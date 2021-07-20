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Видео: музыка, которая усыпляет, и та, которая будоражит - кот-меломан
Видео: музыка, которая усыпляет, и та, которая будоражит - кот-меломан
Коты - ценители всего прекрасного, в том числе и музыки. Но надо знать, какая именно мелодия понравится вашему пушистому питомцу. 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T05:00+0300
2021-07-20T05:00+0300
2021-07-20T09:32+0300
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Вы же прекрасно понимаете, дело не в молоточках, которые стучат по струнам инструмента (порой - и по загривку), а в том, какое звукоизвлечение задают руки пианиста.Играл бы себе колыбельные или там менуэты какие с томными романсами вперемежку.Так нет, понадобились ему быстрые переборы и бравурные аккорды.Выразим свое недовольство решительным взмахом лапкой!Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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утро с нами!, мультимедиа, лучшее видео из сети
Видео: музыка, которая усыпляет, и та, которая будоражит - кот-меломан
05:00 20.07.2021 (обновлено: 09:32 20.07.2021)
Коты - ценители всего прекрасного, в том числе и музыки. Но надо знать, какая именно мелодия понравится вашему пушистому питомцу.
Вы же прекрасно понимаете, дело не в молоточках, которые стучат по струнам инструмента (порой - и по загривку), а в том, какое звукоизвлечение задают руки пианиста.
Играл бы себе колыбельные или там менуэты какие с томными романсами вперемежку.
Так нет, понадобились ему быстрые переборы и бравурные аккорды.
Выразим свое недовольство решительным взмахом лапкой!
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>> Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova