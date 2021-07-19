https://ru.sputnik.md/20210719/v-genprokurature-vyskazalis-ob-otezde-platona-u-nego-net-prichin-uklonyatsya-35574455.html

Генпрокуратура - об отъезде Платона: у него нет причин скрываться

Генпрокуратура - об отъезде Платона: у него нет причин скрываться

В Генпрокуратуре уточнили, что в отношении Вячеслава Платона нет никаких мер пресечения, поэтому у него нет причин уклоняться от каких-либо уголовных процедур. 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T11:00+0300

2021-07-19T11:00+0300

2021-07-20T18:01+0300

генпрокуратура

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КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. В Генпрокуратуре в понедельник высказались о появившихся слухах об отъезде бизнесмена Вячеслава Платона в Лондон.В ведомстве уточнили, что в настоящее время нет каких-либо дел, которые потребовали бы мер пресечения в отношении бизнесмена. В то же время в Генпрокуратуре добавили, что в зависимости от поведения лица в текущем разбирательстве прокуратура отреагирует и предпримет меры по уголовно-процессуальному законодательству, включая применение частных мер в зависимости от обстоятельств.Согласно законодательству, как отметили в ведомстве, прокурор по делу - единственное лицо, которое принимает решение о необходимости применения меры пресечения.Также в Генпрокуратуре высказались о заявлениях некоторых политиков насчет отъезда Платона. Прокуратура отказалась от обвинений против Платона: в чем причина>>>Ранее в публичном пространстве появились сообщения, что Вячеслав Платон вылетел в Лондон регулярным рейсом и якобы попросил там политического убежища. После этой информации представитель партии "Действие и солидарность" (PAS) Сергей Литвиненко выступил с заявлением, что у Платона должно было быть ограничение на выезд из страны по причине того, что он является фигурантом ряда уголовных дел. Также он отметил, что бизнесмен не мог покинуть страну без ведома генпрокурора Александра Стояногло. Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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генпрокуратура, вячеслав платон, в молдове, новости