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Спортсменка из Молдовы забила гол в Лиге чемпионов по пляжному футболу

Спортсменка из Молдовы забила гол в Лиге чемпионов по пляжному футболу

В престижном спортивном турнире в Португалии футболистка Ирина Топал выступила за украинскую команду. 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T07:30+0300

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КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Ирина Топал стала первой молдавской представительницей женского пляжного футбола, которая забила гол в Лиге чемпионов. Об этом сообщила Молдавская федерация футбола.Престижный европейский турнир по пляжному футболу проходил в португальском городе Назаре. Топал выступила в составе команды Domino's Pizza Metropolitan, чемпиона Украины. В матчах в группе С украинская команда встретилась с соперникам из клубов "Звезда" (Россия), AIS Playas de San Javier (Испания), Red Devils Ladies (Бельгия), AD Pasteis (Португалия) и Higic Mellila (Испания).Наша спортсменка отлично выступила в матче с чемпионкой Бельгии Red Devils Ladies, в котором ей удалось забить гол в победной для команды игре, которая завершилась со счетом 7:4. Однако украинской команде, занявшей 4-е место в группе, не удалось выйти в плей-офф.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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спортсменки, футбол, пляжный футбол, в мире, новости