https://ru.sputnik.md/20210719/poslednie-resheniya-spetskomissii-politsiya-moldovy-usilit-nablyudenie-35582365.html

Последние решения спецкомиссии: полиция Молдовы усилит наблюдение

Последние решения спецкомиссии: полиция Молдовы усилит наблюдение

В Молдове остаются в силе основные ограничения, связанные с распространением коронавируса. За их соблюдением будет следить полиция. 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T17:19+0300

2021-07-19T17:19+0300

2021-07-21T11:14+0300

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КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. В Генинспекторате полиции (ГИП) выступили с предупреждением о распространении новых штаммов COVID-19 в мире и большом риске их завоза в Молдову.Как отметили в полиции, в связи с этим Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла новые меры, за соблюдением которых будут внимательно следить сотрудники ГИП. Правоохранители напомнили, какие эпидемиологические правила остались в силе: "Люди, находящиеся в самоизоляции, независимо от региона, из которого они прибыли, могут прекратить этот режим после семи дней, если они пройдут ПЦР-тест на COVID-19 и результат будет отрицательным", - уточнили в полиции. При этом, как напомнили в ГИП, допускается проведение праздничных мероприятий с заполнением не более 50% от количества мест в закрытых помещениях при строгом соблюдении мер профилактики COVID-19, а организаторы должны обязательно составить список участников с их данными (имя, фамилия, IDNP, номер телефона, e-mail, домашний адрес).Кроме того, в полиции призвали людей не собираться в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи и другие) группами более трех человек, за исключением членов семьи. Там также отметили, что граждане старше 63 лет не должны выходить из дома без необходимости.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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полиция, молдова, кишинев, в молдове, новости