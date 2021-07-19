https://ru.sputnik.md/20210719/video-arbuz-padenie-22069254.html

Видео: мстительный арбуз – как огромная ягода "наказала" обидчика

Видео: мстительный арбуз – как огромная ягода "наказала" обидчика

Водитель вытаскивал арбуз из багажника, случайно уронил и разбил его. За проявленное раздражение расплата последовала незамедлительно. 19.07.2021, Sputnik Молдова

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Иногда судьба подкидывает людям сюрпризы, к которым они не готовы. Причем курьезность ситуации воспринимается со стороны, а не из ее "эпицентра".Там, по крайней мере вначале, царят совсем другие эмоции и настроения.Нечто подобное случилось с одним из автомобилистов, который, доставая арбуз из багажника, разбил его, затем от злости пнул ногой обломки и мгновенно поплатился за это, поскользнувшись на сладком сиропе.Эта восточная "ситуационная комедия" заставит улыбнуться даже самых хмурых людей. Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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Когда судьба наносит двойной удар Когда судьба наносит двойной удар 2021-07-19T05:00+0300 true PT0M19S

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, утро с нами!, лучшее видео из сети, падение, арбуз, мультимедиа