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Майя Санду завершает рабочий визит в Батуми: каковы итоги
Майя Санду завершает рабочий визит в Батуми: каковы итоги
Президент Молдовы подписала в Батуми совместную декларацию с президентами Украины и Грузии, а в завершение визита провела встречу с грузинским лидером. 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T12:14+0300
2021-07-20T15:31+0300
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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с грузинским лидером Саломе Зурабишвили, завершая свой рабочий визит в Батуми.&nbsp;По словам Санду, беседа с грузинской коллегой была конструктивной.&nbsp;Санду поблагодарила Зурабишвили за приглашение на конференцию в Батуми и за усилия, приложенные для освещения возможностей, предлагаемых "Восточным партнерством".&nbsp;Президент Молдовы находится с рабочим визитом в Грузии, где она приняла участие в&nbsp;17-й Международной конференции в Батуми под названием&nbsp;"Сила притяжения ЕС и трансформация региона".В рамках мероприятия Санду подписала совместную декларацию с президентами Украины&nbsp;и Грузии&nbsp;Владимиром Зеленским и Саломе Зурабишвили.&nbsp;По заявлению главы молдавского государства, подписанная главами трех государств декларация подтверждает их общее желание присоединиться к Европейскому союзу.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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майя санду, грузия, молдова, в молдове, новости

Майя Санду завершает рабочий визит в Батуми: каковы итоги

12:14 20.07.2021 (обновлено: 15:31 20.07.2021)
272
© Photo : Facebook / Maia SanduМайя Санду и Саломе Зурабишвили
Майя Санду и Саломе Зурабишвили - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
© Photo : Facebook / Maia Sandu
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Президент Молдовы подписала в Батуми совместную декларацию с президентами Украины и Грузии, а в завершение визита провела встречу с грузинским лидером.
КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с грузинским лидером Саломе Зурабишвили, завершая свой рабочий визит в Батуми. 
По словам Санду, беседа с грузинской коллегой была конструктивной. 
"Мы прошлись по двусторонней повестке наших стран, договорились расширить наши контакты на высшем уровне и найти инновационные решения для усиления экономических и торговых отношений между Молдовой и Грузией", – говорится в сообщении Санду на ее официальной странице в Facebook.
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Санду поблагодарила Зурабишвили за приглашение на конференцию в Батуми и за усилия, приложенные для освещения возможностей, предлагаемых "Восточным партнерством". 
Президент Молдовы находится с рабочим визитом в Грузии, где она приняла участие в 17-й Международной конференции в Батуми под названием "Сила притяжения ЕС и трансформация региона".
В рамках мероприятия Санду подписала совместную декларацию с президентами Украины и Грузии Владимиром Зеленским и Саломе Зурабишвили. 
По заявлению главы молдавского государства, подписанная главами трех государств декларация подтверждает их общее желание присоединиться к Европейскому союзу.
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