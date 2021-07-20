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"I cake you", или празднование международного дня торта
"I cake you", или празднование международного дня торта
20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T23:28+0300
2021-07-20T23:28+0300
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торт, фото, мультимедиа, фото

"I cake you", или празднование международного дня торта

23:28 20.07.2021
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© AFP 2021 / Aizar Raldes

Президент Эво Моралес (справа) угощает тортом сына легендарного революционера Эрнесто Че Гевары Камило Гевару.

Президент Эво Моралес (справа) угощает тортом сына легендарного революционера Эрнесто Че Гевары Камило Гевару. - Sputnik Молдова
1/12
© AFP 2021 / Aizar Raldes

Президент Эво Моралес (справа) угощает тортом сына легендарного революционера Эрнесто Че Гевары Камило Гевару.

© AP Photo / Gary He

Певицу Ферги и президента Wilhelmina Models Шону Паттерсону угощают тортом в честь 40-летия Wilhelmina Models.

Певицу Ферги и президента Wilhelmina Models Шону Паттерсону угощают тортом в честь 40-летия Wilhelmina Models. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Gary He

Певицу Ферги и президента Wilhelmina Models Шону Паттерсону угощают тортом в честь 40-летия Wilhelmina Models.

© AFP 2021 / Fahd Shadeed

Председатель консультативного совета саудовской шуры шейх Салех бин Хумайд (второй слева) и президент Китая Ху Цзиньтао (слева) разрезают торт после выступления Цзиньтао на совете шуры в Эр-Рияде 23 апреля 2006 года.

Председатель консультативного совета саудовской шуры шейх Салех бин Хумайд (второй слева) и президент Китая Ху Цзиньтао (слева) разрезают торт после выступления Цзиньтао на совете шуры в Эр-Рияде 23 апреля 2006 года. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Fahd Shadeed

Председатель консультативного совета саудовской шуры шейх Салех бин Хумайд (второй слева) и президент Китая Ху Цзиньтао (слева) разрезают торт после выступления Цзиньтао на совете шуры в Эр-Рияде 23 апреля 2006 года.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер (справа) делится кусочком праздничного торта с мэром Риверсайда и президентом Лиги городов Калифорнии Роном Ловериджем.

Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер (справа) делится кусочком праздничного торта с мэром Риверсайда и президентом Лиги городов Калифорнии Роном Ловериджем. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер (справа) делится кусочком праздничного торта с мэром Риверсайда и президентом Лиги городов Калифорнии Роном Ловериджем.

© AFP 2021 / Dmitry Kostyukov

Члены интернет-сообщества, поддерживающие Дмитрия Медведева, держат праздничный торт во время постановки в честь 46-летия Медведева.

Члены интернет-сообщества, поддерживающие Дмитрия Медведева, держат праздничный торт во время постановки в честь 46-летия Медведева. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Dmitry Kostyukov

Члены интернет-сообщества, поддерживающие Дмитрия Медведева, держат праздничный торт во время постановки в честь 46-летия Медведева.

© AP Photo / Korea Summit Press Pool

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (слева) и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин (справа) смотрят на торт с шоколадным куполом во время банкета в приграничной деревне Пханмунджом..

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (слева) и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин (справа) смотрят на торт с шоколадным куполом во время банкета в приграничной деревне Пханмунджом.. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Korea Summit Press Pool

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (слева) и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин (справа) смотрят на торт с шоколадным куполом во время банкета в приграничной деревне Пханмунджом..

© AP Photo / Miller

Дженнифер Флауэрс в образе Мэрилин Монро воссоздает "С днем ​​рождения, господин президент".

Дженнифер Флауэрс в образе Мэрилин Монро воссоздает &quot;С днем ​​рождения, господин президент&quot;. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Miller

Дженнифер Флауэрс в образе Мэрилин Монро воссоздает "С днем ​​рождения, господин президент".

© AFP 2021 / Rafa Rivas

Ангела Меркель пробует праздничный торт премьер-министра Испании Хосе Марна Аснара во время встречи "Европа, страсть к свободе", организованной молодежью правящей Испанской Народной партии в Бильбао.

Ангела Меркель пробует праздничный торт премьер-министра Испании Хосе Марна Аснара во время встречи &quot;Европа, страсть к свободе&quot;, организованной молодежью правящей Испанской Народной партии в Бильбао. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Rafa Rivas

Ангела Меркель пробует праздничный торт премьер-министра Испании Хосе Марна Аснара во время встречи "Европа, страсть к свободе", организованной молодежью правящей Испанской Народной партии в Бильбао.

© AFP 2021 / Alexander Joe

Бывший президент ЮАР Нельсон Мандела задувает свечи в честь своего 87-летия во время третьей ежегодной лекции Нельсона Манделы.

Бывший президент ЮАР Нельсон Мандела задувает свечи в честь своего 87-летия во время третьей ежегодной лекции Нельсона Манделы. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Alexander Joe

Бывший президент ЮАР Нельсон Мандела задувает свечи в честь своего 87-летия во время третьей ежегодной лекции Нельсона Манделы.

© AFP 2021 / Jonas Ekstromer / SCANPIX Sweden

Шведская кронпринцесса Виктория и принц Даниэль Вестлинг, герцог Вестерготланд, разрезают свадебный торт во время торжества в Королевском дворце в центре Стокгольма.

Шведская кронпринцесса Виктория и принц Даниэль Вестлинг, герцог Вестерготланд, разрезают свадебный торт во время торжества в Королевском дворце в центре Стокгольма. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Jonas Ekstromer / SCANPIX Sweden

Шведская кронпринцесса Виктория и принц Даниэль Вестлинг, герцог Вестерготланд, разрезают свадебный торт во время торжества в Королевском дворце в центре Стокгольма.

© AP Photo / Charles Sykes

Ким Кардашьян задувает свечи на торте на праздновании своего 30-летия в ресторане.

Ким Кардашьян задувает свечи на торте на праздновании своего 30-летия в ресторане. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Charles Sykes

Ким Кардашьян задувает свечи на торте на праздновании своего 30-летия в ресторане.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Президент Буш готовится задуть свечи на своем праздничном торте во время празднования с мэром Чикаго Ричардом М. Дейли в ресторане Chicago Firehouse.

Президент Буш готовится задуть свечи на своем праздничном торте во время празднования с мэром Чикаго Ричардом М. Дейли в ресторане Chicago Firehouse. - Sputnik Молдова
12/12
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Президент Буш готовится задуть свечи на своем праздничном торте во время празднования с мэром Чикаго Ричардом М. Дейли в ресторане Chicago Firehouse.

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