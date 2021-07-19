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Центризбирком Молдовы утвердил итоги досрочных парламентских выборов

Центризбирком Молдовы утвердил итоги досрочных парламентских выборов

С момента утверждения отчета ЦИК у Конституционного суда Молдовы будет пять дней на то, чтобы признать или нет итоги волеизъявления граждан. 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T13:16+0300

2021-07-19T13:16+0300

2021-07-20T17:59+0300

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КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы утвердили в понедельник итоговый отчет о результатах досрочных парламентских выборов в 2021 году. За документ проголосовали большинство членов ЦИК."Утверждается отчет ЦИК о результатах досрочных выборов в парламент. Отчет Центральной избирательной комиссии передается Конституционному суду", - сказал глава Центризбиркома Дорин Чимил в ходе заседания.Этот отчет должен быть отправлен в Конституционный суд (КС) не позднее чем через 24 часа. Затем КС должен утвердить результаты выборов не позднее чем через 5 дней, а именно - до 25 июля. Выборы в МолдовеВ воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов.В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%. Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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