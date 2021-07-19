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Protest în fața CEC - Sputnik Молдова
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https://ru.sputnik.md/20210719/v-cec-utverdili-kolichestvo-mandatov-partiy-voshedshikh-v-parlament-35576919.html
В ЦИК утвердили количество мандатов партий, прошедших в парламент
В ЦИК утвердили количество мандатов партий, прошедших в парламент
Согласно отчету Центризбиркома, в законодательный форум нового созыва пройдут 63 депутата от PAS, 32 - от блока ПКРМ-ПСРМ и 6 - от Партии "Шор". 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T13:25+0300
2021-07-20T17:58+0300
парламентские выборы 2021
парламентские выборы
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КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) утвердили в понедельник количество мандатов партий, которые прошли в парламент нового созыва по итогам состоявшихся досрочных выборов.&nbsp;За это решение проголосовали большинство членов комиссии.&nbsp;По избирательному списку PAS в парламент проходят 63 депутата: Игорь Гросу, Наталья Гаврилица, Михай Попшой, Сергей Литвиненко, Андрей Спыну, Лилиана Николаеску-Онофрей, Дойна Герман, Владимир Боля, Вероника Рошка, Лилиан Карп, Наталья Давидович, Олеся Стамате, Лариса Волох, Дан Перчун, Ион Гроза, Вирджилиу Пысларюк, Валентина Маник, Василе Шоймару, Думитру Алайба, Раду Мариан, Галина Сажин, Петру Фрунзе, Оазу Нантой, Василе Градинару, Артур Мижа, Анна Раку, Михаил Друца, Марчела Адам, Адриан Белый, Мариана Кушнир, Думитру Бурдянски, Александр Трубка, Олег Канацуй, Игор Талмазан, Марина Морозова, Ерсилия Катрави, Лариса Новак, Серджиу Лазареску, Андриан Кептонар, Мария Гонца, Борис Маркоч, Адриан Бэлуцел, Артемие Кэтэной, Инна Кошеру, Мария Панку, Ион Шпак, Ион Бабич, Анжела Мунтяну-Пожога, Виктор Спыну, Марчела Нистор, Росиан Василой, Еуджениу Синкевич, Юрие Пэсат, Георге Иким, Игорь Кирияк, Юлия Даскэлу, Ефимия Бандалак, Лилиана Гросу, Георге Агеоргиесей, Зинаида Попа, Виктория Казаку, Виталие Жакот, Дориан Истратий.&nbsp;От избирательного блока Партии коммунистов (ПКРМ) и Партии социалистов (ПСРМ) проходят в парламент 32 депутата:&nbsp;Владимир Воронин, Игорь Додон, Зинаида Гречаная, Влад Батрынча, Олег Рейдман, Богдан Цырдя, Алла Долинца, Алла Пилипецкая, Елена Боднаренко, Александр Суходольский, Константин Старыш, Эдуард Смирнов, Корнелиу Фуркулицэ, Вячеслав Нигай, Ирина Лозован, Татьяна Кунецки, Федор Гагауз, Валериу Мудук, Адела Рэиляну, Алла Дарованная, Василе Боля, Владимир Односталко, Инга Сибова, Петру Бурдужа, Раду Мудряк, Саид-Мухмат Амаев, Кирилл Татарлы, Елена Белякова, Светлана Кэпэцинэ, Иванна Коксал, Николай Русол, Григоре Новак.От партии "Шор" проходят 6 народных избранников: Илан Шор, Марина Таубер, Денис Уланов, Петру Жардан, Регина Апостолова, Вадим Фотеску.Выборы в МолдовеВ воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов.В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%. Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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парламентские выборы 2021, парламентские выборы, выборы, парламент, в молдове, новости

В ЦИК утвердили количество мандатов партий, прошедших в парламент

13:25 19.07.2021 (обновлено: 17:58 20.07.2021)
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Парламент Parlament - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Согласно отчету Центризбиркома, в законодательный форум нового созыва пройдут 63 депутата от PAS, 32 - от блока ПКРМ-ПСРМ и 6 - от Партии "Шор".
КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) утвердили в понедельник количество мандатов партий, которые прошли в парламент нового созыва по итогам состоявшихся досрочных выборов. 
"PAS получает 63 мандата, блок ПКРМ и ПСРМ - 32 мандата и Партия "Шор" 6 мандатов. Это решение можно опротестовать в Апелляционной палате", - заявил в ходе заседания глава ЦИК Дорин Чимил. 
За это решение проголосовали большинство членов комиссии. 
Pavel Midrigan - Sputnik Молдова, 1920, 13.07.2021
Политика
Мидриган: почему блок ПКРМ-ПСРМ показал слабый результат на выборах
13 июля, 18:15
846
По избирательному списку PAS в парламент проходят 63 депутата: Игорь Гросу, Наталья Гаврилица, Михай Попшой, Сергей Литвиненко, Андрей Спыну, Лилиана Николаеску-Онофрей, Дойна Герман, Владимир Боля, Вероника Рошка, Лилиан Карп, Наталья Давидович, Олеся Стамате, Лариса Волох, Дан Перчун, Ион Гроза, Вирджилиу Пысларюк, Валентина Маник, Василе Шоймару, Думитру Алайба, Раду Мариан, Галина Сажин, Петру Фрунзе, Оазу Нантой, Василе Градинару, Артур Мижа, Анна Раку, Михаил Друца, Марчела Адам, Адриан Белый, Мариана Кушнир, Думитру Бурдянски, Александр Трубка, Олег Канацуй, Игор Талмазан, Марина Морозова, Ерсилия Катрави, Лариса Новак, Серджиу Лазареску, Андриан Кептонар, Мария Гонца, Борис Маркоч, Адриан Бэлуцел, Артемие Кэтэной, Инна Кошеру, Мария Панку, Ион Шпак, Ион Бабич, Анжела Мунтяну-Пожога, Виктор Спыну, Марчела Нистор, Росиан Василой, Еуджениу Синкевич, Юрие Пэсат, Георге Иким, Игорь Кирияк, Юлия Даскэлу, Ефимия Бандалак, Лилиана Гросу, Георге Агеоргиесей, Зинаида Попа, Виктория Казаку, Виталие Жакот, Дориан Истратий. 
От избирательного блока Партии коммунистов (ПКРМ) и Партии социалистов (ПСРМ) проходят в парламент 32 депутата: Владимир Воронин, Игорь Додон, Зинаида Гречаная, Влад Батрынча, Олег Рейдман, Богдан Цырдя, Алла Долинца, Алла Пилипецкая, Елена Боднаренко, Александр Суходольский, Константин Старыш, Эдуард Смирнов, Корнелиу Фуркулицэ, Вячеслав Нигай, Ирина Лозован, Татьяна Кунецки, Федор Гагауз, Валериу Мудук, Адела Рэиляну, Алла Дарованная, Василе Боля, Владимир Односталко, Инга Сибова, Петру Бурдужа, Раду Мудряк, Саид-Мухмат Амаев, Кирилл Татарлы, Елена Белякова, Светлана Кэпэцинэ, Иванна Коксал, Николай Русол, Григоре Новак.
От партии "Шор" проходят 6 народных избранников: Илан Шор, Марина Таубер, Денис Уланов, Петру Жардан, Регина Апостолова, Вадим Фотеску.

Выборы в Молдове

В Молдове прошли досрочные парламентские выборы - Sputnik Молдова, 1920, 11.07.2021
Видео
Видео: в Молдове прошли досрочные парламентские выборы
11 июля, 22:38
416

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов.
В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%. Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.
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