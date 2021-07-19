https://ru.sputnik.md/20210719/nare-vystupilo-s-utochneniem-po-poslednemu-povysheniyu-tsen-na-toplivo-35579894.html
НАРЭ выступило с уточнением по последнему повышению цен на топливо
НАРЭ выступило с уточнением по последнему повышению цен на топливо
Цены на топливо растут третий день подряд. В связи с этим регулятор решил выступить с пояснением, а также опроверг, что этот рост связан с пятничным решением... 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T15:15+0300
2021-07-19T15:15+0300
2021-07-20T17:57+0300
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КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. По данным Национального агентства по регулированию в энергетике, решение, принятое в пятницу, 16 июля, не относится к марже на розничную торговлю нефтепродуктами и поэтому не могло повлиять на рост цен на топливо на автозаправочных станциях.В ведомстве отметили, что в период с 1 по 16 июля 2021 года средние котировки Platts выросли на 567,85 лея за тонну бензина, на 209,6 лея за тонну дизельного топлива и на 991,89 лея за тонну сжиженного газа, "что напрямую влияет на окончательную цену, установленную операторами".В НАРЭ пояснили, что в соответствии с методологией расчета и применения цен к нефтепродуктам рыночная цена каждой партии топлива устанавливается каждым предпринимателем на уровне, который не может превышать его максимальную цену, которая определяется на основе среднего значения средних котировок Platts и среднего официального курса национальной валюты за 14 дней до дня импорта.Таким образом, после полного расхода каждой партии нефтепродуктов цена на новые устанавливается на основе их максимальной входной цены в хронологическом порядке.Агентство также уточняет, что решение от 16 июля, которое увеличило оптовую торговую наценку на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, было одобрено в срочном порядке в связи с "региональным кризисом на рынке нефтепродуктов и необходимостью обеспечения топливом аграрного сектора, транспортных компаний и участников розничного рынка, не имеющих лицензий на импорт этой продукции".Напомним, что цена на бензин повышалась три дня подряд после решения НАРЭ от 16 июля. Нефтяная компания в понедельник выставила цену на бензин на 9 банов выше, после того как вчера стоимость топлива выросла на 10 банов, а в субботу некоторые заправочные станции повысили цену на 30 банов.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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нарэ, топливо, бензин, в молдове, новости
НАРЭ выступило с уточнением по последнему повышению цен на топливо
15:15 19.07.2021 (обновлено: 17:57 20.07.2021)
Цены на топливо растут третий день подряд. В связи с этим регулятор решил выступить с пояснением, а также опроверг, что этот рост связан с пятничным решением агентства.
КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. По данным Национального агентства по регулированию в энергетике, решение, принятое в пятницу, 16 июля, не относится к марже на розничную торговлю нефтепродуктами и поэтому не могло повлиять на рост цен на топливо на автозаправочных станциях.
"Чтобы исключить возможные ситуации нарушения положений новой методики расчета и применения цен на нефтепродукты, агентство запросило у операторов, которые производили повышение цен, срочное предоставление информации, которая подлежит проверке", - говорится в заявлении НАРЭ.
В ведомстве отметили, что в период с 1 по 16 июля 2021 года средние котировки Platts выросли на 567,85 лея за тонну бензина, на 209,6 лея за тонну дизельного топлива и на 991,89 лея за тонну сжиженного газа, "что напрямую влияет на окончательную цену, установленную операторами".
В НАРЭ пояснили, что в соответствии с методологией расчета и применения цен к нефтепродуктам рыночная цена каждой партии топлива устанавливается каждым предпринимателем на уровне, который не может превышать его максимальную цену, которая определяется на основе среднего значения средних котировок Platts и среднего официального курса национальной валюты за 14 дней до дня импорта.
Таким образом, после полного расхода каждой партии нефтепродуктов цена на новые устанавливается на основе их максимальной входной цены в хронологическом порядке.
Агентство также уточняет, что решение от 16 июля, которое увеличило оптовую торговую наценку на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, было одобрено в срочном порядке в связи с "региональным кризисом на рынке нефтепродуктов и необходимостью обеспечения топливом аграрного сектора, транспортных компаний и участников розничного рынка, не имеющих лицензий на импорт этой продукции".
Напомним, что цена на бензин повышалась три дня подряд после решения НАРЭ от 16 июля. Нефтяная компания в понедельник выставила цену на бензин на 9 банов выше, после того как вчера стоимость топлива выросла на 10 банов, а в субботу некоторые заправочные станции повысили цену на 30 банов.
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