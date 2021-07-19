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Токарчук: почему в Приднестровье заболеваемость COVID-19 выше, чем в Кишиневе

Токарчук: почему в Приднестровье заболеваемость COVID-19 выше, чем в Кишиневе

Эксперт рассказала о том, какие штаммы могут быть в Приднестровье и может ли дельта-штамм перейти Днестр. 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T09:00+0300

2021-07-19T09:00+0300

2021-07-21T12:37+0300

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Токарчук: почему в Приднестровье заболеваемость COVID-19 выше, чем в Кишиневе Токарчук: почему в Приднестровье заболеваемость COVID-19 выше, чем в Кишиневе

Рост числа заболевших в Приднестровье является следствием, а не причиной. Для того чтобы понять, почему это происходит, нужно знать, о каких штаммах идет речь. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала специалист в области здравоохранения Алла Токарчук.Скорее всего, продолжила Токарчук, контакты не отслеживаются, также не ведется идентификация поступающих больных, что могло бы приостановить развитие заболевания или рост пандемии в регионе.Даже если и ведется, то не полностью. Сложно говорить, когда неизвестно, какие меры предпринимает Приднестровье."Если идет такой быстрый рост числа заболевших, то это сигнал, что, скорее всего, дельта-штамм уже в Приднестровье. Нам неизвестно, в каких количествах циркулируют людские потоки. Если люди интенсивно передвигаются, но при этом не носят маски, то это может стать одной из причин для перехода дельта-штамма через реку Днестр. Возможно, он ее уже перешел, а мы его еще не обнаружили", - заключила собеседник.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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