https://ru.sputnik.md/20210719/postuplenie-2021-nachalsya-priem-dokumentov-v-vuzy-moldovy-35578955.html

Поступление-2021: начался прием документов в вузы Молдовы

Поступление-2021: начался прием документов в вузы Молдовы

В этом году подавать документы в университеты Молдовы рекомендуется онлайн, при этом установлены единые сроки поступления для всех вузов. 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T15:30+0300

2021-07-19T15:30+0300

2021-07-20T17:57+0300

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КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Вузы Молдовы начали в понедельник прием документов в рамках кампании по поступлению на 2021/2022 учебный год. Министерство образования, культуры и исследований установило в этом году единые сроки для организации поступления, также в этом году подать документы можно и онлайн. Как отметили в министерстве, подобные меры ввели в связи с пандемией COVID-19. Таким образом, прием на новый учебный год будет проходить по смешанной системе, преимущественно онлайн.Как уточнили в Минпросвете, документы можно отправлять в приемную комиссию с использованием различных доступных инструментов (электронная почта, Viber, Skype, Messenger, WhatsApp, специальное программное обеспечение для приема и другое). Для кандидатов, которые не могут подать документы онлайн, высшие учебные заведения привлекут небольшое количество кадров для приема документов.Вузы могут организовать конкурс для приема в магистратуру на 2021-2022 учебный год одновременно с приемом на обучение в лиценциате. Такие кандидаты смогут зарегистрироваться для участия в конкурсе по нескольким специальностям в различных областях, в одно или несколько высших учебных заведений, но смогут поступить только на одну специальность в рамках одного учебного заведения, куда представят оригинальные документы.В случае непокрытия бюджетных мест в вузах с 13 по 26 августа 2021 года пройдут дополнительные сессии.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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