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Майя Санду завершает рабочий визит в Батуми: каковы итоги
Майя Санду завершает рабочий визит в Батуми: каковы итоги
Президент Молдовы подписала в Батуми совместную декларацию с президентами Украины и Грузии, а в завершение визита провела встречу с грузинским лидером. 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T12:14+0300
2021-07-20T12:14+0300
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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с грузинским лидером Саломе Зурабишвили, завершая свой рабочий визит в Батуми. По словам Санду, беседа с грузинской коллегой была конструктивной. Санду поблагодарила Зурабишвили за приглашение на конференцию в Батуми и за усилия, приложенные для освещения возможностей, предлагаемых "Восточным партнерством". Президент Молдовы находится с рабочим визитом в Грузии, где она приняла участие в 17-й Международной конференции в Батуми под названием "Сила притяжения ЕС и трансформация региона".В рамках мероприятия Санду подписала совместную декларацию с президентами Украины и Грузии Владимиром Зеленским и Саломе Зурабишвили. По заявлению главы молдавского государства, подписанная главами трех государств декларация подтверждает их общее желание присоединиться к Европейскому союзу.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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майя санду, грузия, молдова, в молдове, новости
Майя Санду завершает рабочий визит в Батуми: каковы итоги
12:14 20.07.2021 (обновлено: 15:31 20.07.2021)
Президент Молдовы подписала в Батуми совместную декларацию с президентами Украины и Грузии, а в завершение визита провела встречу с грузинским лидером.
КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с грузинским лидером Саломе Зурабишвили, завершая свой рабочий визит в Батуми.
По словам Санду, беседа с грузинской коллегой была конструктивной.
"Мы прошлись по двусторонней повестке наших стран, договорились расширить наши контакты на высшем уровне и найти инновационные решения для усиления экономических и торговых отношений между Молдовой и Грузией", – говорится в сообщении Санду на ее официальной странице в Facebook.
Санду поблагодарила Зурабишвили за приглашение на конференцию в Батуми и за усилия, приложенные для освещения возможностей, предлагаемых "Восточным партнерством".
Президент Молдовы находится с рабочим визитом в Грузии, где она приняла участие в 17-й Международной конференции в Батуми под названием "Сила притяжения ЕС и трансформация региона".
В рамках мероприятия Санду подписала совместную декларацию с президентами Украины и Грузии Владимиром Зеленским и Саломе Зурабишвили.
По заявлению главы молдавского государства, подписанная главами трех государств декларация подтверждает их общее желание присоединиться к Европейскому союзу.
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