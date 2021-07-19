Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210719/novyy-zheltyy-kod-v-moldove-groschovye-35576776.html
Новый "желтый код" в Молдове: грозовые дожди и шквалистый ветер
Новый "желтый код" в Молдове: грозовые дожди и шквалистый ветер
Метеорологи в Молдове прогнозируют неблагоприятные погодные условия: грозовые дожди и шквалистый ветер до конца понедельника. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T12:38+0300
2021-07-20T17:59+0300
погода в молдове
желтый код
прогноз погоды
погода
в молдове
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/11/35158777_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_862780712ebb69806129f9003ac17e74.jpg
КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила в понедельник новый "желтый код" в связи с атмосферной нестабильностью. Предупреждение будет действовать в период с 13.00 до 22.00 часов.&nbsp;"В указанный период на большей части территории ожидаются грозы, местами ливни (15-20 литров на квадратный метр) с градом и шквалистый ветер порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении синоптиков."Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны.&nbsp;Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно прогнозам метеорологов, в понедельник ожидается переменная облачность, днем местами гроза. Ветер северо-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы составит от +28 до +33 градусов по Цельсию.Чего нельзя делать во время грозы?Поражение молнией происходит обычно на открытых пространствах. Напоминаем о&nbsp;важных правилах, которые помогут обезопасить себя от этого природного явления.1. Ни в&nbsp;коем случае нельзя прятаться под деревом.&nbsp;Молния в&nbsp;первую очередь направляет свое действие именно на высокие предметы. Особенно опасными считаются дубы, ели, тополя и&nbsp;сосны.2. Не стоит покидать укрытие сразу после дождя.&nbsp;Помните, что опасность получить удар током сохраняется до тех пор, пока слышен гром. Чтобы определить, на каком расстоянии от вас находится молния, попробуйте засечь время между вспышкой света и&nbsp;раскатом. За три секунды звук проходит примерно один километр. Если вы видите, что время от вспышки молнии до грома сокращается, то это значит, что гроза приближается и&nbsp;нужно немедленно идти в&nbsp;укрытие.3.&nbsp;Нельзя продолжать движение на велосипеде или мотоцикле, если непогода застала вас на дороге. Необходимо переждать грозу на расстоянии не менее 30&nbsp;метров от своего транспортного средства. Если&nbsp;же вы ехали на машине, остановитесь, закройте окна и&nbsp;переждите грозу.4.&nbsp;Нельзя купаться во время грозы.&nbsp;Желательно, чтобы рядом с&nbsp;вами вообще не было реки, пруда или озера. Помните, что вода&nbsp;— отличный проводник тока, а&nbsp;удар молнии распространяется в&nbsp;радиусе 100&nbsp;метров от нее.5.&nbsp;Постарайтесь не держать в&nbsp;руках остроконечные металлические предметы: зонты, удочки и&nbsp;прочее.6.&nbsp;Находясь на открытой местности,&nbsp;нельзя стоять. Рекомендуется лечь на землю, лучше всего&nbsp;— в&nbsp;низину.Молния может неограниченное количество раз попадать в&nbsp;одно и&nbsp;то&nbsp;же место. Особенно это касается высоких деревьев и&nbsp;предметов.Топ главных фактов о грозе и основные советы:Как обезопасить себя во время грозы: топ советов Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
https://ru.sputnik.md/20210719/Samyy-tochnyy-prognoz-pogody-zhdem-dozhdey-s-grozami-35571510.html
https://ru.sputnik.md/20210617/chto-nelzya-delat-v-grozu-top-sovetov-photo-grafika-35150956.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MO
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/11/35158777_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_4124ba6966bd5fd1c31929d1215aa416.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода в молдове, желтый код, прогноз погоды, погода, в молдове, новости

Новый "желтый код" в Молдове: грозовые дожди и шквалистый ветер

12:38 19.07.2021 (обновлено: 17:59 20.07.2021)
504
© Pixabay / FelixMittermeierГроза
Гроза - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
© Pixabay / FelixMittermeier
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Метеорологи в Молдове прогнозируют неблагоприятные погодные условия: грозовые дожди и шквалистый ветер до конца понедельника.
КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила в понедельник новый "желтый код" в связи с атмосферной нестабильностью. Предупреждение будет действовать в период с 13.00 до 22.00 часов. 
Дождь - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
Самый точный прогноз погоды: ждем дождей с грозами
19 июля, 07:00
559
"В указанный период на большей части территории ожидаются грозы, местами ливни (15-20 литров на квадратный метр) с градом и шквалистый ветер порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении синоптиков.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Согласно прогнозам метеорологов, в понедельник ожидается переменная облачность, днем местами гроза. Ветер северо-восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы составит от +28 до +33 градусов по Цельсию.

Чего нельзя делать во время грозы?

Поражение молнией происходит обычно на открытых пространствах. Напоминаем о важных правилах, которые помогут обезопасить себя от этого природного явления.
1. Ни в коем случае нельзя прятаться под деревом. Молния в первую очередь направляет свое действие именно на высокие предметы. Особенно опасными считаются дубы, ели, тополя и сосны.
2. Не стоит покидать укрытие сразу после дождя. Помните, что опасность получить удар током сохраняется до тех пор, пока слышен гром. Чтобы определить, на каком расстоянии от вас находится молния, попробуйте засечь время между вспышкой света и раскатом. За три секунды звук проходит примерно один километр. Если вы видите, что время от вспышки молнии до грома сокращается, то это значит, что гроза приближается и нужно немедленно идти в укрытие.
Гроза - Sputnik Молдова, 1920, 17.06.2021
Что делать в грозу: топ основных советов
17 июня, 11:47
257
3. Нельзя продолжать движение на велосипеде или мотоцикле, если непогода застала вас на дороге. Необходимо переждать грозу на расстоянии не менее 30 метров от своего транспортного средства. Если же вы ехали на машине, остановитесь, закройте окна и переждите грозу.
4. Нельзя купаться во время грозы. Желательно, чтобы рядом с вами вообще не было реки, пруда или озера. Помните, что вода — отличный проводник тока, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от нее.
5. Постарайтесь не держать в руках остроконечные металлические предметы: зонты, удочки и прочее.
6. Находясь на открытой местности, нельзя стоять. Рекомендуется лечь на землю, лучше всего — в низину.
Молния может неограниченное количество раз попадать в одно и то же место. Особенно это касается высоких деревьев и предметов.

Топ главных фактов о грозе и основные советы:

Как обезопасить себя во время грозы: топ советов
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:32Штамм "дельта" - уже на Украине: сколько заболели в Киеве
15:03Украине пора помолчать. Байден и Меркель договорились о "Северном потоке"
14:40Стресс для водителей: на заправках в Молдове снова дефицит дизтоплива
14:25Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио
14:00Как не стать совой от COVID-19 – рекомендации невролога
13:30Недолго радовались: топливо снова подорожало
13:00МИД России: РФ ожидает от ЕСПЧ неполитизированного отношения к жалобе на Украину
12:41Пары, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет, получат помощь властей Кишинева
12:14Россия впервые в истории обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой
11:37Потоп в Одессе: поваленные деревья, затопленные дома и реки на улицах
11:10Байден признал невозможность остановки "Северного потока – 2"
10:37Не спас малыша: в Комрате вынесли приговор медику за врачебную ошибку
10:05Где в Кишиневе 22 июля находятся мобильные пункты вакцинации
09:42Бригада SMURD перевезла из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП женщину
09:00Мэрджиняну: нарушает ли обязательная вакцинация права человека в Молдове
08:46Мир за сутки: Байден – о сатане, Зеленский подписал закон и COVID-19 из лаборатории
08:30Синий кит вернулся? Ждет ли Молдову эпидемия самоубийств
08:00Киркэ: какие проблемы ждут правительство PAS
07:30Эксперт: сколько времени у PAS, чтобы не разочаровать свой электорат
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдову вернется засушливая жара