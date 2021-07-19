https://ru.sputnik.md/20210719/postuplenie-2021-nachalsya-priem-dokumentov-v-vuzy-moldovy-35578955.html
Поступление-2021: начался прием документов в вузы Молдовы
Поступление-2021: начался прием документов в вузы Молдовы
В этом году подавать документы в университеты Молдовы рекомендуется онлайн, при этом установлены единые сроки поступления для всех вузов. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T15:30+0300
2021-07-19T15:30+0300
2021-07-20T17:57+0300
молдова
поступление
общество
в молдове
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1374/05/13740577_0:95:1824:1121_1920x0_80_0_0_dcd2a8a0f6db2843fdd1fd6e3323c621.jpg
КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Вузы Молдовы начали в понедельник прием документов в рамках кампании по поступлению на 2021/2022 учебный год. Министерство образования, культуры и исследований установило в этом году единые сроки для организации поступления, также в этом году подать документы можно и онлайн. Как отметили в министерстве, подобные меры ввели в связи с пандемией COVID-19. Таким образом, прием на новый учебный год будет проходить по смешанной системе, преимущественно онлайн.Как уточнили в Минпросвете, документы можно отправлять в приемную комиссию с использованием различных доступных инструментов (электронная почта, Viber, Skype, Messenger, WhatsApp, специальное программное обеспечение для приема и другое). Для кандидатов, которые не могут подать документы онлайн, высшие учебные заведения привлекут небольшое количество кадров для приема документов.Вузы могут организовать конкурс для приема в магистратуру на 2021-2022 учебный год одновременно с приемом на обучение в лиценциате. Такие кандидаты смогут зарегистрироваться для участия в конкурсе по нескольким специальностям в различных областях, в одно или несколько высших учебных заведений, но смогут поступить только на одну специальность в рамках одного учебного заведения, куда представят оригинальные документы.В случае непокрытия бюджетных мест в вузах с 13 по 26 августа 2021 года пройдут дополнительные сессии.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
https://ru.sputnik.md/20210613/abiturient-2021-vuzy-moldovy-35090277.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MO
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1374/05/13740577_102:0:1723:1216_1920x0_80_0_0_046d731ba1af3e91f06b4c6a0c60218f.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
молдова, поступление, в молдове, новости
Поступление-2021: начался прием документов в вузы Молдовы
15:30 19.07.2021 (обновлено: 17:57 20.07.2021)
В этом году подавать документы в университеты Молдовы рекомендуется онлайн, при этом установлены единые сроки поступления для всех вузов.
КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Вузы Молдовы начали в понедельник прием документов в рамках кампании по поступлению на 2021/2022 учебный год. Министерство образования, культуры и исследований установило в этом году единые сроки для организации поступления, также в этом году подать документы можно и онлайн.
Как отметили в министерстве, подобные меры ввели в связи с пандемией COVID-19. Таким образом, прием на новый учебный год будет проходить по смешанной системе, преимущественно онлайн.
"По запросу вузов установлены единые сроки для организации приема на первый цикл - лиценциат - для всех университетов: 19-30 июля - онлайн-подача документов на конкурс; 3 августа - объявление промежуточных результатов; 4-10 августа - подача оригиналов документов в выбранный кандидатами вуз согласно установленному учреждением графику поэтапного доступа в различные учебные корпуса с соблюдением мер защиты от распространения вируса COVID-19; 12 августа - объявление окончательных результатов", - уточнили в министерстве.
Как уточнили в Минпросвете, документы можно отправлять в приемную комиссию с использованием различных доступных инструментов (электронная почта, Viber, Skype, Messenger, WhatsApp, специальное программное обеспечение для приема и другое).
Для кандидатов, которые не могут подать документы онлайн, высшие учебные заведения привлекут небольшое количество кадров для приема документов.
Вузы могут организовать конкурс для приема в магистратуру на 2021-2022 учебный год одновременно с приемом на обучение в лиценциате. Такие кандидаты смогут зарегистрироваться для участия в конкурсе по нескольким специальностям в различных областях, в одно или несколько высших учебных заведений, но смогут поступить только на одну специальность в рамках одного учебного заведения, куда представят оригинальные документы.
В случае непокрытия бюджетных мест в вузах с 13 по 26 августа 2021 года пройдут дополнительные сессии.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>> Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova