https://ru.sputnik.md/20210720/Odin-iz-dvukh-kovid-tsentrov-Gagauzii-vozobnovil-rabotu-35590500.html

Один из двух ковид-центров Гагаузии возобновил работу

Один из двух ковид-центров Гагаузии возобновил работу

Возврат к госпитализации в Гагаузии заболевших коронавирусной инфекцией обусловлен устойчивым ростом потока пациентов и необходимостью "разгрузки" столичных... 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T13:00+0300

2021-07-20T13:00+0300

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КОМРАТ, 20 июл - Sputnik, Максим Топал. Решение об открытии ковид-центра в Чадыр-Лунге вступило в силу с 19 июля. Об открытии инфекционного отделения райбольницы распорядилось Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова.По словам директора районной больницы Чадыр-Лунги Натальи Попазогло, отделение развернуто на 24 койки, в нем будут обслуживаться пациенты из Чадыр-Лунгского, Комратского и Бессарабского районов.Инфекционное отделение Чадыр-Лунгской больницы уже приняло пять первых пациентов."У троих из них - подтвержденный ковид. Еще у двоих ждем результатов анализов", - отметила Попазогло.Всего в Гагаузии готовы к функционированию два ковид-центра. Второй находится в Комрате, при районной больнице, однако он пока закрыт из-за небольшого количества пациентов.За все время пандемии, по данным Главного управления здравоохранения и социальной защиты населения Гагаузии, в автономии коронавирусом заразились 7 тысяч 74 человека.Лидером по заболеваемости является Комратский район (3 тысячи 621 пациент). Следом идет Чадыр-Лунгский район (2 тысячи 435 человек) и Вулканештский (1 тысяча 18 человек).По Молдове зарегистрировано чуть более 258 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. На данный момент уже пролечено четверть миллиона заболевших (97,3%), умерло 6 тысяч 227 человек (2,4%).Из общего количества 6,5% заболевших – дети и подростки, 0,4% - беременные женщины.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

https://ru.sputnik.md/20210714/Gagauziya-gotovitsya-vnov-otkryt-kovid-tsentr-dlya-kogo-podvodyat-kislorod-35524060.html

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гагаузия, в молдове, новости