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Спортсменка из Молдовы забила гол в Лиге чемпионов по пляжному футболу
Спортсменка из Молдовы забила гол в Лиге чемпионов по пляжному футболу
В престижном спортивном турнире в Португалии футболистка Ирина Топал выступила за украинскую команду. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T07:30+0300
2021-07-21T18:15+0300
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КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Ирина Топал стала первой молдавской представительницей женского пляжного футбола, которая забила гол в Лиге чемпионов. Об этом сообщила Молдавская федерация футбола.Престижный европейский турнир по пляжному футболу проходил в португальском городе Назаре. Топал выступила в составе команды&nbsp;Domino's Pizza Metropolitan, чемпиона Украины. В матчах в группе С украинская команда встретилась с соперникам из клубов&nbsp;"Звезда" (Россия), AIS Playas de San Javier (Испания), Red Devils Ladies (Бельгия), AD Pasteis (Португалия) и Higic Mellila (Испания).Наша спортсменка отлично выступила в матче с чемпионкой Бельгии Red Devils Ladies, в котором ей удалось забить гол в победной для команды игре, которая завершилась со счетом 7:4. Однако украинской команде, занявшей 4-е место в группе, не удалось выйти в плей-офф.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Александр Исаев
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спортсменки, футбол, пляжный футбол, в мире, новости

Спортсменка из Молдовы забила гол в Лиге чемпионов по пляжному футболу

07:30 19.07.2021 (обновлено: 18:15 21.07.2021)
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© Sputnik / Mihai Carausфутбольный мяч
футбольный мяч - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В престижном спортивном турнире в Португалии футболистка Ирина Топал выступила за украинскую команду.
КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Ирина Топал стала первой молдавской представительницей женского пляжного футбола, которая забила гол в Лиге чемпионов. Об этом сообщила Молдавская федерация футбола.
Престижный европейский турнир по пляжному футболу проходил в португальском городе Назаре. Топал выступила в составе команды Domino's Pizza Metropolitan, чемпиона Украины. В матчах в группе С украинская команда встретилась с соперникам из клубов "Звезда" (Россия), AIS Playas de San Javier (Испания), Red Devils Ladies (Бельгия), AD Pasteis (Португалия) и Higic Mellila (Испания).
Наша спортсменка отлично выступила в матче с чемпионкой Бельгии Red Devils Ladies, в котором ей удалось забить гол в победной для команды игре, которая завершилась со счетом 7:4. Однако украинской команде, занявшей 4-е место в группе, не удалось выйти в плей-офф.
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