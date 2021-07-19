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Погодные рекорды Молдовы 19 июля

Погодные рекорды Молдовы 19 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 19.07.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Самое холодное 19 июля на территории Молдовы было зарегистрировано четверть века назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1996 году в этот день воздух прогрелся всего до +11,7 градуса по Цельсию.А температурный максимум 19 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +39,5 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,8 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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