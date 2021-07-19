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Видео: мстительный арбуз – как огромная ягода "наказала" обидчика
Видео: мстительный арбуз – как огромная ягода "наказала" обидчика
Водитель вытаскивал арбуз из багажника, случайно уронил и разбил его. За проявленное раздражение расплата последовала незамедлительно. 19.07.2021, Sputnik Молдова
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Иногда судьба подкидывает людям сюрпризы, к&nbsp;которым они не&nbsp;готовы. Причем курьезность ситуации воспринимается со стороны, а не из ее "эпицентра".Там, по крайней мере вначале, царят совсем другие эмоции и настроения.Нечто подобное случилось с&nbsp;одним из&nbsp;автомобилистов, который, доставая арбуз из&nbsp;багажника, разбил его, затем от&nbsp;злости пнул ногой обломки и&nbsp;мгновенно поплатился за&nbsp;это, поскользнувшись на&nbsp;сладком сиропе.Эта восточная "ситуационная комедия" заставит улыбнуться даже самых хмурых людей.&nbsp;Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Когда судьба наносит двойной удар
Когда судьба наносит двойной удар
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видео, утро с нами!, лучшее видео из сети, падение, арбуз, мультимедиа

Видео: мстительный арбуз – как огромная ягода "наказала" обидчика

05:00 19.07.2021 (обновлено: 14:13 21.07.2021)
8632
© Newsflare
Водитель вытаскивал арбуз из багажника, случайно уронил и разбил его. За проявленное раздражение расплата последовала незамедлительно.
Иногда судьба подкидывает людям сюрпризы, к которым они не готовы. Причем курьезность ситуации воспринимается со стороны, а не из ее "эпицентра".
Там, по крайней мере вначале, царят совсем другие эмоции и настроения.
Нечто подобное случилось с одним из автомобилистов, который, доставая арбуз из багажника, разбил его, затем от злости пнул ногой обломки и мгновенно поплатился за это, поскользнувшись на сладком сиропе.
Эта восточная "ситуационная комедия" заставит улыбнуться даже самых хмурых людей. 
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