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Плюс один троллейбусный маршрут и минус одна парковка
Плюс один троллейбусный маршрут и минус одна парковка
Пешеходную улицу в Кишиневе теперь станет пересекать троллейбус, он будет проезжать по улице Колумна. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T18:45+0300
2021-07-20T17:56+0300
ион чебан
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КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. На этой неделе муниципальные власти запустят по улице Колумна новый троллейбусный маршрут. Об этом объявил примар Кишинева Ион Чебан.&nbsp;По его словам, в связи с этим горожан ждут некоторые изменения: будет запрещена парковка на участке между проспектом Митрополита Бэнулеску-Бодони и улицей А. Пушкина.&nbsp;"Приоритет будет отдаваться общественному транспорту. Мы рассматриваем возможность создания выделенной полосы для троллейбусного маршрута, который будет проходить здесь", - пояснил Чебан.&nbsp;Он добавил, что на этой неделе могут начаться работы по разметке полос для движения общественного транспорта на бульваре Г. Виеру, проспекте Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, улице А. Матеевич (между Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина) и на улице А. Пушкина до улицы Албишоара.По словам Чебана, установка дорожных знаков на этих дорогах начинается уже в понедельник. "Это нужно для упрощения дорожного движения и создания условий для общественного транспорта", - подчеркнул он.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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ион чебан, кишинев, в молдове, новости

Плюс один троллейбусный маршрут и минус одна парковка

18:45 19.07.2021 (обновлено: 17:56 20.07.2021)
229
© Sputnik / Mihai CarausОбщественный транспорт
Общественный транспорт - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Пешеходную улицу в Кишиневе теперь станет пересекать троллейбус, он будет проезжать по улице Колумна.
КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. На этой неделе муниципальные власти запустят по улице Колумна новый троллейбусный маршрут. Об этом объявил примар Кишинева Ион Чебан. 
Новый маршрут троллейбуса в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 30.06.2021
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В Кишиневе запустили новый маршрут троллейбуса: он свяжет Ботанику и Буюканы
30 июня, 11:58
538
По его словам, в связи с этим горожан ждут некоторые изменения: будет запрещена парковка на участке между проспектом Митрополита Бэнулеску-Бодони и улицей А. Пушкина. 
"Приоритет будет отдаваться общественному транспорту. Мы рассматриваем возможность создания выделенной полосы для троллейбусного маршрута, который будет проходить здесь", - пояснил Чебан. 
Он добавил, что на этой неделе могут начаться работы по разметке полос для движения общественного транспорта на бульваре Г. Виеру, проспекте Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, улице А. Матеевич (между Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина) и на улице А. Пушкина до улицы Албишоара.
По словам Чебана, установка дорожных знаков на этих дорогах начинается уже в понедельник. "Это нужно для упрощения дорожного движения и создания условий для общественного транспорта", - подчеркнул он.
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