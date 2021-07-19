https://ru.sputnik.md/20210719/plyus-odin-trolleybusnyy-marshrut-i-minus-odna-parkovka-35580801.html
Плюс один троллейбусный маршрут и минус одна парковка
Плюс один троллейбусный маршрут и минус одна парковка
Пешеходную улицу в Кишиневе теперь станет пересекать троллейбус, он будет проезжать по улице Колумна. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T18:45+0300
2021-07-19T18:45+0300
2021-07-20T17:56+0300
ион чебан
кишинев
общество
в молдове
новости
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КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. На этой неделе муниципальные власти запустят по улице Колумна новый троллейбусный маршрут. Об этом объявил примар Кишинева Ион Чебан. По его словам, в связи с этим горожан ждут некоторые изменения: будет запрещена парковка на участке между проспектом Митрополита Бэнулеску-Бодони и улицей А. Пушкина. "Приоритет будет отдаваться общественному транспорту. Мы рассматриваем возможность создания выделенной полосы для троллейбусного маршрута, который будет проходить здесь", - пояснил Чебан. Он добавил, что на этой неделе могут начаться работы по разметке полос для движения общественного транспорта на бульваре Г. Виеру, проспекте Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, улице А. Матеевич (между Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина) и на улице А. Пушкина до улицы Албишоара.По словам Чебана, установка дорожных знаков на этих дорогах начинается уже в понедельник. "Это нужно для упрощения дорожного движения и создания условий для общественного транспорта", - подчеркнул он.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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ион чебан, кишинев, в молдове, новости
Плюс один троллейбусный маршрут и минус одна парковка
18:45 19.07.2021 (обновлено: 17:56 20.07.2021)
Пешеходную улицу в Кишиневе теперь станет пересекать троллейбус, он будет проезжать по улице Колумна.
КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. На этой неделе муниципальные власти запустят по улице Колумна новый троллейбусный маршрут. Об этом объявил примар Кишинева Ион Чебан.
По его словам, в связи с этим горожан ждут некоторые изменения: будет запрещена парковка на участке между проспектом Митрополита Бэнулеску-Бодони и улицей А. Пушкина.
"Приоритет будет отдаваться общественному транспорту. Мы рассматриваем возможность создания выделенной полосы для троллейбусного маршрута, который будет проходить здесь", - пояснил Чебан.
Он добавил, что на этой неделе могут начаться работы по разметке полос для движения общественного транспорта на бульваре Г. Виеру, проспекте Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, улице А. Матеевич (между Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина) и на улице А. Пушкина до улицы Албишоара.
По словам Чебана, установка дорожных знаков на этих дорогах начинается уже в понедельник. "Это нужно для упрощения дорожного движения и создания условий для общественного транспорта", - подчеркнул он.
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