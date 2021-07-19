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Скандал вокруг закрытия школы №86: что говорят педагоги
Скандал вокруг закрытия школы №86: что говорят педагоги
Педагог школы на Буюканах, о которой идет речь, отмечает: родителям ранее заявляли, что учебное заведение проработает еще год. Однако этим летом руководство... 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T12:15+0300
2021-07-22T12:27+0300
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КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Кишиневцы в социальных сетях обсуждают информацию о закрытии гимназии № 86 в секторе Буюканы. Граждане негодуют, поскольку это последняя русскоязычная школа в данном микрорайоне столицы. Примар Кишинева Ион Чебан ранее поспешил всех успокоить и заявил, что гимназия не будет закрыта, планируется только ее реконструкция.Тем не менее на время строительства родители будут вынуждены перевести детей в другие учебные заведения, и перед этим фактом их поставили только сейчас. Что происходит в школе на данный момент, рассказал корреспонденту Sputnik Молдова один из педагогов учебного заведения, пожелавший остаться неназванным. По его словам, официальная причина - реконструкция и трансформация школы в лицей. Однако первоначально родителям объявили, что стройка не помешает учебному процессу.  "Почему-то в последний момент, летом вот так поступили... Насколько я знаю, был уговор, что школа проработает еще один год, а также разрешат остаться в этом учебном заведении, пока будет идти стройка. Потому что ничего не будет мешать, это будет рядом, на территории. Вполне был нормальный вариант: когда построят здание, школа переедет туда, а затем тут начнут перестройку. Но не сдержали слово и решили все вот так срочно", - посетовал педагог.Ранее мэр Ион Чебан уточнял, что подготовка проекта модернизации школы должна завершиться к началу учебного года. В то же время он подчеркнул, что дети и учителя будут временно переведены в другие учреждения только тогда, когда непосредственно начнется ремонт.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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кишинев, закрытие школ, школа, в молдове, новости

Скандал вокруг закрытия школы №86: что говорят педагоги

12:15 19.07.2021 (обновлено: 12:27 22.07.2021)
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© Photo : Miroslav RotariSală de clasă
Sală de clasă - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Педагог школы на Буюканах, о которой идет речь, отмечает: родителям ранее заявляли, что учебное заведение проработает еще год. Однако этим летом руководство решило начать стройку уже с начала нового учебного года.
КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Кишиневцы в социальных сетях обсуждают информацию о закрытии гимназии № 86 в секторе Буюканы. Граждане негодуют, поскольку это последняя русскоязычная школа в данном микрорайоне столицы. 
Примар Кишинева Ион Чебан ранее поспешил всех успокоить и заявил, что гимназия не будет закрыта, планируется только ее реконструкция.
Тем не менее на время строительства родители будут вынуждены перевести детей в другие учебные заведения, и перед этим фактом их поставили только сейчас. 
Что происходит в школе на данный момент, рассказал корреспонденту Sputnik Молдова один из педагогов учебного заведения, пожелавший остаться неназванным. 
"Сегодня, в понедельник, состоится родительское собрание, на котором присутствующим сообщат о закрытии учебного заведения с 1 сентября", - заявил учитель корреспонденту Sputnik. 
По его словам, официальная причина - реконструкция и трансформация школы в лицей. Однако первоначально родителям объявили, что стройка не помешает учебному процессу.  
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"Почему-то в последний момент, летом вот так поступили... Насколько я знаю, был уговор, что школа проработает еще один год, а также разрешат остаться в этом учебном заведении, пока будет идти стройка. Потому что ничего не будет мешать, это будет рядом, на территории. Вполне был нормальный вариант: когда построят здание, школа переедет туда, а затем тут начнут перестройку. Но не сдержали слово и решили все вот так срочно", - посетовал педагог.
Ранее мэр Ион Чебан уточнял, что подготовка проекта модернизации школы должна завершиться к началу учебного года. В то же время он подчеркнул, что дети и учителя будут временно переведены в другие учреждения только тогда, когда непосредственно начнется ремонт.
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