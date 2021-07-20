https://ru.sputnik.md/20210720/kak-postupyat-mayya-sandu-i-pas-s-genprokuraturoy-42595925.html

Как поступят Майя Санду и PAS с Генпрокуратурой

Как поступят Майя Санду и PAS с Генпрокуратурой

Конфликт президента с генеральным прокурором вступает в горячую фазу — в PAS намерены добиться своего любой ценой. 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T19:35+0300

2021-07-20T19:35+0300

2021-07-20T19:39+0300

pas

майя санду

генеральная прокуратура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538289_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_763e8b0ced91fb59babff3c33f35fb0c.jpg

Не то плохо, что обретя большинство в парламенте, президент и ее партия могут теперь позволить себе все, что душе угодно. Плохо, что они, кажется, собираются этим воспользоваться.И пробный камень здесь — вопрос о генеральном прокуроре.Вообще-то вопроса тут никакого нет, потому что в 2019 году Александр Стояногло честно выиграл организованный по всем правилам конкурс. Проблема возникла вручную и на пустом месте сразу после выборов. Вице-председатели PAS — Игорь Гросу, Сержиу Литвиненко, Наталья Гаврилица, Олеся Стамате — пошли по телеэфирам и настойчиво, даже навязчиво, давали понять: Стояногло они уберут, и это не обсуждается.Похоже, цена тут совершенно не играет роли. Законно это будет или незаконно, хорошо справляется с работой Генпрокуратура, или нет — не существенно и никому не интересно. Политически нынешний генпрокурор не отвечает потребностям президента и PAS. А значит, и говорить тут не о чем. Именно так получается со слов людей, которые руководят правящей партией.Неприятно, когда конкурс выигрывает не тотМайя Санду с самого начала была недовольна результатами конкурса, в котором выиграл не облюбованный ею кандидат. Дело даже не в Стояногло, а просто не так она видела будущее Генпрокуратуры.Например, Санду считала, что занять пост генпрокурора должен иностранец, "варяг" из Европы. Это было бы идеологически правильно и понравилось бы внешним партнерам, которые получили бы тогда непосредственный контроль над Генпрокуратурой, на блюдечке с голубой каемочкой.А еще это было бы очень удобно. На генпрокурора-иностранца можно без проблем свалить любой провал в борьбе с коррупцией. Развести руками, мол, не мы контролируем это ведомство. Есть те, кто выше нас, Европа — наш маяк, наш ориентир, наше все. С нее и спрашивайте. На языке управленцев это называется "трансфер ответственности".Впрочем, иностранный генпрокурор — это сияющий идеал. У премьера и без иностранца нашлись бы свои люди, которым можно предложить эту должность.То есть Стояногло занял место, на которое у Майи Санду были свои виды. Попытка тогдашней главы Минюста Олеси Стамате на ходу перелицевать "под премьера" правила проведения конкурса не имели успеха. А путаница и хаос, которые при этом возникли, стали поводом для отставки правительства.Став президентом Молдовы, недовольство генпрокурором Майя Санду выражала не раз — всегда публично, всегда избегая конкретных обвинений. Слова "не сработаемся" были просто-таки написаны на лице президента, когда речь на телеэфирах заходила о генпрокуроре.А затем "Действие и солидарность" выиграла выборы и президент получила всю власть в стране. Для полного комплекта осталось только победить на местных выборах в 2023 году.И теперь тот, кем недовольна госпожа президент, — каждый, кем она недовольна — должен быть готов к крупным неприятностям.Время слабых улыбок, застенчивых взглядов и глянцевых "хороших людей" закончилось. Начались суровые, жесткие, лязгающие металлом будни."Закон — это мы"Радикальнее всех в окружении Майи Санду выглядит экс-министр юстиции Олеся Стамате. Если и применимо в команде президента к кому-нибудь слово "ястреб", так это к ней.Судя по выступлениям Стамате в телевизионном эфире, к закону бывшая глава Минюста относится с обескураживающей простотой, как сторож — к вверенному ему имуществу. То есть кто что охраняет, тот то и имеет.С присущей ей бескомпромиссностью Стамате уже заявила в телеэфире, что на первых же заседаниях парламента будут приняты поправки в Закон о прокуратуре. Работа Стояногло "будет оценена", и "не исключено", что его отправят в отставку.А дальше экс-глава Минюста выдала следующую сложную фразу: "Этот инструмент уже интегрирован в закон и при некоторых изменениях в правовой базе он будет соответствовать конституционным положениям".Давайте переведем все это на человеческий язык. Читая между строк: одна из ближайших приближенных президента публично заявила, что PAS собирается поменять закон только для того, чтобы отправить в отставку одного конкретного человека. Никаких иных вменяемых мотивов тут обнаружить не удается.Более того, Стамате понимает, что это неконституционно. И чтобы это "стало конституционно", нужно правовую базу подрихтовать. Придать ей рашпилем приятные для президента Молдовы формы.Вот это все у экс-главы Минюста называется юстицией. Интересно, что абсолютно таких же взглядов на юстицию придерживался и Владимир Плахотнюк. В годы "захваченного государства" законы принимали любую форму по желанию заказчика — хоть твердую, хоть жидкую, хоть газообразную.Ретроактивность устарела — она же ретроЭкс-министр юстиции в правительстве Майи Санду прекрасно знает, что ни закон, ни Конституция сейчас не дают никакой реальной возможности уволить Александра Стояногло с поста.Генеральная прокуратура построена как твердыня, независимая крепость, которой не командует никто — ни парламент, ни правительство, ни тем более президент.Согласно ст. 58 Закона "О прокуратуре" генеральный прокурор может быть досрочно освобожден от должности президентом Молдовы лишь в строго перечисленных случаях. Среди которых, например, такие экзотические, как решение примкнуть к политической партии или отказ от подачи налоговой декларации.И никакие позднейшие поправки не смогут этого изменить — в силу принципа ретроактивности, "закон обратной силы не имеет".Однако и "Альянсы за европейскую интеграцию" в парламенте, и подконтрольный когда-то Плахотнюку состав Конституционного суда не раз доказывали, что для них нет ничего невозможного. Похоже, в PAS намерены продолжить эту славную традицию.Ведь Майе Санду и ее партийцам теперь будет позволено даже больше, чем Владимиру Воронину и коммунистам в 2001 году. Тем противостоял коллективный Запад. Эти пользуются полной поддержкой и в Брюсселе, и в Вашингтоне.А значит, могут позволить себе все что угодно. Кто им помешает? Оппозиция пошумит в парламенте, обозреватели повозмущаются в прессе, вот и все.В принципе, не будет ничего удивительного, если для увольнения Стояногло в PAS вообще решат ликвидировать Генеральную прокуратуру, чтобы вновь ее организовать под каким-нибудь иным, модным названием. А что, неплохое решение.А пока еще даже мандаты депутатов не утверждены Конституционным судом, руководство пропрезидентской партии занимается травлей и шельмованием генерального прокурора в прессе и в социальных сетях.Депутат PAS Думитру Алайба на днях прямо написал в Facebook: "Г-н Стояногло чего-то ждет?" И прозвучало это так, словно вопрос задан всем.Да нет, в общем. Чего от вас ждать.

https://ru.sputnik.md/20210413/v-prokurature-otvetili-na-trebovaniya-deputata-otstranit-ot-dolzhnosti-Stoyanoglo-34360855.html

https://ru.sputnik.md/20210305/stoyanoglo-nikto-iz-politikov-nikogda-ne-prosil-menya-o-chem-to-33888242.html

https://ru.sputnik.md/20190619/mayya-sandu-o-naznachenii-novogo-generalnogo-prokurora-26486505.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

pas, майя санду, генеральная прокуратура