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Видео: мстительный арбуз – как огромная ягода "наказала" обидчика
Видео: мстительный арбуз – как огромная ягода "наказала" обидчика
Водитель вытаскивал арбуз из багажника, случайно уронил и разбил его. За проявленное раздражение расплата последовала незамедлительно. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T05:00+0300
2021-07-19T05:00+0300
2021-07-21T14:13+0300
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падение
арбуз
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Иногда судьба подкидывает людям сюрпризы, к которым они не готовы. Причем курьезность ситуации воспринимается со стороны, а не из ее "эпицентра".Там, по крайней мере вначале, царят совсем другие эмоции и настроения.Нечто подобное случилось с одним из автомобилистов, который, доставая арбуз из багажника, разбил его, затем от злости пнул ногой обломки и мгновенно поплатился за это, поскользнувшись на сладком сиропе.Эта восточная "ситуационная комедия" заставит улыбнуться даже самых хмурых людей. Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Когда судьба наносит двойной удар
Когда судьба наносит двойной удар
2021-07-19T05:00+0300
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видео, утро с нами!, лучшее видео из сети, падение, арбуз, мультимедиа
Видео: мстительный арбуз – как огромная ягода "наказала" обидчика
05:00 19.07.2021 (обновлено: 14:13 21.07.2021)
Водитель вытаскивал арбуз из багажника, случайно уронил и разбил его. За проявленное раздражение расплата последовала незамедлительно.
Иногда судьба подкидывает людям сюрпризы, к которым они не готовы. Причем курьезность ситуации воспринимается со стороны, а не из ее "эпицентра".
Там, по крайней мере вначале, царят совсем другие эмоции и настроения.
Нечто подобное случилось с одним из автомобилистов, который, доставая арбуз из багажника, разбил его, затем от злости пнул ногой обломки и мгновенно поплатился за это, поскользнувшись на сладком сиропе.
Эта восточная "ситуационная комедия" заставит улыбнуться даже самых хмурых людей.
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