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Последние решения спецкомиссии: полиция Молдовы усилит наблюдение
Последние решения спецкомиссии: полиция Молдовы усилит наблюдение
В Молдове остаются в силе основные ограничения, связанные с распространением коронавируса. За их соблюдением будет следить полиция. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T17:19+0300
2021-07-19T17:19+0300
2021-07-21T11:14+0300
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КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. В Генинспекторате полиции (ГИП) выступили с предупреждением о распространении новых штаммов COVID-19 в мире и большом риске их завоза в Молдову.Как отметили в полиции, в связи с этим Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла новые меры, за соблюдением которых будут внимательно следить сотрудники ГИП. Правоохранители напомнили, какие эпидемиологические правила остались в силе: "Люди, находящиеся в самоизоляции, независимо от региона, из которого они прибыли, могут прекратить этот режим после семи дней, если они пройдут ПЦР-тест на COVID-19 и результат будет отрицательным", - уточнили в полиции. При этом, как напомнили в ГИП, допускается проведение праздничных мероприятий с заполнением не более 50% от количества мест в закрытых помещениях при строгом соблюдении мер профилактики COVID-19, а организаторы должны обязательно составить список участников с их данными (имя, фамилия, IDNP, номер телефона, e-mail, домашний адрес).Кроме того, в полиции призвали людей не собираться в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи и другие) группами более трех человек, за исключением членов семьи. Там также отметили, что граждане старше 63 лет не должны выходить из дома без необходимости.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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полиция, молдова, кишинев, в молдове, новости
Последние решения спецкомиссии: полиция Молдовы усилит наблюдение
17:19 19.07.2021 (обновлено: 11:14 21.07.2021)
В Молдове остаются в силе основные ограничения, связанные с распространением коронавируса. За их соблюдением будет следить полиция.
КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. В Генинспекторате полиции (ГИП) выступили с предупреждением о распространении новых штаммов COVID-19 в мире и большом риске их завоза в Молдову.
Как отметили в полиции, в связи с этим Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла новые меры, за соблюдением которых будут внимательно следить сотрудники ГИП. Правоохранители напомнили, какие эпидемиологические правила остались в силе:
- ношение защитных масок во всех закрытых общественных местах, в общественном транспорте и на станциях ожидания, в том числе на открытых пространствах, где невозможно соблюдать физическое расстояние;
соблюдение физического расстояния между людьми не менее одного метра;
соблюдение режима самоизоляции лицами, в отношении которых установлен соответствующий режим.
"Люди, находящиеся в самоизоляции, независимо от региона, из которого они прибыли, могут прекратить этот режим после семи дней, если они пройдут ПЦР-тест на COVID-19 и результат будет отрицательным", - уточнили в полиции.
При этом, как напомнили в ГИП, допускается проведение праздничных мероприятий с заполнением не более 50% от количества мест в закрытых помещениях при строгом соблюдении мер профилактики COVID-19, а организаторы должны обязательно составить список участников с их данными (имя, фамилия, IDNP, номер телефона, e-mail, домашний адрес).
"Внутри любых заведений общественного питания и на территории зон отдыха будет допускаться ограниченное количество людей, чтобы обеспечить на каждого человека площадь не менее четырех квадратных метров," - добавили в ГИП.
Кроме того, в полиции призвали людей не собираться в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи и другие) группами более трех человек, за исключением членов семьи. Там также отметили, что граждане старше 63 лет не должны выходить из дома без необходимости.
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