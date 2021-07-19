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Генпрокуратура - об отъезде Платона: у него нет причин скрываться
Генпрокуратура - об отъезде Платона: у него нет причин скрываться
В Генпрокуратуре уточнили, что в отношении Вячеслава Платона нет никаких мер пресечения, поэтому у него нет причин уклоняться от каких-либо уголовных процедур. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T11:00+0300
2021-07-20T18:01+0300
генпрокуратура
вячеслав платон
политика
общество
в молдове
новости
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КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. В Генпрокуратуре в понедельник высказались о появившихся слухах об отъезде бизнесмена Вячеслава Платона в Лондон.В ведомстве уточнили, что в настоящее время нет каких-либо дел, которые потребовали бы мер пресечения в отношении бизнесмена. В то же время в Генпрокуратуре добавили, что в зависимости от поведения лица в текущем разбирательстве прокуратура отреагирует и предпримет меры по уголовно-процессуальному законодательству, включая применение частных мер в зависимости от обстоятельств.Согласно законодательству, как отметили в ведомстве, прокурор по делу - единственное лицо, которое принимает решение &nbsp;о необходимости применения меры пресечения.Также в Генпрокуратуре высказались о заявлениях некоторых политиков насчет отъезда Платона.&nbsp;Прокуратура отказалась от обвинений против Платона: в чем причина&gt;&gt;&gt;Ранее в публичном пространстве появились сообщения, что Вячеслав Платон вылетел в Лондон регулярным рейсом и якобы попросил там политического убежища. После этой информации представитель партии "Действие и солидарность" (PAS) Сергей Литвиненко выступил с заявлением, что у Платона должно было быть ограничение на выезд из страны по причине того, что он является фигурантом ряда уголовных дел. Также он отметил, что бизнесмен не мог покинуть страну без ведома генпрокурора Александра Стояногло.&nbsp;Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Юлия Липовая
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генпрокуратура, вячеслав платон, в молдове, новости

Генпрокуратура - об отъезде Платона: у него нет причин скрываться

11:00 19.07.2021 (обновлено: 18:01 20.07.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausVeacesla Platon
Veacesla Platon - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В Генпрокуратуре уточнили, что в отношении Вячеслава Платона нет никаких мер пресечения, поэтому у него нет причин уклоняться от каких-либо уголовных процедур.
КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. В Генпрокуратуре в понедельник высказались о появившихся слухах об отъезде бизнесмена Вячеслава Платона в Лондон.
"Выполнение уголовных процедур Буюканским судом – в интересах гражданина Платона. Прокуратура не видит логики в том, чтобы этот человек скрывался", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время нет каких-либо дел, которые потребовали бы мер пресечения в отношении бизнесмена. В то же время в Генпрокуратуре добавили, что в зависимости от поведения лица в текущем разбирательстве прокуратура отреагирует и предпримет меры по уголовно-процессуальному законодательству, включая применение частных мер в зависимости от обстоятельств.
Veacesla Platon - Sputnik Молдова, 1920, 14.06.2021
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Согласно законодательству, как отметили в ведомстве, прокурор по делу - единственное лицо, которое принимает решение  о необходимости применения меры пресечения.
Также в Генпрокуратуре высказались о заявлениях некоторых политиков насчет отъезда Платона. 
"Опровергаем инсинуации депутата Сергея Литвиненко, который обвинил генерального прокурора в "одобрении" отъезда гражданина Платона, и порекомендовали политику внимательно и ответственно отнестись к таким необоснованным обвинениям", - добавили в пресс-релизе ведомства. 
Прокуратура отказалась от обвинений против Платона: в чем причина>>>
Ранее в публичном пространстве появились сообщения, что Вячеслав Платон вылетел в Лондон регулярным рейсом и якобы попросил там политического убежища. После этой информации представитель партии "Действие и солидарность" (PAS) Сергей Литвиненко выступил с заявлением, что у Платона должно было быть ограничение на выезд из страны по причине того, что он является фигурантом ряда уголовных дел. Также он отметил, что бизнесмен не мог покинуть страну без ведома генпрокурора Александра Стояногло. 
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