https://ru.sputnik.md/20210720/Video-Indiya-v-vozdukhe-letchiki-s-beregov-Ganga-pokoryayut-rossiyskoe-nebo-35588666.html
Видео: Индия в воздухе - летчики с берегов Ганга покоряют российское небо
Видео: Индия в воздухе - летчики с берегов Ганга покоряют российское небо
Летчики индийской пилотажной группы участвовали в итоговой тренировке в рамках подготовки к XV Международному авиационно-космическому салону МАКС-2021 в... 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T13:30+0300
2021-07-20T13:30+0300
2021-07-20T17:24+0300
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Пилоты индийской группы Саранг на тренировке в понедельник отрабатывали различные маневры на вертолетах ALH Dhruv, раскрашенных в яркие цвета, со стилизованным изображением павлина.Чтобы трюки в небе смотрелись зрелищней, вертолеты оборудовали специальными дымогенераторами.По словам заместителя генерального директора ОАО "Авиасалон" Владимира Советкина, в этом году, учитывая пандемию, посетители МАКС-2021 должны будут предъявить QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста.XV Международный авиационно-космический салон МАКС пройдет 20-25 июля на аэродроме Жуковский в Московской области.МАКС проводится в России с 1993 года и проводится под патронатом президента РФ с его личным участием, а также с участием лидеров стран-партнеров России.
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Видео: Индия в воздухе - летчики с берегов Ганга покоряют российское небо
13:30 20.07.2021 (обновлено: 17:24 20.07.2021)
Летчики индийской пилотажной группы участвовали в итоговой тренировке в рамках подготовки к XV Международному авиационно-космическому салону МАКС-2021 в Жуковском.
Пилоты индийской группы Саранг на тренировке в понедельник отрабатывали различные маневры на вертолетах ALH Dhruv, раскрашенных в яркие цвета, со стилизованным изображением павлина.
Чтобы трюки в небе смотрелись зрелищней, вертолеты оборудовали специальными дымогенераторами.
По словам заместителя генерального директора ОАО "Авиасалон" Владимира Советкина, в этом году, учитывая пандемию, посетители МАКС-2021 должны будут предъявить QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста.
XV Международный авиационно-космический салон МАКС пройдет 20-25 июля на аэродроме Жуковский в Московской области.
МАКС проводится в России с 1993 года и проводится под патронатом президента РФ с его личным участием, а также с участием лидеров стран-партнеров России.