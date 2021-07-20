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Калашников: из-за чего молдаване могут разочароваться в Майе Санду
Калашников: из-за чего молдаване могут разочароваться в Майе Санду
Известный российский политик, председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рассказал о возможных вариантах... 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T08:00+0300
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Калашников: из-за чего молдаване могут разочароваться в Майе Санду
Калашников: из-за чего молдаване могут разочароваться в Майе Санду
Россия будет анализировать все шаги молдавской власти как во внешних, так и во внутренних вопросах – об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил известный российский политик, председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников."Посмотрим на ее реальные действия, в том числе и в отношении НАТО, и в отношении экономики, ведь экономика молдавская на Западе не больно и нужна, а Россия всегда выручала Молдову", - сказал собеседник.От решений молдавских властей зависят не только отношения со внешними партнерами, но и кредит доверия, выданный народом Молдовы Майе Санду, уверен политик.Собеседник считает, что необдуманные решения могут привести власть к провалу."Молдавия подобное уже видела, люди могут выйти на улицу, могут состояться досрочные выборы и она, мне кажется, иногда недопонимает этого. Я бы хотел предостеречь власти от головокружений", - заключил политик.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Калашников: из-за чего молдаване могут разочароваться в Майе Санду
08:00 20.07.2021 (обновлено: 18:29 20.07.2021)
Известный российский политик, председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рассказал о возможных вариантах развития событий в Молдове.
Россия будет анализировать все шаги молдавской власти как во внешних, так и во внутренних вопросах – об этом в эфире студии Sputnik Молдова
заявил известный российский политик, председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"Посмотрим на ее реальные действия, в том числе и в отношении НАТО, и в отношении экономики, ведь экономика молдавская на Западе не больно и нужна, а Россия всегда выручала Молдову", - сказал собеседник.
От решений молдавских властей зависят не только отношения со внешними партнерами, но и кредит доверия, выданный народом Молдовы Майе Санду, уверен политик.
"Если Санду будет предпринимать реальные действия в отношении Приднестровья, Гагаузии в отношении того, как наладить связи с Россией или, наоборот, их оборвать, то ее победное шествие может прекратиться в зависимости от ее решений", - заявил Калашников.
Собеседник считает, что необдуманные решения могут привести власть к провалу.
"Молдавия подобное уже видела, люди могут выйти на улицу, могут состояться досрочные выборы и она, мне кажется, иногда недопонимает этого. Я бы хотел предостеречь власти от головокружений", - заключил политик.
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