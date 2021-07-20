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Какие симптомы после прививки от COVID-19 опасны - Минздрав РФ
Какие симптомы после прививки от COVID-19 опасны - Минздрав РФ
Главный гериатр Министерства здравоохранения России назвала опасные симптомы после прививки от коронавируса. 20.07.2021, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Если в течение нескольких дней после получения вакцины от коронавируса у привитого держится высокая температура, это может свидетельствовать о заражении COVID-19 в период вакцинации. Такой информацией поделилась с порталом URA.RU главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева."Привившимся следует обязательно обратиться к медикам, если лихорадка и температура выше 40 градусов сохраняются более двух дней", — цитирует Ткачеву РИА Новости.Врач также отметила, что пациент мог заболеть COVID-19 до или вскоре после вакцинации.Если плохое самочувствие сопровождается проблемами с дыханием, быстрым сердцебиением, судорогами или крапивницей, следует также обратиться за помощью, добавила специалист.По ее словам, неприятные ощущения в месте прививки могут сигнализировать о воспалительной реакции на введение препарата.По мнению российских врачей, неприятные ощущения в руке после прививки от коронавируса связаны с тем, что концентрация препарата в месте введения вызывает реакцию кожи и мышц. Кроме того, во время укола медик может задеть нервное окончание, и это тоже вызывает болезненные ощущения.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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общество, в мире, новости

Какие симптомы после прививки от COVID-19 опасны - Минздрав РФ

14:15 20.07.2021 (обновлено: 11:28 21.07.2021)
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© Sputnik / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтограф-сессия К. Богомолова в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе
Автограф-сессия К. Богомолова в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
© Sputnik / Антон Денисов
/
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Главный гериатр Министерства здравоохранения России назвала опасные симптомы после прививки от коронавируса.
КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Если в течение нескольких дней после получения вакцины от коронавируса у привитого держится высокая температура, это может свидетельствовать о заражении COVID-19 в период вакцинации. Такой информацией поделилась с порталом URA.RU главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.
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"Привившимся следует обязательно обратиться к медикам, если лихорадка и температура выше 40 градусов сохраняются более двух дней", — цитирует Ткачеву РИА Новости.
Врач также отметила, что пациент мог заболеть COVID-19 до или вскоре после вакцинации.
Если плохое самочувствие сопровождается проблемами с дыханием, быстрым сердцебиением, судорогами или крапивницей, следует также обратиться за помощью, добавила специалист.
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По ее словам, неприятные ощущения в месте прививки могут сигнализировать о воспалительной реакции на введение препарата.
По мнению российских врачей, неприятные ощущения в руке после прививки от коронавируса связаны с тем, что концентрация препарата в месте введения вызывает реакцию кожи и мышц. Кроме того, во время укола медик может задеть нервное окончание, и это тоже вызывает болезненные ощущения.
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