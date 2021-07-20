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Ливни с градом в Гагаузии: пострадали зерновые культуры и фруктовые сады

Ливни с градом в Гагаузии: пострадали зерновые культуры и фруктовые сады

Населенные пункты и сельхозпроизводители Комратского района вновь понесли серьезный ущерб от непогоды. 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T14:27+0300

2021-07-20T14:27+0300

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КОМРАТ, 20 июл - Sputnik, Максим Топал. Ливень с градом прошел вечером 19 июля в Гагаузии. По данным специалистов, в некоторых местах интенсивность осадков достигала 40 мм. Крупный град нанес серьезный ущерб аграриям."Значительно пострадали такие культуры, как абрикос, слива, вишня, виноградники, подсолнечник, кукуруза, пшеница, ягодники, овощи и прочие. Стихия задела много агрохозяйств. К сожалению, ни одно хозяйство не застраховало свой урожай от неблагоприятных природных явлений", - сказали в Главном управлении агропромышленного комплекса Гагаузии.Специалисты ведомства выехали для осмотра некоторых пострадавших участков, но из-за размытых подъездных путей и грязи на полях и в садах "везде пробиться не удалось".Как отметил один из агролидеров Григорий Морарь, в его хозяйстве придется выкорчевывать не менее 5 гектаров виноградников. Практически на сто процентов уничтожены поля кукурузы, пшеницы и подсолнуха.Сельхозпроизводителям, пострадавшим от градобития, следует в кратчайшие сроки обратиться в региональное управление чрезвычайных ситуаций Гагаузии и примэрии, чтобы зарегистрировать факт случившегося.По данным на 20 июля, заявили об ущербе от стихии 12 агрохозяйств Комрата и 2 хозяйства из села Чок-Майдан Комратского района. Сильнее всего пострадали сельхозугодья северной части района, которые не входят в радиус действия противоградовых установок.Комиссии по чрезвычайным ситуациям оценят масштабы ущерба, как только установится погода и можно будет заехать на поля, сады и плантации.

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происшествия, погода, в молдове, новости