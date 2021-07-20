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Майя Санду завершает рабочий визит в Батуми: каковы итоги

Майя Санду завершает рабочий визит в Батуми: каковы итоги

Президент Молдовы подписала в Батуми совместную декларацию с президентами Украины и Грузии, а в завершение визита провела встречу с грузинским лидером. 20.07.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с грузинским лидером Саломе Зурабишвили, завершая свой рабочий визит в Батуми. По словам Санду, беседа с грузинской коллегой была конструктивной. Санду поблагодарила Зурабишвили за приглашение на конференцию в Батуми и за усилия, приложенные для освещения возможностей, предлагаемых "Восточным партнерством". Президент Молдовы находится с рабочим визитом в Грузии, где она приняла участие в 17-й Международной конференции в Батуми под названием "Сила притяжения ЕС и трансформация региона".В рамках мероприятия Санду подписала совместную декларацию с президентами Украины и Грузии Владимиром Зеленским и Саломе Зурабишвили. По заявлению главы молдавского государства, подписанная главами трех государств декларация подтверждает их общее желание присоединиться к Европейскому союзу.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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