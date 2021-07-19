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Взрыв в жилом доме в Ниспоренском районе: есть пострадавший
Взрыв в жилом доме в Ниспоренском районе: есть пострадавший
Утечка газа из баллона привела к взрыву в частном домовладении: пострадал 60-летний хозяин жилища, повреждения получил и сам дом. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T10:15+0300
2021-07-19T10:07+0300
газовый баллон
взрыв
пожар
происшествия
в молдове
новости
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КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Взрыв произошел в жилом доме в селе Кэлимэнешть Ниспоренского района, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.Как отметили в ведомстве, звонок в службу 112 поступил в понедельник в 06.48 утра."По первой информации, взрыв прогремел в жилом доме из-за утечки газа из баллона. Пожара в помещении не произошло", - уточнили в ГИЧС.Как отметили спасатели, на месте из-под обломков вызволили 60-летнего хозяина дома, он получил ожоги третьей и четвертой степени на 80% тела, его госпитализировали в районную больницу. Также пожарные вынесли из дома поврежденный баллон и охладили печь."В результате взрыва разрушено 60% дома, повалены ворота соседних жилищ", - говорится в сообщении спасателей.Все обстоятельства происшествия выясняются.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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газовый баллон, взрыв, пожар, происшествия, в молдове, новости

Взрыв в жилом доме в Ниспоренском районе: есть пострадавший

10:15 19.07.2021
98
© Sputnik / OsmatescoПожарная машина
Пожарная машина - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
© Sputnik / Osmatesco
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Утечка газа из баллона привела к взрыву в частном домовладении: пострадал 60-летний хозяин жилища, повреждения получил и сам дом.
КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Взрыв произошел в жилом доме в селе Кэлимэнешть Ниспоренского района, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
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Как отметили в ведомстве, звонок в службу 112 поступил в понедельник в 06.48 утра.
"По первой информации, взрыв прогремел в жилом доме из-за утечки газа из баллона. Пожара в помещении не произошло", - уточнили в ГИЧС.
Как отметили спасатели, на месте из-под обломков вызволили 60-летнего хозяина дома, он получил ожоги третьей и четвертой степени на 80% тела, его госпитализировали в районную больницу. Также пожарные вынесли из дома поврежденный баллон и охладили печь.
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAIПоследствия взрыва в жилом доме в Ниспоренском районе
Последствия взрыва в жилом доме в Ниспоренском районе - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
Последствия взрыва в жилом доме в Ниспоренском районе
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
"В результате взрыва разрушено 60% дома, повалены ворота соседних жилищ", - говорится в сообщении спасателей.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAIПоследствия взрыва в жилом доме в Ниспоренском районе
Последствия взрыва в жилом доме в Ниспоренском районе - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
Последствия взрыва в жилом доме в Ниспоренском районе
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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