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Поступление-2021: начался прием документов в вузы Молдовы
Поступление-2021: начался прием документов в вузы Молдовы
В этом году подавать документы в университеты Молдовы рекомендуется онлайн, при этом установлены единые сроки поступления для всех вузов. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T15:30+0300
2021-07-20T17:57+0300
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КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Вузы Молдовы начали в понедельник прием документов в рамках кампании по поступлению&nbsp;на 2021/2022 учебный год. Министерство образования, культуры и исследований установило в&nbsp;этом году единые сроки для организации поступления, также в этом году подать документы можно и онлайн.&nbsp;Как отметили в министерстве, подобные меры ввели в связи с пандемией COVID-19. Таким образом, прием на новый учебный год будет проходить&nbsp;по смешанной системе, преимущественно онлайн.Как уточнили в Минпросвете, документы можно отправлять в приемную комиссию с использованием различных доступных инструментов (электронная почта, Viber, Skype, Messenger, WhatsApp, специальное программное обеспечение для приема и другое).&nbsp;Для кандидатов, которые не могут подать документы онлайн, высшие учебные заведения привлекут небольшое количество кадров для приема&nbsp;документов.Вузы могут организовать конкурс для приема в магистратуру на 2021-2022 учебный год одновременно с приемом на обучение в лиценциате. Такие кандидаты смогут зарегистрироваться для участия в конкурсе по нескольким специальностям в различных областях, в одно или несколько высших учебных заведений, но смогут поступить только на одну специальность в рамках одного учебного заведения, куда представят оригинальные документы.В случае непокрытия бюджетных мест в вузах с 13 по 26 августа 2021 года&nbsp;пройдут&nbsp;дополнительные сессии.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Поступление-2021: начался прием документов в вузы Молдовы

15:30 19.07.2021 (обновлено: 17:57 20.07.2021)
56
© Sputnik / Miroslav RotariПоступление в вузы молдовы 2017
Поступление в вузы молдовы 2017 - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В этом году подавать документы в университеты Молдовы рекомендуется онлайн, при этом установлены единые сроки поступления для всех вузов.
КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Вузы Молдовы начали в понедельник прием документов в рамках кампании по поступлению на 2021/2022 учебный год. Министерство образования, культуры и исследований установило в этом году единые сроки для организации поступления, также в этом году подать документы можно и онлайн. 
Как отметили в министерстве, подобные меры ввели в связи с пандемией COVID-19. Таким образом, прием на новый учебный год будет проходить по смешанной системе, преимущественно онлайн.
"По запросу вузов установлены единые сроки для организации приема на первый цикл - лиценциат - для всех университетов: 19-30 июля - онлайн-подача документов на конкурс; 3 августа - объявление промежуточных результатов; 4-10 августа - подача оригиналов документов в выбранный кандидатами вуз согласно установленному учреждением графику поэтапного доступа в различные учебные корпуса с соблюдением мер защиты от распространения вируса COVID-19; 12 августа - объявление окончательных результатов", - уточнили в министерстве.
Как уточнили в Минпросвете, документы можно отправлять в приемную комиссию с использованием различных доступных инструментов (электронная почта, Viber, Skype, Messenger, WhatsApp, специальное программное обеспечение для приема и другое). 
ВУЗЫ Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 13.06.2021
Общество
Абитуриент-2021: вузы Молдовы
13 июня, 12:26
1095
Для кандидатов, которые не могут подать документы онлайн, высшие учебные заведения привлекут небольшое количество кадров для приема документов.
Вузы могут организовать конкурс для приема в магистратуру на 2021-2022 учебный год одновременно с приемом на обучение в лиценциате. Такие кандидаты смогут зарегистрироваться для участия в конкурсе по нескольким специальностям в различных областях, в одно или несколько высших учебных заведений, но смогут поступить только на одну специальность в рамках одного учебного заведения, куда представят оригинальные документы.
В случае непокрытия бюджетных мест в вузах с 13 по 26 августа 2021 года пройдут дополнительные сессии.
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