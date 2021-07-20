https://ru.sputnik.md/20210720/Video-Indiya-v-vozdukhe-letchiki-s-beregov-Ganga-pokoryayut-rossiyskoe-nebo-35588666.html

Видео: Индия в воздухе - летчики с берегов Ганга покоряют российское небо

Видео: Индия в воздухе - летчики с берегов Ганга покоряют российское небо

Летчики индийской пилотажной группы участвовали в итоговой тренировке в рамках подготовки к XV Международному авиационно-космическому салону МАКС-2021 в... 20.07.2021, Sputnik Молдова

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Пилоты индийской группы Саранг на тренировке в понедельник отрабатывали различные маневры на вертолетах ALH Dhruv, раскрашенных в яркие цвета, со стилизованным изображением павлина.Чтобы трюки в небе смотрелись зрелищней, вертолеты оборудовали специальными дымогенераторами.По словам заместителя генерального директора ОАО "Авиасалон" Владимира Советкина, в этом году, учитывая пандемию, посетители МАКС-2021 должны будут предъявить QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста.XV Международный авиационно-космический салон МАКС пройдет 20-25 июля на аэродроме Жуковский в Московской области.МАКС проводится в России с 1993 года и проводится под патронатом президента РФ с его личным участием, а также с участием лидеров стран-партнеров России.

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