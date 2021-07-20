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Курс валют на среду — валюта растет, как грибы после дождя
Курс валют на среду — валюта растет, как грибы после дождя
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 20.07.2021, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 21 июля. Все валюты вырастут в цене по отношению к молдавскому лею.Евро подорожает еще на два бана и закрепится на уровне 21,1806 лея.Доллар США поднимется в цене менее чем на бан и будет стоить в среду 17,9764 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов).Что касается остальных валют, то 21 июля немного прибавит российский рубль, который разместится на уровне 0,2413 лея. Украинская гривна немного прибавит и будет стоить 0,6605 лея. Румынский лей подорожает до 4,3000 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20210606/kreditno-grantovaya-zavisimost-kuda-zavedut-moldovu-legkie-dengi-35016774.html
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Евгений Чебан
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курс, деньги

Курс валют на среду — валюта растет, как грибы после дождя

22:03 20.07.2021 (обновлено: 22:55 20.07.2021)
0
© Sputnik / Mihai Caraus валюта
 валюта - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 21 июля. Все валюты вырастут в цене по отношению к молдавскому лею.
Евро подорожает еще на два бана и закрепится на уровне 21,1806 лея.
Доллар США поднимется в цене менее чем на бан и будет стоить в среду 17,9764 лея.
Табло курса евро в витрине операционной кассы - Sputnik Молдова, 1920, 06.06.2021
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6 июня, 14:50
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов).
Что касается остальных валют, то 21 июля немного прибавит российский рубль, который разместится на уровне 0,2413 лея. Украинская гривна немного прибавит и будет стоить 0,6605 лея. Румынский лей подорожает до 4,3000 в пересчете на национальную валюту.
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