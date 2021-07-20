"I cake you", или празднование международного дня торта

Президент Эво Моралес (справа) угощает тортом сына легендарного революционера Эрнесто Че Гевары Камило Гевару.
Президент Эво Моралес (справа) угощает тортом сына легендарного революционера Эрнесто Че Гевары Камило Гевару.
Певицу Ферги и президента Wilhelmina Models Шону Паттерсону угощают тортом в честь 40-летия Wilhelmina Models.
Певицу Ферги и президента Wilhelmina Models Шону Паттерсону угощают тортом в честь 40-летия Wilhelmina Models.
Председатель консультативного совета саудовской шуры шейх Салех бин Хумайд (второй слева) и президент Китая Ху Цзиньтао (слева) разрезают торт после выступления Цзиньтао на совете шуры в Эр-Рияде 23 апреля 2006 года.
Председатель консультативного совета саудовской шуры шейх Салех бин Хумайд (второй слева) и президент Китая Ху Цзиньтао (слева) разрезают торт после выступления Цзиньтао на совете шуры в Эр-Рияде 23 апреля 2006 года.
Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер (справа) делится кусочком праздничного торта с мэром Риверсайда и президентом Лиги городов Калифорнии Роном Ловериджем.
Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер (справа) делится кусочком праздничного торта с мэром Риверсайда и президентом Лиги городов Калифорнии Роном Ловериджем.
Члены интернет-сообщества, поддерживающие Дмитрия Медведева, держат праздничный торт во время постановки в честь 46-летия Медведева.
Члены интернет-сообщества, поддерживающие Дмитрия Медведева, держат праздничный торт во время постановки в честь 46-летия Медведева.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (слева) и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин (справа) смотрят на торт с шоколадным куполом во время банкета в приграничной деревне Пханмунджом..
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (слева) и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин (справа) смотрят на торт с шоколадным куполом во время банкета в приграничной деревне Пханмунджом..
Дженнифер Флауэрс в образе Мэрилин Монро воссоздает "С днем рождения, господин президент".
Дженнифер Флауэрс в образе Мэрилин Монро воссоздает "С днем рождения, господин президент".
Ангела Меркель пробует праздничный торт премьер-министра Испании Хосе Марна Аснара во время встречи "Европа, страсть к свободе", организованной молодежью правящей Испанской Народной партии в Бильбао.
Ангела Меркель пробует праздничный торт премьер-министра Испании Хосе Марна Аснара во время встречи "Европа, страсть к свободе", организованной молодежью правящей Испанской Народной партии в Бильбао.
Бывший президент ЮАР Нельсон Мандела задувает свечи в честь своего 87-летия во время третьей ежегодной лекции Нельсона Манделы.
Бывший президент ЮАР Нельсон Мандела задувает свечи в честь своего 87-летия во время третьей ежегодной лекции Нельсона Манделы.
Шведская кронпринцесса Виктория и принц Даниэль Вестлинг, герцог Вестерготланд, разрезают свадебный торт во время торжества в Королевском дворце в центре Стокгольма.
Шведская кронпринцесса Виктория и принц Даниэль Вестлинг, герцог Вестерготланд, разрезают свадебный торт во время торжества в Королевском дворце в центре Стокгольма.
Ким Кардашьян задувает свечи на торте на праздновании своего 30-летия в ресторане.
Ким Кардашьян задувает свечи на торте на праздновании своего 30-летия в ресторане.
Президент Буш готовится задуть свечи на своем праздничном торте во время празднования с мэром Чикаго Ричардом М. Дейли в ресторане Chicago Firehouse.
Президент Буш готовится задуть свечи на своем праздничном торте во время празднования с мэром Чикаго Ричардом М. Дейли в ресторане Chicago Firehouse.