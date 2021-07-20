https://ru.sputnik.md/20210720/kurs-valyut-na-sredu--valyuta-rastet-kak-griby-posle-dozhdya-42602762.html

Курс валют на среду — валюта растет, как грибы после дождя

Курс валют на среду — валюта растет, как грибы после дождя

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T22:03+0300

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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 21 июля. Все валюты вырастут в цене по отношению к молдавскому лею.Евро подорожает еще на два бана и закрепится на уровне 21,1806 лея.Доллар США поднимется в цене менее чем на бан и будет стоить в среду 17,9764 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов).Что касается остальных валют, то 21 июля немного прибавит российский рубль, который разместится на уровне 0,2413 лея. Украинская гривна немного прибавит и будет стоить 0,6605 лея. Румынский лей подорожает до 4,3000 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20210606/kreditno-grantovaya-zavisimost-kuda-zavedut-moldovu-legkie-dengi-35016774.html

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