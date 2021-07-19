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Токарчук: почему в Приднестровье заболеваемость COVID-19 выше, чем в Кишиневе
Токарчук: почему в Приднестровье заболеваемость COVID-19 выше, чем в Кишиневе
Эксперт рассказала о том, какие штаммы могут быть в Приднестровье и может ли дельта-штамм перейти Днестр. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T09:00+0300
2021-07-19T09:00+0300
2021-07-21T12:37+0300
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Токарчук: почему в Приднестровье заболеваемость COVID-19 выше, чем в Кишиневе
Токарчук: почему в Приднестровье заболеваемость COVID-19 выше, чем в Кишиневе
Рост числа заболевших в Приднестровье является следствием, а не причиной. Для того чтобы понять, почему это происходит, нужно знать, о каких штаммах идет речь. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала специалист в области здравоохранения Алла Токарчук.Скорее всего, продолжила Токарчук, контакты не отслеживаются, также не ведется идентификация поступающих больных, что могло бы приостановить развитие заболевания или рост пандемии в регионе.Даже если и ведется, то не полностью. Сложно говорить, когда неизвестно, какие меры предпринимает Приднестровье."Если идет такой быстрый рост числа заболевших, то это сигнал, что, скорее всего, дельта-штамм уже в Приднестровье. Нам неизвестно, в каких количествах циркулируют людские потоки. Если люди интенсивно передвигаются, но при этом не носят маски, то это может стать одной из причин для перехода дельта-штамма через реку Днестр. Возможно, он ее уже перешел, а мы его еще не обнаружили", - заключила собеседник.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Токарчук: почему в Приднестровье заболеваемость COVID-19 выше, чем в Кишиневе
09:00 19.07.2021 (обновлено: 12:37 21.07.2021)
Эксперт рассказала о том, какие штаммы могут быть в Приднестровье и может ли дельта-штамм перейти Днестр.
Рост числа заболевших в Приднестровье является следствием, а не причиной. Для того чтобы понять, почему это происходит, нужно знать, о каких штаммах идет речь. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказала специалист в области здравоохранения Алла Токарчук.
"Я предполагаю, что в Приднестровье одновременно циркулируют несколько штаммов или даже целый набор, где каждый из штаммов размножается с разной скоростью. И когда вот эти скорости разных штаммов накладываются, они суммарно дают нам такую картину", - говорит эксперт.
Скорее всего, продолжила Токарчук, контакты не отслеживаются, также не ведется идентификация поступающих больных, что могло бы приостановить развитие заболевания или рост пандемии в регионе.
Даже если и ведется, то не полностью. Сложно говорить, когда неизвестно, какие меры предпринимает Приднестровье.
"Если идет такой быстрый рост числа заболевших, то это сигнал, что, скорее всего, дельта-штамм уже в Приднестровье. Нам неизвестно, в каких количествах циркулируют людские потоки. Если люди интенсивно передвигаются, но при этом не носят маски, то это может стать одной из причин для перехода дельта-штамма через реку Днестр. Возможно, он ее уже перешел, а мы его еще не обнаружили", - заключила собеседник.
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