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Взрыв в жилом доме в Ниспоренском районе: есть пострадавший

Взрыв в жилом доме в Ниспоренском районе: есть пострадавший

Утечка газа из баллона привела к взрыву в частном домовладении: пострадал 60-летний хозяин жилища, повреждения получил и сам дом. 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T10:15+0300

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газовый баллон

взрыв

пожар

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КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Взрыв произошел в жилом доме в селе Кэлимэнешть Ниспоренского района, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.Как отметили в ведомстве, звонок в службу 112 поступил в понедельник в 06.48 утра."По первой информации, взрыв прогремел в жилом доме из-за утечки газа из баллона. Пожара в помещении не произошло", - уточнили в ГИЧС.Как отметили спасатели, на месте из-под обломков вызволили 60-летнего хозяина дома, он получил ожоги третьей и четвертой степени на 80% тела, его госпитализировали в районную больницу. Также пожарные вынесли из дома поврежденный баллон и охладили печь."В результате взрыва разрушено 60% дома, повалены ворота соседних жилищ", - говорится в сообщении спасателей.Все обстоятельства происшествия выясняются.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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газовый баллон, взрыв, пожар, происшествия, в молдове, новости