступила с речью после подписания президентами Украины, Молдовы и Грузии совместной декларации на 17-й Международной конференции в Батуми. Конференция носит название "Сила притяжения ЕС и трансформация региона".Глава молдавского государства подчеркнула важность политики, которая проводится для укрепления отношений между Евросоюзом и странами Восточного партнерства. "Восточное партнерство - это большой успех для наших стран", — заявила Майя Санду.Президент Молдовы отметила, что зона свободной торговли с ЕС (DCFTA) "открыла новые возможности для более интенсивной торговли, которые предприятия в нашей стране все еще изучают". Она отметила, что в этом году 52% молдавского агропродовольственного экспорта и 78% несельскохозяйственного экспорта идет в ЕС.Санду совершит рабочий визит в Грузию: что в повестке>>>Майя Санду отметила, что Молдова намерена и далее идти по пути "укрепления политической ассоциации и дальнейшего углубления экономической интеграции с Европейским союзом". По заявлению главы государства, подписанная тремя президентами декларация подтверждает общее желание присоединиться к Европейскому союзу.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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в молдове, восточное партнерство, грузия, украина, саломе зурабишвили, владимир зеленский, майя санду, в мире, политика, новости