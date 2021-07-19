Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210719/pogodnye-rekordy-moldovy-19-july-35571598.html
Погодные рекорды Молдовы 19 июля
Погодные рекорды Молдовы 19 июля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T00:01+0300
2021-07-18T23:28+0300
погода в молдове
в молдове
погода
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/1e/35311524_0:310:3072:2048_1920x0_80_0_0_498cbec23d3e9c6dab0f343170955333.jpg
КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Самое холодное 19 июля на территории Молдовы было зарегистрировано четверть века назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1996 году в этот день воздух прогрелся всего до +11,7 градуса по Цельсию.А температурный максимум 19 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +39,5 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,8 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
https://ru.sputnik.md/20210223/chetyre-prioriteta-guterresh-nazval-shagi-dlya-borby-s-izmeneniem-klimata-33748844.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MO
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/1e/35311524_0:118:3072:2048_1920x0_80_0_0_34b6940b76a4c85c49b80d60de2b17f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода в молдове, в молдове, погода, новости

Погодные рекорды Молдовы 19 июля

00:01 19.07.2021
181
© Sputnik / Mihai CarausСотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продемонстрировали методы спасения на водах
Сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продемонстрировали методы спасения на водах - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Самое холодное 19 июля на территории Молдовы было зарегистрировано четверть века назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
Ледовое покрытие в акватории Баренцева моря - Sputnik Молдова, 1920, 23.02.2021
Четыре приоритета: Гутерреш назвал шаги для борьбы с изменением климата
23 февраля, 18:36
109
По информации синоптиков, в 1996 году в этот день воздух прогрелся всего до +11,7 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 19 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +39,5 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,8 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:32Штамм "дельта" - уже на Украине: сколько заболели в Киеве
15:03Украине пора помолчать. Байден и Меркель договорились о "Северном потоке"
14:40Стресс для водителей: на заправках в Молдове снова дефицит дизтоплива
14:25Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио
14:00Как не стать совой от COVID-19 – рекомендации невролога
13:30Недолго радовались: топливо снова подорожало
13:00МИД России: РФ ожидает от ЕСПЧ неполитизированного отношения к жалобе на Украину
12:41Пары, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет, получат помощь властей Кишинева
12:14Россия впервые в истории обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой
11:37Потоп в Одессе: поваленные деревья, затопленные дома и реки на улицах
11:10Байден признал невозможность остановки "Северного потока – 2"
10:37Не спас малыша: в Комрате вынесли приговор медику за врачебную ошибку
10:05Где в Кишиневе 22 июля находятся мобильные пункты вакцинации
09:42Бригада SMURD перевезла из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП женщину
09:00Мэрджиняну: нарушает ли обязательная вакцинация права человека в Молдове
08:46Мир за сутки: Байден – о сатане, Зеленский подписал закон и COVID-19 из лаборатории
08:30Синий кит вернулся? Ждет ли Молдову эпидемия самоубийств
08:00Киркэ: какие проблемы ждут правительство PAS
07:30Эксперт: сколько времени у PAS, чтобы не разочаровать свой электорат
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдову вернется засушливая жара