https://ru.sputnik.md/20210719/v-moldove-nachalas-peresdacha-ekzamenov-na-stepen-bakalavra-35572478.html
В Молдове началась пересдача экзаменов на степень бакалавра
В Молдове началась пересдача экзаменов на степень бакалавра
Ученики, не сумевшие сдать экзамены во время первой сессии, получили еще одну возможность это сделать. На пересдачу записано более трех тысяч выпускников. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T09:25+0300
2021-07-19T09:25+0300
2021-07-19T09:25+0300
образование
экзамены на степень бакалавра
бакалавр
общество
в молдове
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2645/55/26455575_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8c281b50727d3bd4d40689b13524d5ae.jpg
КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Пересдача экзаменов на степень бакалавра началась в понедельник, 19 июля. Дополнительная сессия продлится до 26 июля – согласно программе проведения тестирования в 2021 году. Об этом сообщили в Министерстве образования, культуры и исследований. Как уточнили в ведомстве, на пересдачу записаны 3138 учеников, которым предстоит пройти ее в 14 центрах для сдачи экзаменов на степень бакалавра. Все тесты будут начинаться в 10.00 согласно следующему расписанию:Тесты станут проверять в период с 20 по 26 июля, а результаты будут объявлены 28 июля. После этого у кандидатов будет 48 часов, чтобы опротестовать результаты (28-29 июля). Окончательные итоги после рассмотрения всех апелляций станут известны 2 августа.В министерстве подчеркнули, что все экзамены будут проходить по утвержденному ранее регламенту и с соблюдением мер безопасности в связи с пандемией COVID-19.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
https://ru.sputnik.md/20210627/Rezultaty-BAK-2021-skolko-vypusknikov-sdali-ekzameny-35276855.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MO
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2645/55/26455575_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_81ccf370c0505173bee7549646e229a5.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
образование, экзамены на степень бакалавра, бакалавр, в молдове, новости
В Молдове началась пересдача экзаменов на степень бакалавра
Ученики, не сумевшие сдать экзамены во время первой сессии, получили еще одну возможность это сделать. На пересдачу записано более трех тысяч выпускников.
КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Пересдача экзаменов на степень бакалавра началась в понедельник, 19 июля. Дополнительная сессия продлится до 26 июля – согласно программе проведения тестирования в 2021 году. Об этом сообщили в Министерстве образования, культуры и исследований.
Как уточнили в ведомстве, на пересдачу записаны 3138 учеников, которым предстоит пройти ее в 14 центрах для сдачи экзаменов на степень бакалавра.
Все тесты будут начинаться в 10.00 согласно следующему расписанию:
- 19 июля 2021 – румынский язык и литература (для иноязычных школ);
- 20 июля 2021 – язык обучения;
21 июля 2021 – иностранный язык;
22 июля 2021 – профильный предмет;
23 июля 2021 – предмет по выбору;
26 июля 2021 – язык и литература (родной).
Тесты станут проверять в период с 20 по 26 июля, а результаты будут объявлены 28 июля. После этого у кандидатов будет 48 часов, чтобы опротестовать результаты (28-29 июля). Окончательные итоги после рассмотрения всех апелляций станут известны 2 августа.
В министерстве подчеркнули, что все экзамены будут проходить по утвержденному ранее регламенту и с соблюдением мер безопасности в связи с пандемией COVID-19.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>> Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova