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https://ru.sputnik.md/20210720/luvannor-prines-pobedu-sherifu-v-erevane-42601259.html
Луваннор принес победу "Шерифу" в Ереване
Луваннор принес победу "Шерифу" в Ереване
Тираспольский клуб во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов обыграл армянский "Алашкерт" с минимальным счетом. 20.07.2021, Sputnik Молдова
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ТИРАСПОЛЬ, 20 июля. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тираспольский "Шериф" победил ереванский клуб "Алашкерт" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов – 1:0.Единственный гол оформил нападающий Луваннор Энрике. Бразилец забил в ворота хозяев на 84-й минуте встречи.Игра проходила в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна.Ответный матч команда Юрия Вернидуба проведет в Тирасполе 28 июля. Начало встречи в 20.00. В случае победы по итогу двух встреч в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Шериф" сойдется с победителем пары "Кайрат" – "Црвена Звезда".
https://ru.sputnik.md/20210714/vyacheslav-pposmak-sherif-ostanetsya-v-moem-serdtse-35515786.html
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шериф, молдова, футбол

Луваннор принес победу "Шерифу" в Ереване

20:25 20.07.2021 (обновлено: 20:30 20.07.2021)
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© Photo : официальный сайт ФК "Шериф"Луваннор Энрике
Луваннор Энрике - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
© Photo : официальный сайт ФК "Шериф"
Тираспольский клуб во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов обыграл армянский "Алашкерт" с минимальным счетом.
ТИРАСПОЛЬ, 20 июля. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тираспольский "Шериф" победил ереванский клуб "Алашкерт" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов – 1:0.
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Единственный гол оформил нападающий Луваннор Энрике. Бразилец забил в ворота хозяев на 84-й минуте встречи.
Игра проходила в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна.
Ответный матч команда Юрия Вернидуба проведет в Тирасполе 28 июля. Начало встречи в 20.00. В случае победы по итогу двух встреч в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Шериф" сойдется с победителем пары "Кайрат" – "Црвена Звезда".
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