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Колацки: "хорошие люди" или специалисты - кто войдет в новый кабмин Молдовы

Колацки: "хорошие люди" или специалисты - кто войдет в новый кабмин Молдовы

Политолог проанализировала, хватит ли у новой власти специалистов, которые бы возглавили в скором времени государственные министерства и ведомства. 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T18:00+0300

2021-07-20T18:00+0300

2021-07-20T18:00+0300

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Колацки: "хорошие люди" или специалисты - кто войдет в новый кабмин Молдовы Колацки: "хорошие люди" или специалисты - кто войдет в новый кабмин Молдовы

Не так давно президент Молдовы Майя Санду заявляла о том, что многие начальственные места в государственных учреждениях Молдовы могут занять "хорошие люди", которые будут и не совсем компетентными в различных отраслях, зато честными и неподкупными.После досрочных парламентских выборов партия "Действие и солидарность" взяла всю полноту власти и именно этому политическому формированию предстоит формировать новое правительство, укомплектовывать составы министерств. Есть ли кадры для этого у PAS? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала доктор политологии Анжела Колацки.По словам эксперта, партия "Действие и солидарность" уже ранее совершала попытку возглавить исполнительную власть в 2019 году, когда времени для работы у них было довольно мало. Сейчас следует наблюдать за новой такой попыткой. У них есть два кандидата на должность премьера, это Наталья Гаврилица и Игорь Гросу, уточнила политолог."Я думаю, что им удастся сформировать правительство, подозреваю, что кандидаты на основные министерские должности у них есть", - сказала Колацки.Что же касается программы нового кабинета министров, эксперт не исключила, что это будет логическим продолжением тех пунктов и обещаний, которые давала президент Майя Санду в рамках своей предвыборной кампании в прошлом году.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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